Visszavágott az őszi vereségért a KRC

A HÉP-Kecskeméti RC a magyar utánpótlás-válogatott vendége volt a férfiröplabda Extraliga második szakaszában.

A két csapat tavalyi, kecskeméti találkozóján kellemetlen meglepetést okozott a hírös városiaknak az utánpótlás-válogatott, miután nagy meglepetésre 3:2 arányban győzni tudott a Messzi István Sportcsarnokban. Meglepetést ezúttal nem sikerült okoznia Tomanóczy Tibor tanítványainak, óriási küzdelemre késztetnie a kecskemétieket azonban igen. Az első játszmában 22:22-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a hajrát a KRC bírta jobban. A második etapot viszonylag simábban nyerte a vendéggárda, a harmadik játszmában ismét megkóstolták a 22:22-t, de akkor sem remegtek meg a kecskeméti kezek.

Magyarország U20–HÉP-Kecskemét 0:3 (–22, –17, –22)

– Az eredmény becsapós, ez a találkozó ugyanis egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés – nyilatkozta a lefújást követően Dávid Zoltán, a kecskemétiek vezetőedzője. – Becsülettel küzdött az ellenfél, mi is küzdöttünk becsülettel az ellenféllel, no meg saját magunkkal is. Szoros, kemény, kiegyensúlyozott szetteket vívtunk velük, minden pontért keményen meg kellett harcolnunk. Kötelező győzelemnek számított ez a mérkőzés, és – az őszi találkozóval ellentétben – ezúttal sikerült is hoznunk a kötelezőt, de ahogy minden kötelező, ez is pokoli nehéz volt. De nagyon kellett ez a győzelem a pontok miatt és a lelkünknek is. Dolgozunk tovább, készülünk a következő feladatra, a Kaposvár elleni bajnoki mérkőzésünkre, no meg a Magyar Kupa-­döntőre.