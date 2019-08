Vezérszerep vár Patvaros Zsoltra

Az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának ötödik fordulójában a Budapest Honvéd–MFA II. vendége lesz vasárnap 17 órától a Kecskeméti TE–Hufbau. A hírös városi alakulat két vereséggel a háta mögött – legutóbb az Iváncsától kapott ki 2–0-ra a Széktóiban – várja a találkozót.

– Alaposan kielemeztük az utolsó meccsünket, most is csak azt tudom mondani, hogy mindenki hibázhat, de ezen a szinten ekkorákat már nem lehet. Manapság nagyon fontosak a pontrúgások, de mi egy normális szögletet nem tudtunk eddig lőni. Ugyanakkor ellenünk már volt három büntető, illetve veszélyes pontrúgások után már gólt is kaptunk. Továbbra is állítom, hogy jó játékosokból áll a keret, csapatként azonban még nem vagyunk elég jók. Most egy olyan ellenféllel találkozunk, mely talán a legjobb utánpótlással bíró egyesület, nagyon ügyes játékosok alkotják. A mi helyzetünkben most nincs könnyű meccs, ez sem lesz az, de muszáj elindulni felfelé, szeretnénk három ponttal hazatérni. Patvaros Zsolt megszerzésének nagyon örülünk, vezérszerepet szánok neki, így logikus lépés volt az is, hogy hétvégén már ő viselheti a csapatkapitányi karszalagot – mondta Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője.

Az NB III. Közép csoport állása

1. Pécsi MFC 4 4 0 0 20–2 12

2. Monor 4 3 1 0 8–2 10

3. Szentlőrinc SE 4 3 1 0 8–3 10

4. Iváncsa KSE 4 3 0 1 8–3 9

5. THSE 4 2 1 1 5–4 7

6. Kozármisleny FC 4 2 0 2 6–3 6

7. Szekszárdi UFC 4 2 0 2 6–8 6

8. Taksony SE 4 2 0 2 5–9 6

9. Rákosmente KSK 4 1 3 0 8–7 6

10. Kecskeméti TE 4 1 1 2 5–6 4

11. FC Dabas 4 1 1 2 3–6 4

12. Honvéd-MFA II 4 1 1 2 4–9 4

13. Dunaújváros 4 1 0 3 6–9 3

14. Dunaharaszti 4 0 1 3 2–5 1

15. Dabas-Gyón FC 4 0 1 3 2–11 1

16. Kelen SC 4 0 1 3 1–10 1