Visszavágott otthon a KTE-nek a Kaposvár

Szombat este a 14. fordulóból előrehozott bajnoki összecsapással folytatódott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára a bajnokság a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában, az alapszakaszban. Váradi Kornél tanítványai a Kaposvári KK vendégeként léptek pályára.

A kecskeméti Karahodzics megadta az alaphangot, ugyanis az ő hatalmas zsákolásával indult az összecsapás, majd Hendlein két kettesével átvette a vezetést a Kaposvár, 4–2. Az etap derekára 11–2-re megléptek a hazaiak, Váradi Kornél pedig időkéréssel igyekezett felrázni tanítványait. 15–4-re is vezettek már a somogyiak, Thomas hármasa ekkor a legjobbkor érkezett, és újra tízen belülre került a Kecskemét, 15–7. Karahodzics egypontosai, majd Dramicanin fontos kosarai 15–16-ra módosították pillanatokon belül az állást, ám a negyedet végül két jól elengedett hármassal a Kaposvár húzta be 21–18-ra.

Jobban kezdett a folytatásban a hazai alakulat, Milisavljevic és Rivers kosaraival 25–18-ra lógtak meg. Derasimovic és Karahodzics vezényletével 27–24-re feljött a hírös városi együttes, erre Fekete Ádám, a Kaposvár vezetőedzője időkéréssel reagált. Hatékonyabban szövögette ezután támadásait a KKK, majd Rivers triplájával újra tíz pont fölé nőtt a differencia, 38–27. Végül 42–29-es hazai vezetéssel vonulhattak nagyszünetre a csapatok.

A harmadik felvonás elején Thomas kettő plusz egyesével 44–35-re dolgozta le hátrányát a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, majd Wittmann trojkájával már 46–40-re sikerült zárkóznia a vendég együttesnek. A mérkőzés ezen szakaszában egy időre állandósult a különbség, majd két elpuskázott hírös városi lehetőség után a somogyiak büntettek, és 55–44-re növelték fórjukat. Váradi Kornél időt kért, és agresszívabb játékot kért tanítványaitól. Curry-t viszont nem tudták tartani a hírös városiak, és már 19 pont is volt a felek között, ám Thomas megrázta magát, így 63–49-cel várhatták a lilák a záró etapot.

Az utolsó tíz percre harcosan érkezett a parkettre a Kecskemét, ám a kritikus pillanatokban megremegtek a kezek. Rivers viszont két távolival jelentkezett: 70–53-nál, hat és fél minutummal a vége előtt Váradi Kornélnak kellett gyors fejmosást tartania. Derasimovic ziccerével és Wittmann triplájával megindultak az utolsó rohamok (70–58), ám ezután nem jöttek be a dobások, így végül a Kaposvár nyerte az összecsapást 79–63 arányban.

A kecskemétiek számára a folytatás szerdán következik, akkor 18 órai kezdettel a Falco KC Szombathelyt, a bajnoki cím védőjét fogadják a kecskemétiek a Messzi István sportcsarnokban.

– Gratulálok a csapatomnak – nyilatkozta a mérkőzést követően a hazaiak trénere, Fekete Ádám. – Nagyon nagyot küzdöttünk, azt gondolom, hogy a Szeged ellen sem volt gond ezzel, de ez most tudatossággal, eredményességgel és kevesebb hibával párosult. A kulcs egyértelműen az volt, amiről beszéltem a játékosoknak az elmúlt mérkőzés után. Készültünk egyfajta védekezés ellen, amit a Kecskemét is nyilvánvalóan ellenünk használt. Korábban két mérkőzésen sem működött ez ellen a védelem ellen támadójátékunk, de már akkor is készültünk erre. Talán most először valósították meg a játékosok a pályán azt, amit kértem tőlük. Eddig nem csinálták meg azt a szisztémát, ami ez ellen működhet és működnie kell, ám ez ma végre megtörtént. Innentől kezdve azt gondolom, ha hisznek benne és elfogadják, akkor működhet tovább a csapat eredményesen. Nyilván tanulni kell az elmúlt meccsek hibáiból, tanultunk is belőle, és nagyon büszke vagyok erre a csapatra, hogy képes volt átlépni a saját árnyékát. Megyünk Pécsre, nehéz menetben vagyunk, az ötödik meccsünk következik zsinórban két-három napos pihenőkkel, de kezdünk belerázódni a tempóba. Köszönjük a szurkolóknak, hogy végre jó hangulatot teremtettek, nyilván annak köszönhetően, mert végre a csapat a tőle elvárhatóan teljesített.

– Gratulálok a Kaposvárnak, végig kontrollálták a mérkőzést – értékelt Váradi Kornél, a kecskemétiek mestere. – Az elején megint rosszul kezdtünk, majd időkérés után már sikerült átvennünk a vezetést. Védekezésben és támadásban is rossz ritmusban játszottunk, pont azok a dolgok csúsztak el, amiket korábban megbeszéltünk. Szerencsére úgy látszik, hogy most már tudunk mérkőzéseket játszani. A következő összecsapásig igyekszünk kijavítani a hibákat, megyünk tovább.

Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79–63 (21–18, 21–11, 21–20, 16–14)

Kaposvár Aréna, vezette: Benczur Tamás, Goda László, Boros Tamás

Kaposvár: Curry 12/6, Krnjajski 12, Rivers 10/6, Hendlein 15/3, Jukic 8. Csere: Hock 3/3, Milisavljevic 11/3, Bogdán 2, Révész 6. Vezetőedző: Fekete Ádám

Kecskemét: Wittmann 8/6, Thomas 18/12, Derasimovic 7, Kucsera -, Karahodzsics 8. Csere: Pesakovic 4, Körmendi -, Dramicanin 14/3, Horti 4. Vezetőedző: Váradi Kornél