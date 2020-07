Vezetett NB II.-es ellenfelével szemben a KTE

Eltűnt az osztálykülönbség a KTE–Békéscsaba felkészülési találkozón, amelyet végül a vendégek nyertek. Gombos Zsolt, a hazaiak edzője, csapata egyik negatívumának a kommunikáció hiányárt rótta fel.

Szombaton az NB II.-es Békéscsaba 1912 Előre volt az NB III.-as KTE Hufbau vendége a Széktói Stadionban. A felkészülési meccsen vezetett a KTE, de a mérkőzés végén a csabaiak örülhettek.

KTE Hufbau–Békéscsaba 1–2 (0–0)

KTE: Lékai – Puskás, Gál, Kis B., Grünvald – Ludasi, Asztalos, Károly – Tóth D., Hodgyai, Pratsler. Csere: Berta, Szalai G., Urbán, Daróczi, Vágó, Hatvani, Faragó, Szalai J., Pantelisz, Edmilson. Vezetőedző: Gombos Zsolt

A KTE gólszerzője: Kis B.

A Békéscsaba alakította ki a találkozó első helyzetét, a 10. percben a korábbi KTE játékos, Szalai Dániel robbant be egy szögletre, fejese után a keresztlécről csúszott fölé a labda – számolt be a meccsről a kecskemetite.hu portál. A 13. percben már kecskeméti lehetőség adódott, Károly Bálint szabadrúgását követően a KTE korábbi kapusa, Ribánszki László védett. Három perccel később Gránicz Patrik lőtt távolról, a labda a keresztlécet találta el. A 28. percben Szabó Péter próbálkozott balról, éles szögből, lövése után Lékai Soma hárított.

Fordulás után inkább a mezőnyben zajlott a játék, igazi helyzetig egyik csapat sem jutott el egészen a 64. percig. Akkor Károly ívelt a hosszúra, ahonnan Gál Szabolcs piszkálta középre a labdát, erre a másik belső védő, Kis Balázs robbant be és lőtt a léc alá közelről (1–0). Nem sokáig örülhetett a vezetésnek a KTE, hamarosan jött ugyanis az egyenlítés: a visszagurított labdát Lékai Soma nem tudta jó helyre kirúgni, így Nikola Pantovics 25 méterről az üres kapuba lőhetett, (1–1). A 84. percben okos kontrát vezetett a Békéscsaba, melynek végén az egyedül maradó Lászik Milán lőtt Lékai lábai közt a hálóba, (1–2).

– Ez volt a negyedik hetünk a felkészülésben, most kapta a csapat a csúcsterhelést, látszott is a fáradtság a játékosokon – mondta Gombos Zsolt, a KTE vezetőedzője. – Az első félidőben kicsit meg voltunk szeppenve, fizikálisan, párharcokban, játéksebességben nem úgy álltunk bele a meccsbe, ahogy kellett volna. Elkerülhető sanszok adódtak a Békéscsaba előtt, nem álltak bele a védőink a lövésekbe, de ezt lehet orvosolni. Ez a hét a védekezésről szólt, igyekeztük összerakni, nagyjából sikerült is megvalósítani ezt, elvétve kontrázni is tudtunk. A második félidő nagy tanulsága számomra, hogy nem kommunikálunk a pályán. Ezen nagyon fontos változtatni. Ez nagy hiba, edzésen is igyekszem ezt hangsúlyozni, akkor nem kapunk talán olyan gólokat, amilyeneket ma. Ezzel együtt az osztálykülönbség szerintem eltűnt, rúgtunk egy szép gólt, felvettük a harcot a remek Békéscsabával. Utána elkezdtünk cserélgetni, kaptunk labdakihozatalból egy gólt, de ez az én felelősségem, mert én kértem, hogy edzőmeccseken minden esetben próbáljunk meg létszámfölényt kialakítani, kihozni a labdát. Bajnokin természetesen ez másként lesz. A végén már bejöttek a fiatalok is, akiknek még fel kell nőniük a felnőtt futballhoz, de nekik is szeretnék majd lehetőséget adni a bajnokság során.

Új igazolás

A KTE-vel kapcsolatos hír, hogy Lukács József személyében 21 esztendős, széleken bevethető labdarúgóval erősítette meg keretét az együttes. A székelykeresztúri születésű játékos nagyon fiatalon költözött Lajosmizsére, ott kezdett el futballozni, majd előbb a ZTE, ezután a Grosics Akadémia kötelékébe került az utánpótlásba. Felnőtt karrierjét Gyulán kezdte meg az NB III.-ban, majd a szintén harmadosztályú Salgótarjánból lépett tovább az NB II.-es Kazincbarcikához 2018 februárjában, ahol egy féléves, ózdi kitérőt leszámítva futballozott mostanáig. Az NB II.-ben 43 bajnoki meccsen lépett pályára a KBSC színeiben.