Zsinórban harmadjára nyert otthon a KTE

A KTE HUFBAU a bajnokság 5. fordulójában a Csákvárt fogadta hazai környezetben, és 2-0-ra legyőzte ellenfelét, így már második az NBII-es tabellán.

A mérkőzés tapogatózó játékkal indult, de a jó formában lévő Kecskemét meddő mezőnyfölényt tudott kialakítani, ami a 12. percben lehetőséget is hozott. Lukács ment el a jobb oldalon, lapos beadásáról centikkel maradt le középben Tóth Barna. A folytatásban is a KTE tett többet a gólért, és a 23. percben be is találtak, az ügyeletes gólfelelős, Lukács kaparta ki magának a labdát a csákvári térfél közepén, kapura tört, majd jobbal kilőtte a bal alsót (1-0). Öt perccel később szabadrúgásból próbálkoztak a hazaiak, Rjasko célozta meg 20 méterről a jobb alsót, de Auerbach kitolta. Szünet előtt megint Lukács találhatott volna még be, de a 43. percben éles szögből leadott löketét a kapus lábbal hárította.

A második félidőben tudatosan vagy sem, de a KTE kevesebbet birtokolta labdát, igaz, a Csákvár sem tudott ezzel a helyzettel sokáig sokra menni. A 66. percben jó kontrát vezettek a vendégek, de Kalmár 10 méterről a bal alsó mellé lőtte a visszagurított labdát. A 68. percben a Kecskemét is kontrázott, de Szuhodovszki a védőtől is szorongatva mellé pöckölte a labdát öt méterről. A 75. percben a csereként beálló Takács magasságát használta volna ki a Csákvár, de a szöglet után fejese Varga kezében halt el, majd a másik oldalon Buna beadását Szuhodovszki lőtte bele a kapusba. A mérkőzés a 83. percben dőlt el, amikor Lukács indult el a bal oldalon, jó ütemben ugratta ki Tóth Dánielt, aki aztán ballal a rövid felsőbe lőtt. A KTE zsinórban harmadik hazai meccsét nyerte meg.

KTE-HUFBAU–FC Csákvár 2–0 (1–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezette: Móri Tamás (Csatári Tibor, Belicza Bence Péter)

KECSKEMÉT: Varga B. – Madarász (Buna 53.), Szabó A., Rjasko, Belényesi, Hadaró – Vágó (Marsa 70.), Nagy K., Katona (Szuhodovszki 53.) – Tóth B. (Tóth D. 70.), Lukács D. (Szalai J. 85.) Vezetőedző: Szabó István

CSÁKVÁR: Auerbach – Csirmaz, Dulló, Tányéros, Kalmár – Komáromi, Mészáros D. (Bakos 60.), Ominger (Posztobányi, a szünetben), László – Torvund (Mim 60.) – Murai (Takács 70.). Vezetőedző: Mónos Tamás

Gólszerzők: Lukács (23.), Tóth D. (83.)