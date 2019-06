Versennyel zártak a vívók

Évadzáró meghívásos versennyel búcsúztatta az évet az Univer Sport Kft. vívó szakosztálya. A színvonalas küzdelmeket hozó nap végén sokan érmekkel, de mindannyian – nézők is, vívók is – élményekkel térhettek haza.

Voltak olyan időszakok a verseny délelőttjén, amikor szinte mozdulni is alig lehetett a Béke iskola tornacsarnokában, valósággal megtelt a helyiség az asszóikra váró vívókkal, no meg hozzátartozókkal, főként abban az időszakban, amikor az ifjabb korosztályok versenyzői léptek pástra.

Az Univer Sport Kft. vívó szakosztálya amatőr szabadidős klubként tevékenykedik. Szeptembertől júniusig járhatnak edzésre a vívás iránt nem csak érdeklődők, hanem azt művelni is kívánók, és évente kétszer rendeznek nyílt meghívásos versenyt. Egyszer télen, ez a decemberi Mikulás-kupa, egyszer pedig június elején, az évad zárásaként. Meghívásosak ezek a versenyek, ugyanis nem csak a klub vívói nevezhetnek, de általában Dunaföldvárról is érkeznek versenyzők, no meg egy-két szenior korú vívónak is kedve támad ilyenkor megmérettetnie magát.

– Egyesületünk versenyzői az év során hetente kétszer járnak edzésre, akik versenyen is szeretnének indulni, azok háromszor – mutatta be a sportolóik hétköznapjait Kardos Tamás, az egyesület vezető edzője. – A klubunk ajtaja bárki előtt nyitva áll, életkori megkötés nélkül. A legidősebb versenyzőm, aki vívásra jelentkezett, 1958-as születésű, tehát ha bárki kedvet érez ahhoz, hogy kipróbálja magát a páston, nyugodtan jelentkezzen nálunk. Alsó korhatár sincsen természetesen, bár annyit azért meg kell említeni, hogy a vívást ideális esetben nagyjából tíz éves kor táján érdemes elkezdenie, akkor már megvan az a fajta érettség, amelyre ehhez a sportághoz szükség van. De ennél fiatalabb korban ennek a sportágnak a művelése nem szerencsés, a vívás ugyanis aszimmetrikus sport, tehát főként a test jobb vagy bal oldalát foglalkoztatja, bár én igen nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyerekek, akiknek a szervezete még alakulóban van, egyenletes terhelést kapjanak a testük mindkét oldalán.

A klub versenyzői természetesen országos versenyeken is elindulhatnak, de itt helyben elsősorban a sportág művelése a cél. Nem is könnyű betörni a legsikeresebb magyar olimpiai sportág élmezőnyébe, amelynek az első húsz versenyzője már világszínvonalat képvisel. A legutóbb a klub négy felnőtt versenyzője indult el országos bajnokságon, 164 induló között, és közülük hárman kerültek fel a 128-as főtáblára. Az Univer Sport Kft. vívó szakosztálya tehát az országos középmezőnybe tartozik, de annak, aki igazán tehetséges, és hajlandó sok munkát fektetni a vívásba, annak érdemes azért a nagy klubokat megkeresnie.

Az évadzáró versenyen összesen hét korcsoport versenyzői vettek részt. Az fiú 1. és 2., illetve a lány 1. korcsoportba tartozók együtt mérték össze az erejüket, hiszen őket célszerű volt az alacsony létszámuk miatt együttesen megmérettetni, de mivel ez igazából azért három külön korcsoport, így a díjazásnál három külön kategóriának tekintették őket. Ők körmérkőzéses tornán döntötték el, hogy ki a legjobb, a mérkőzéseik öt találatig tartottak.

A nagyjából a felső tagozatosokat lefedő 3. fiú korcsoport tagjai szintén körmérkőzéses tornát vívtak. A 4. fiú korcsoport illetve a 3. lány korcsoport tagjai előbb megvívtak egy körmérkőzéses tornát, majd miután az lezárult, a helyezések alapján egyenes kieséses rendszerben vívtak a döntőbe jutásért, és a végén az aranyért. A körmérkőzéses szakaszban ők a fiatalabbakhoz hasonlóan szintén öt találatig vívták a meccseiket, az egyenes kieséses szakaszban azonban már vagy kétszer három percig tartottak az asszók, vagy tíz találatig.

– Némileg meg is lepődtek a versenyzők ezen az újításon, hiszen a körmérkőzések lezárulta után azt hitték, vége a versenynek, de nem véletlenül vezettük be ezt az újítást, ez ugyanis segít felkészíteni a vívókat a versenyekre, amelyeknek egészen speciális hangulata van – adott magyarázatot arra Kardos Tamás, hogy miért néztek olyan nagyot többen is a lányok közül azon, hogy a körmérkőzéssel még nincs vége a viadalnak.

A felnőttek szintén előbb körmérkőzést játszottak, majd szintén táblás rendszerben folytatták. A felnőttek egységesen háromszor három percig vagy pedig tizenöt bevitt találatig vívták az asszóikat.

Nyáron a szakosztály tevékenysége szünetel, egyrészt a nyári vakációk miatt, másrészt pedig azért is, mert egy nem légkondicionált helyiségben a nyári kánikulában szinte pokoli lenne a vívófelszerelésben edzeni. Szeptemberből azonban várják vissza a vívóikat is és bárkit, akit érdekel ez a sportág.