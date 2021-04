Visszavágna a Dabas-Gyónnak a KTE HUFBAU

Az NB III. közép csoport 31. fordulójában a KTE HUFBAU a Dabas-Gyón FC-t fogadja a Széktói Stadionban vasárnap 18 órás kezdéssel, egyelőre még zárt kapuk mögött.

A Dabas elleni 0-0-os döntetlen után most a másik helyi együttessel, a Dabas-Gyónnal találkozik a Kecskemét. Ellenfelük a 7. helyen áll jelen pillanatban a bajnokságban, és bár stabil középcsapatnak számítanak, a versenykiírás pikantériája miatt még hátrafelé is nézelődniük kell fél szemmel. Aczél Zoltán együttese összességében azonban stabil és kellemetlen ellenfél, erről már kecskeméti szempontból is volt mód meggyőződni, hiszen ősszel 2-1-es vereséget szenvedtek a lila-fehérek idegenben. A Dabas-Gyón jó hangulatban készülhet, hiszen legutóbb Pesterzsébeten nyertek 1-0-ra.

Múlt vasárnap hosszú idő után elveszítette vezető helyét a bajnokságban a KTE, hiszen a dabasi 0-0-os döntetlen után a Paks II. ellen nyerni tudó Iváncsa egy ponttal előzni tudott, így a második helyről várhatják a vasárnapi mérkőzést. Tragédia nem történt, hiszen van még hátra nyolc mérkőzés, de a bajnokság hajrájához érkezik a mezőny, így minden pont sokat érhet. Pozitív, hogy utóbbi két fellépésén nem kapott gólt a Kecskemét, a védekezésük tehát egyre stabilabb, ehhez lenne szükség a jó a helyzetkihasználásra.

Gombos Zsolt (KTE HUFBAU): – Szoktam mondani, hogy a mérkőzéseket általában mit tesszük saját magunk számára könnyebbé vagy nehezebbé. Nagyon szeretnénk most úgy kezdeni, hogy ez egy olyan mérkőzés legyen, amit gyorsan le tudunk zárni. Tudja mindenki, hogy minden pontra szükség van, ez már meccsek óta így van. A saját játékunkra fogunk törekedni hazai pályán, amivel csakis a három pont lehet a célunk. Nem szeretek, és jellemzően nem is szoktam a játékvezetéssel foglalkozni addig, amíg nem nézem vissza a mérkőzések felvételét, de egy fél mondattal azért szeretnék erre is kitérni most. Volt olyan meg nem adott büntető – Dabason is volt erre példa – illetve olyan fontos szituációkban hozott, pontok sorsát is befolyásoló ítélet, amiket szerintem joggal vitathattunk volna a tavaszi mérkőzések után. Emiatt van némi hiányérzetünk. Bízom benne, hogy a hátralévő nyolc fordulóban ilyen tüskék nem maradnak bennünk.

Aczél Zoltán (Dabas-Gyón FC): – Ősszel hetven percnyi jó játékunk után az utolsó húszban a Kecskemét simán fordíthatott is volna akár, attól függetlenül, hogy végül győztesen hagytuk el a pályát. Ez a mérkőzés hatványozottan nehéz lesz. A KTE-nek talán a legkiemelkedőbb a kerete ebben a csoportban, megfelelő háttérrel, infrastruktúrával, illetve egy jó edzővel. Minden adott ahhoz, hogy a hozzánk hasonló kiscsapatok ellen győzni tudjanak a bajnoki cím érdekében. Természetesen mi a lehetőségeinkhez mérten mindenki ellen jó játékot akarunk nyújtani, most is van egy stratégiánk, amivel erre úgy gondoljuk, hogy lehet esélyünk, ahogy gondolom a Kecskemét is kielemezte a gyengéinket. Ugyan kicsit kell még visszafelé néznünk, de nyugodt játékot várok a csapatomtól, mert nem Kecskeméten kötelező bebiztosítanunk a bennmaradást. A Kecskemét az esélyesebb, nekünk az a feladatunk, hogy kilépjünk az árnyékunkból.

Borítóképünk archív felvétel.