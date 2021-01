Visszavágott a Pick Szeged U-23 a Mizsének

Majdnem egy hónappal ezelőtt, december 12-én találkozott Lajosmizsén a Mizse KC és a Pick Szeged U-23-as csapata, akkor küzdelmes mérkőzésen 31–25 arányban a lajosmizseiek nyertek. Péntek este, a Liga Kupa H csoportjában ugyanez volt a felállás, ezúttal azonban visszavágtak a szegedi fiatalok.

Két gyors szegedi góllal indult a találkozó, Horváth Viktor egy klasszikus szélső góllal 1–2-re szépített, majd 1–3 után Vancsics szerezte látványos cunderrel a második hazai találatot, hogy aztán Benke ziccerből 3–3-ra egyenlítsen. Egy szegedi labdalopást követő vendégtalálat után Scheuring küldött egy hatalmas bombát a felső sarokba, majd 4–5-ös állásnál Petrik-Varga lőtt klasszikus beállós gólt a 8. percben. Öt gól, öt gólszerző, és ahány gól, annyiféle, mintha a variációk széles skáláját akarták volna bemutatni a hazai játékosok. A szegedi fiatalok persze nem ájultak el a bemutatótól, ehelyett két és fél perc alatt betermeltek válasz nélkül négy gólt Lengyel kapujába, Avar György gyorsan időt is kért. Sikerült rendeznie a sorokat, ugyanis

a 14. percre már 9–9-et mutatott az eredményjelző.

A 16. percben aztán jégkoronpályára illő jelenet zajlott le a pályán, a hazai mester ugyanis majdnem teljes sort cserélt, Bán, Kiss Attila, Tóth Tamás, Imregi és Hollós tódultak be egyszerre csereként a pályára. Ezt követően miután a 20. percben 11–11, négy percre rá pedig 13–13 állt a táblán – közte történt összesen négy két perces kiállítás, három a hazai, egy a vendég oldalon –, az első félidő utolsó percében Tóth Tamás két gyors góljával előbb 15–13-ra lépett meg a Mizse, majd miután Kiss Attila kettő és Bán egy találatára csak egy szegedi válasz érkezett, 18–14-es hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben aztán másfél perc alatt följöttek egy gól hátrányra a Csongrád-Csanád megyeiek – a szegedi Rea Barnabás percei voltak ezek. Egészen a 41. percig hol egy, hol két góllal vezetett a hazai gárda, a 41. percben aztán utolérték a vendégek a hazaikat, ekkor 22–22 állt az eredményjelzőn.

Bujdosó és Polyák góljaival 25–23-ra még egyszer meglépett a hazai csapat,

a vendégek edzője, Kárpáti Krisztián pedig, aki az egész mérkőzés folyamán rendre forgatta a csapatát, gyorsan időt is kért. Sikerült rendeznie a sorokat, a 48. percben újra egyenlített a szegedi csapat, miután 25–24-es hazai vezetésnél a Mizse hétméterest is hibázott, majd a 49. percben egy üres kapus góllal a vezetést is átvették. Egyre ritkábban estek a gólok – ez hazai részről egyre inkább a kapus, Rózsavölgyi érdeme is volt –, az 51. percben Bán egyenlített 26–26-ra, de a következő találatra ekkor már négy percet kellett várni. Ami a hazai kapuba esett, pedig a Mizsének is lett volna lehetősége visszavenni a vezetést, ám a szegedi hálóőr újabb hétméterest fogott. Az 55. percben 26–27 volt az állás, ezt követően azonban a hazai gárdának szinte semmi sem sikerült, az egyre inkább örömkézilabdát játszó vendégeknek pedig szinte minden összejött, és végül 32–29 arányban meg is nyerték a küzdelmes mérkőzést, és miután a második játékrészben hét góllal bizonyultak jobbnak a hazaiaknál, mindenképpen megérdemelten.

Avar György, a Mizse KC: – Ez a Liga Kupa mérkőzés, akárcsak a többi Liga Kupa találkozó számunkra a felkészülés nagyon fontos részét képzeli. Ma ötven percig nagyon jó mérkőzést vívtunk. Igaz, meglehetősen rosszul kezdtük a találkozót, de aztán ügyesen, jól játszottunk és jól is védekeztünk. Az utolsó tíz percben egy kissé elvesztettük a fonalat, és talán a fáradtság rovására írható, hogy nagyon sok helyzetbe belehibáztunk, és végül is kikaptunk három góllal, de lehetett volna ez a végeredmény egy is oda, vagy akár egy ide is, de a lényeg az, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, ebből lehet építkezni.

Kárpáti Krisztián, a Pick Szeged U-23 mestere: – Hatalmas motivációval érkeztünk, hiszen egy hónappal ezelőtt Lajosmizsén szenvedtük el a bajnokságban az első vereségünket. Akkor a Covid miatti két hónapos kényszerszünet után voltunk kénytelenek meccselni, és az meg is látszott akkor a csapatomon, úgyhogy most úgy érkeztünk, hogy be akarjuk bizonyítani, hogy igenis van keresnivalónk Lajosmizsén. Hullámzó volt a mérkőzés, akárcsak az egy hónappal ezelőtti. Úgy éreztem, hogy a srácoknak lényegesen jobb volt most már az állóképessége, mint egy hónappal ezelőtt, és a végjátékban ennek köszönhetően tudtuk felőrölni a hazai csapatot. Persze mi magasabb edzésszámmal tudunk dolgozni, mint a hazaiak. Ha hosszú távon tudjuk folytatni ezt a ma látott tendenciát, akkor jó úton járunk.

Mizse KC–Pick Szeged U-23 29–32 (18–14)

Lajosmizse, zárt kapus mérkőzés, vezette: Garai Balázs, Varasdi Levente.

Mizse KC: Lengyel – Bán 5, Bujdosó 2, Benke 4, Vancsics 2, Scheuring 3, Horváth 2. Csere: Rózsavölgyi – Petrik-Varga 2, Kiss Attila 2, Tóth Tamás 1, Imregi 2, Hollós 2, Polyák 2. Vezetőedző: Avar György.

Pick Szeged U–23: Marczika – Lőrincz 2, Kecskés 7, Vetési 1, Bajus 5, Pál 2, Csányi 4. Csere: Krivokapic – Lőrincz, Kecskés, Tóth József 3, Kurai, Rea 3, Fekete 1, Kovács Áron 3, Hegedűs 1, Tőkés, Hutvánger. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián

Kiállítások: 14 illetve 10 perc.

Hétméteresek: 3/1 illetve 3/1.

Borítóképünk illusztráció.