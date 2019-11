Zoran Kuntics elégedett lehetett a csapatával

Az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának 13. fordulójának vasárnapi játéknapján Szekszárdon győzött a kecskeméti csapat.

Szekszárdi UFC–KTE-Hufbau 0–3 (0–0)

Szekszárd, 200 néző. Vezette: Altorjay Áron (Legeza László, Perák András).

Szekszárd: Mityók – Királyházi, Arena, Dudás, Béla – Kvanduk – Dombi, Vituska (Béla, 64.), Márton (Juhász M., 8.), Kesztyűs – Péter. Edző: Dienes Pál.

KTE: Mészáros D. – Tamaskó, Asztalos, Urbán, Grünvald – Hirman (Karacs, 76.), Patvaros (Erdei, 87.), Szalai G. – Kéri, Barna, Hegedűs M. (Babolek, 83.). Edző: Zoran Kuntics.

Gólszerző: Patvaros (49., 51.), Hegedűs (72.).

– Elégedett lehetek a csapatommal, nemcsak a számszerű eredmény, hanem a mutatott fölényünk, játékunk miatt is. A szerdai kupameccsen már láttam arra jeleket, hogy játékban előre tudunk lépni. Sokat beszélgettünk az utóbbi időben a srácokkal, hiszen sokkal több van ebben a csapatban, mint amit az utóbbi hetekben kihoztunk magunkból. Ebben természetesen én is hibás vagyok, de nagyon örülök annak, hogy ma meg tudtuk mutatni az erényeinket, jól játszottunk, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. A Szekszárd egy kellemetlen ellenfél, de fegyelmezett játékkal az erősségeiket is ki tudtuk iktatni, szintén nagyon fontos, hogy egymásért is nagyon jól küzdöttek a játékosok. Így nem lehetett más a vége, mint a győzelem. Meglátjuk, hogy fordulópont lesz-e a mai, én továbbra is bízom a játékosaimban, ez a három pont akkor érhet sokat, ha ezen az úton tudunk maradni – nyilatkozta a kecskemetite.hu portálnak Zoran Kuntics.