Vezeti a góllövő listát Lukács Dániel, a KTE támadója

A Kecskeméti TE-Hufbau támadója, Lukács Dániel egyelőre nem tétlenkedik a Merkantil Bank Ligában, hiszen két mérkőzésen máris hat gólnál tart, amivel természetesen vezeti a góllövőlistát is. A Soroksár ellen klasszikus mesternégyest lőtt, ami ezen a szinten már nagyon ritkán szokott előfordulni, most azonban jól álltak a csillagok.

Négy gólt nagyon ritkán lő egy támadó a felnőtt profi futballban, hiszen az is jó eredmény már, ha egyáltalán ennyiszer helyzetbe tud kerülni a játékidő során, Lukács Dánielnek azonban ez megadatott. A KTE csatára gyakorlatilag hibátlanul teljesített a kapu előtt, minden kínálkozó sanszot kihasznált a Soroksár ellen 5–2-re megnyert bajnokin.

– Maximum edzésen rúgtam szerintem négy gólt, illetve utánpótláskoromból dereng még hasonló, amikor a REAC-ban játszottam – mondta Lukács Dániel arra a kérdésre, hogy mikor talált be ennyiszer pályafutása során. – Ott sikerült szerintem egyszer, de a felnőttfociban még soha. Helyzetkihasználás, szerencse, koncentráció. Ezeknek a tényezőknek maximálisan összhangban kell lenniük ahhoz, hogy ennyire eredményes legyen egy csatár. Talán a csillagok is ideálisan álltak. Két gólom előtt is az ellenféltől kaptam egy-egy ajándéklabdát, amit igyekeztem is nagyon szépen megköszönni. Ez most egy ilyen meccs volt, tényleg minden bejött.

A kecskemétiek támadója nyáron az élvonalbeli Bp. Honvédtól érkezett, ahol lejárt a szerződése, és az NB I.-es keretnél nem igazán számoltak már vele. A KTE-nél egyelőre megtalálta a számításait, szeretné tartani formáját.

– Egyelőre nagyon az elején vagyunk a bajnokságnak, két meccs ment le, ezek szerencsére nagyon jól sikerültek számomra. A célom az most már, hogy tartsam a szintet, próbálok minden meccsen betalálni, vagy gólpasszt adni.

A lényeg az, hogy a játékommal sikerhez segítsem a csapatot. Keményen dolgozok ezért minden héten

– mondta Lukács Dániel.

A kemény munkával nincs gond, a Soroksár elleni bajnoki előtt pluszedzéseket is beiktatott a villámléptű támadó, aminek meglett a gyümölcse.

– Igen, a meccs előtti napokban valóban kértem egy plusz robbanékonysági edzést Buzási Petitől, a csapat erőnléti edzőjétől. A gyorsaságommal sosem volt gond, de lehet, most ez is hozzátett ahhoz, hogy ennyire kijött a lépés. Mindig vallottam, hogyha az ember keményen dolgozik, akkor a siker sosem marad el a végén. Tudatosan próbálom magam mindig már a hét elejétől építeni a bajnokira. Csak két meccs ment le, de úgy érzem, hogy ez a siker nekem és a csapatnak is lendületet adhat.

Lukács Dániel szerint még az egyensúlyt kell megtalálniuk, mert a hét szerzett gól nagyon jól mutat, de az öt kapott viszont sok.

Nem tagadja, nagy öröm számára, hogy a drukkerek már a nevét skandálták a meccsen.

– A rúgott góljaink száma jól néz ki, hátul viszont stabilabbá kell válnunk. Ez egy csapatsport, én sem rúgnék gólokat, ha nem lennének mögöttem a társak, minden siker a közös munka eredménye. Sokat dolgozunk, egy irányba húzunk az öltözőben, ez mindenképpen sokat jelent, szeretnénk sikeressé tenni a klubot, örömet okozni a drukkereknek. Egy focistának mindig nagyon jól tud esni, ha a nevét skandálják, örülök, hogy vasárnap ezt én is átélhettem – mondta Lukács Dániel.

A KTE vasárnap 19 órakor az Ajkát fogadja legközelebb.