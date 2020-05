Vezéregyéniség lehetett a városban

Katkó Andrea levezetni érkezett Halasra, aztán ott ragadt. A korábbi remek játékos ma már testnevelőként és edzőként dolgozik a városban.

Kétszer játszott KEK-döntőt, kétszer nyert EHF-kupát a Debreceni VSC női csapatával Katkó Andrea, aki 1991-től öt szezonon keresztül erősítette a hajdúságiak felnőttegyüttesét. Az irányítóként bevethető játékos debreceni kézilabdás családból származik, az édesapjának szinte az egész rokonsága hódolt a sportágnak. Ő a cívisváros sportiskolájában sajátította el a kézilabda alapjait, Kapitány Ferenc és Komáromi Éva voltak a nevelőedzői.

Katkó Andrea 1996-ban úgy határozott, hogy Kiskunhalasra igazol. A játékos a váltás kapcsán így nyilatkozott a bacshandball.hu portálnak: – Rádiné Tóth Rózsa, korábbi csapattársam már ott játszott akkor. Debrecenben szerettek volna szerződést hosszabbítani velem a két EHF-kupa-győzelmet követően, de nagyon lefárasztott az ott töltött öt év. Le akartam vezetni, emiatt döntöttem Kiskunhalas mellett. A halasi éveim alatt olyan játékosokkal játszhattam együtt, mint Kirschner Erika, Vörös Henrietta, Virág Erika, Sugár Tímea, akikkel mindig csapatként és nem egyénileg tudtunk sikereket elérni. Akkori edzőnk, Farkas József kiválóan készített fel minket mentálisan is, engem pedig hagyott érvényesülni a pályán. Itt éreztem először, hogy kézilabdás vagyok. Vezéregyéniség lehettem és felszabadultan játszhattam.

Katkó Andreának 1998-ban megszületett Zorán nevű fia. Az otthon töltött évek alatt Pécsett szerzett tanári végzettséget. Szabó Károly edző ideje alatt tért vissza a csapathoz, de sajnos kiestek az NB I.-ből. A folytatásban ő lett a második vonalban szereplő gárda játékos-edzője, majd az Agócs Adrienn irányította KB Autoteam együttesében hagyott fel a játékkal.

– Nagyon büszke vagyok arra, amit elértem játékosként, de úgy gondolom, jókor hagytam abba – vélekedett a ma már testnevelőként és edzőként a sportág halasi jövőjéért dolgozó pedagógus.

– Nagyon sokat köszönhetek Paczolay Gyuláné Maricának, aki a Bibó-gimnáziumban nagyon jó alapokat épített ki, amit én tovább vihettem, utánpótlásedző is először az ő javaslatára lettem. Amikor az edzői sikereimre gondolok, mindenképpen eszembe jut egy országos döntőbe jutott csapat, amelynek Tápai Szabina is tagja volt. Nagy büszkeséggel tölt el az is, hogy a diákolimpiai versenyeken öt egymást követő évben a kiskunhalasi Bibó-gimnázium leánycsapata lehetett az országos bajnok. Erre nem sokan voltak képesek az országban. Jelenleg a kiskunhalasi női felnőttcsapatnak vagyok az edzője. A játékosok közötti harminc év korkülönbség kezelése hatalmas kihívást jelent számomra. Nehéz differenciálni az edzéseken, de ami nagyon jó, a létszámmal sosincs problémánk. Nagyon szeretek ezzel a csapattal dolgozni, hiszen számos korábbi diákom szerepel az együttesben – tette hozzá Katkó Andrea.