Wittmann Krisztián besuhintotta a győzelmet érő triplát

Három másodperccel a szerda esti KTE–Pécs meccs vége előtt még a vendégek vezettek egy ponttal. Majd Wittmann Krisztián triplája után végül a hazaiak ünnepelhették a győzelmet.

„Ha a meccs végén, kritikus helyzetben mindenki kezében dadog a labda, akkor jön Wittmann Krisztián, aki pontosan céloz és besuhintja„ – mindezt Fazekas Mihály, a KTE-Duna Aszfalt tulajdonosi tanácsának elnöke jegyezte meg kedden, miután a Bozsó Gyűjteményben rendezett ünnepségen aláírta a kiváló játékos szerződését, amely a profi pályafutása végéig szól.

Wittmann pedig szerda este, a Pécs elleni élvonalbeli bajnokin ismét (mint már tette azt sokszor) igazolta a Fazekas által mondottakat.

A Messzi István Sportcsarnok eredményjelzőjén 93–92 állt, 12 másodperc volt hátra a mérkőzésből, amikor Csirke Ferenc, a vendégek vezetőedzője időt kért. A folytatásban Andrija Csirics duplájával fordított (93–94) a Baranya megyei együttes, Forray Gábor, a KTE vezetőedzője azonnal jelezte az időkérést. Három másodperc maradt a hazaiaknak a támadásra, amelynek a végén Wittmann Krisztián triplázott, majd ünnepelhette a 96–94-es győzelmet a társaival.

– Akkor úgy ítéltem meg, hogy sokkal tisztább dobóhelyzet volt. De azóta többször visszanéztem a jelenetet, és láttam, hogy azért másabb volt a szituáció – mondta Wittmann a ktekosar.hu portálnak. – Szeretem az ilyen helyzetekben elvállalni a dobást, akár a félpályáról is, ha kell. Amikor kicsi voltam, akkor is gyakoroltam ezt, számoltam magamban, hogy mikor kell beleállni. Engem ez felspanol. Örülök, hogy sikerült ezzel a hármassal nyernünk, nagyon fontos győzelmet arattunk a bajnokság és a Magyar Kupa szempontjából. Ugyanakkor nem szabad ezt a dicsőséget csak nekem tulajdonítani, hiszen az egész csapat küzdött, közösen értük el a sikert. A győzelemért a csodás szurkolóinknak is köszönet jár, mert fantasztikus hangulatot teremtettek. Ezúton kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket!