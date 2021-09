Visszaállt az élre a Kiskőrös

A hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei labdarúgó-bajnokságokban. A megyei első osztályban vasárnapra három, a megye kettő Déli csoportjában négy, az Északiban egy mérkőzés maradt.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányt megszondáztatták a lakossági fórumán

Megyei I. osztály

Kalocsai FC–Bácsalmási PVSE 0–1 (0–0)

Kalocsa, vezette: Baranyai Dávid Mihály (Apró Ferenc, Berger Tibor).

Kalocsai FC: Vatai – Rideg, Knap, Matos (Nagy M., 58.), Dostyicza, Kiss (Tamás, 76.), Farkas, Kerekes, Boldizsár (Mátyás, 57.), Tóth, Szalánczi (Rakiás, 73.). Vezetőedző: Kohány Balázs.

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Zmukic, Horváth (Barth, 46.), Mácsai (Szűcs, 64.), Körmöci, Szádeczky, Snyehola, Benkő, Figura, Szabó, Zsoldos. Vezetőedző: Teslic Igor.

Gól: Barth Milán az 56. percben.

Sárga lap: Farkas a 28., Kiss a 35., Tóth L. a 89., illetve Körmöci a 9., Snyehola a 75. percben.

Kohány Balázs: – Saját magunkat vertük meg, az első félidőben szinte végig egykapuztunk, de kihagytuk a kihagyhatatlant is, ha nem látom, hogy miket hagyunk ki, nem hiszem el én magam sem. A második félidőben az ellenfél aztán talált egy gólt, és onnantól kezdve sem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket, úgyhogy nincs más hátra, mint gratulálni a Bácsalmásnak.

Teslic Igor: – Ez egy hatalmas győzelem a mi számunkra. Ezer sebből véreztünk, ezen a mérkőzésen is hat olyan játékosom hiányzott, aki – ha minden rendben van – kezdő lett volna, de azok, akik helyettük játszottak, meghálálták a bizalmat. Nagyon jó mérkőzés volt, a Kalocsa az első félidőben eldönthette volna a találkozót, úgyhogy külön köszönet jár a kapusunknak, Koncsok Ervinnek, mivel játékban tartott bennünket. A második félidőben sikerült egy beadás után egy lecsorgó labdát beütnünk, azzal megszereztük a vezetést. Utána hősiesen küzdöttünk úgy, hogy két cserénk volt. Két mérkőzést egymás után 1–0-ra megnyerni nagy fegyvertény, büszke vagyok a csapatomra.

Kiskőrösi LC– Kecskeméti LC 3–0 (3–0)

Kiskunmajsa, 150 néző. Vezette: Béleczki László (Tóth Csaba, Fülöp József).

Kiskőrös: Paunovic – Hajnal, Szedmák (Mokrickij, 76.), Dunai (Vajda, 68.), Simon, Salami, Barkóczi, Mihály, Pintyi, Nagy A. (Amin, 80.), Tóth Á. (Pekker, 20.). Edző: Füleki Antal.

KLC: Kormos – Csordás (Ónodi, 80.), Balázs, S.-Juhász, Bálint (Major, 46.), Gaál (Terbe, 76.), Szűcs (Kovács D., 64.), Zsoldos (Fekete, 55.), Kőrös, Módra, Bozsik. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Szedmák a 16., Dunai a 34., Simon a 37. percben.

Füleki Antal: – A múlt heti súlyos vereség után végre újra az egész csapat jól játszott. Remélem, hogy jövő héten is ezt a formát hozzuk. Dicséret illeti a fiúkat.

Nagy Lajos: – Az első félidőben olyan hibákat vétettünk, amilyeneket egy felnőtt játékos nem engedhet meg magának ebben a csoportban. A második játékrészben a csapat új erőre kapott, látványos játékkal a helyzetek sokaságát alakította ki, de sajnos amíg ezekből nem tudunk gólt szerezni, addig nincs esélyünk arra, hogy megfordítsunk egy ilyen meccset. Gratulálok a Kiskőrösnek.

Kecel FC–Tiszakécskei LC II. 2–2 (1–1)

Kecel, 100 néző. Vezette: Ézsiás Gábor József (Borbényi, Viskovics).

Kecel FC: Gerner – Lakatos (Patai B., 65.), Nna Nna, Doszpod (Patai G., 36.), Torma, Sibalin, Brindza, Sendula J., Csáki, Heczeg, Kiss (Sendula P., 58.). Edző: Vata Zalán.

Tiszakécskei LC II.: Baráth – Benkó, Lovas, Dóka (Szabó, 58.), Steklács, Káli, Gré­czi (Szólát, 83.), Tóth-Molnár, Farkas, Tóth Kristóf P., Simon. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Sibalin a 11., Nna Nna az 57., illetve Tóth Kristóf P. a 38., Káli a 66. percben.

Sárga lap: Doszpod a 23., Laka­tos a 33., Torma a 93., illetve Steklács a 27., Káli az 51., Dóka az 52., Farkas a 68., Benkó és Gréczi a 77. percben.

Kiállítva: Nna Nna Edouard a 91. percben.

Vata Zalán: – A mai napon egy jó erőkből álló Tiszakécskét fogadtunk. Már a mérkőzés elején meg is mutatkozott, hogy a három pontért jöttek Kecelre. Ennek ellenére nekünk sikerült megszerezni a vezetést, a szünet előtt viszont kiegyenlített az ellenfél. Úgy gondolom, hogy a Tiszakécske dominált a játék terén az első félidőben, kijött az erőnléti, illetve a gyorsasági fölényük. A második játékrészben újra sikerült megszereznünk a vezetést. A vége előtt nem sokkal aztán egy elkerülhető góllal a vendégek kiegyenlítettek. Hozzátartozik a képhez, hogy volt helyzetük bőven, akár szebb gólokat is lőhettek volna. A mérkőzés képe alapján igazságos döntetlen született egy átlagosnál jobb iramú mérkőzésen.

Bagi Gábor: – Aki kilátogatott a meccsre, az láthatta, hogy végig óriási mezőnyfölényben játszottunk. Én előzőleg arra számítottam, hogy a hazai csapat kontrákra fog játszani, ez be is jött. Ám a mezőfölényünk sajnos meddőnek bizonyult, mivel mindig a legjobbkor rúgtak gólt a hazaiak, szabadrúgásból és szöglet után. Azaz a pontrúgásokat nem sikerült levédekeznünk. Mi pedig nem tudtuk a helyzeteinket, lehetőségeinket megfelelő százalékban realizálni.

Megye II., Déli csoport

Bajai LC–Hajós FC 6–0 (3–0)

Baja, 200 néző. Vezette: Herczeg Róbert (Sebestyén László, Kovács Alexandra).

Bajai LC: Sztruhák – Szolga, Princz, Bányai (Szabados, 62.), Bölcskei (Hesz, 46.), Kerezsi (Jeszenszky, 62.), Hercz, Bálity (Urlauber, 67.), Kudella (Rácz, 67.), Végvári, Szilasi. Edző: Koch Tamás.

Hajós: Gyurkovics – Gyöngy, Alföldi, Vinkó, Várszegi (Lemle, 84.), Pechtinger, Habermayer (Fuszenecker, 50.), Bárth (Hepp, 73.), Hársch, Kákonyi, Follárdt (Rockenstein, 73.). Edző: Ginál Gábor.

Gól: Hercz (22., 62.), Bányai (23.), Szilasi (39.), Jeszenszky (74.), Pechtinger (öngól, 76.).

Kunbajai SE–Mélykúti SE 4–0 (1–0)

Kunbaja, 200 néző. Vezette: Hagymási Attila (Tóth István, Lichtenberger István).

Kunbaja: Csanádi (Merko­vic, 75.) – Ivkovic, Trbovic, Vojnic, Kopunovic (Bélavári, 46.), Lazarevic, Plavsic (Suknovic, 75.), Vuckovic, Nikutovic (Gulyás, 64.), Sotra (Tatalovic S., 64.), Tatalovic G. Edző: Mikovic Srdjan.

Mélykút: Molnár – Papp, Geleta, Vörös, Gyetvai, Illés (Facskó, 62.), Puczi (Kiss, 69.), Sztánkó (Agócs, 15.), Torma, Boldizsár (Dora, 79.), Horváth Z. Edző: Bényi József.

Gól: Ivkovic (12.), Lazarevic (47.), Gulyás (66.), Bélavári (87.).

Érsekcsanádi KSKE–Dusnoki KSE 1–4 (0–1)

Érsekcsanád, 250 néző. Vezette: Tóth Róbert (Rosta Kevin, Balogh Bence).

Érsekcsanád: Csibi – Soós (Taba B., 46.), Jánosi, Szabó J. (Taba Z., 54.), Grancsa (Kosztolányi, 59.), Töttös B., Szöllő, Töttös D., Szabó D., Novotnik, Tóth P. (Caversaccio, 84.). Edző: Vörös Dávid.

Dusnok: Tóth L. – Jagicza, Rogács (Elek, 90.), Báló, Csobolya (Bárdos, 65.), Mindszenti, Bolvári Z., Kristály, Bolvári P. (Pécsy, 74.), Varga (Rónai André, 84.), Rónai Antal. Edző: Pákolitz László.

Gól: Jánosi (84.), ill. Bolvári Z. (40., 47., 91.), Bárdos (90.).

Kiállítva: Rónai Antal (93.).

Borotai SE–Tompai SE 2–1 (0–1)

Borota, 150 néző. Vezette: Horváth Béla Tamás (Csorba Gábor, Csákó Patrik).

Borota: Horvát – Madarász Á., Kovács Z. (Piriczki, 70.), Murányi, Usumovic, Gáspár, Lukac (Madarász P., 84.), Kopunovic (Vujkovic, 39.), Körmöczi, Vicin (Szabó R., 46.), Ciric. Edző: Fenyvesi Ferenc.

Tompa: Labanc – Danis, Maconka, Farkas, Mihalics, Szakál, Vojnic (Bornemissza, 84.), Andróczki, Tesic (Kucsik, 74.), Óvári, Laskovics. Edző: Dulics Joszip.

Gól: Lukac (55.), Usumovic (88.), ill. Vojnic (40.).

Borotán sok néző és remek hangulat fogadta a pályára kivonuló csapatokat. Nagy csatát vívott a két gárda, a Tompán nem látszott, hogy idegenben játszik. Az első félidő hajrájában egy szöglet után egy Vojnic-fejessel meg is szerezték a vezetést. Ezután a hazai csapat is beleerősített, és szinte pillanatok alatt háromszor is megdöngette a kapufát. Az egyenlítő gólra sem kellett túlságosan sokat várni, az 55. percben, egy jobb oldali beadást követően a vendégek kapusa, Labanc csak kiütni tudta a labdát, Lukac lecsapott rá és az üres kapuba passzolt. Ezt követően továbbra is teljesen nyílt játék folyt a pályán, a mérkőzés eldőlhetett volna erre is, arra is. Aztán végül a hazaiak örülhettek a három pontnak, miután a 88. percben egy szöglet utáni kavarodásban Usumovichoz pattant a labda, aki csinált egy remek lövőcselt, és utána már csak az üresen maradt kapuba kellett helyeznie a labdát. Újrakezdésre még volt idő, de arra már nem, hogy a Tompa érdemben befolyásolja a pontok sorsát.

Szűcs Zoltán, a Borota szakosztályvezetője: – El kell ismernem, hogy ma nem a legjobb formánkat mutattuk, abban, hogy az első félidő után is meccsben voltunk, a kapusunknak nagy szerepe volt. Végül nagyon értékes három pontot szereztünk a harcos, jó focit játszó Tompa ellenében.

Dulics Joszip: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, mivel a Borota egy jó csapat. Sajnos nálunk a sok sérült miatt hétről hétre nem tudunk a legjobb csapatunkkal kiállni. A mérkőzésen egy remek első félidő után vezettünk, persze tisztában voltunk azzal, hogy a második játékrészben a Borota mindent elkövet a siker érdekében. Végül egyéni hibák miatt nem sikerült megtartanunk az eredményt. A csapatommal elégedett vagyok, nagyon nagyot küzdöttek a fiúk, az akarásukon nem múlt semmi. A Borotának gratulálok, a győzelmet megérdemelték, mivel a focit gólra játsszák. További sok sikert kívánok nekik a bajnokságban.

Megye II., Északi csoport

Csólyospálos–Kiskunmajsai FC 0–1 (0–1)

Csólyospálos, 250 néző. Vezette: Allaga Iván (Szabó Gábor, Balogh Máté).

Csólyospálos: Andóczi-Balog – Kertész, Sipos, Novikov (Tóth D., 79.), Zádori (Harkai, 56.), Maróti (Marton, 68.), Tóth Zs. (Szabó B., 56.), Telek, Kardos, Varga, Engi. Játékos-edző: Á. Furus Gergő.

Kiskunmajsa: Juhász – Csorba (Csikós, 61.), Nagy G., Plavsic, Csupity (Horváth Zs., 56.), Domán, Boros, Szikora, Gera (Kis-Szabó, 89.), Szőke, Rádóczi (Ács, 64.). Edző: Kószó László.

Gól: Szikora (26.).

Kiállítva: Nagy G. (68.).