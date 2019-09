Vereséget szenvedett a KTE a Pécs vendégeként

A sokkal jobban játszó Pécs magabiztosan győzte le a KTE-Hufbaut az NB III-as bajnokság Közép csoportjának 7. fordulójában. Zoran Kuntics, a kecskemétiek vezetőedzője NB III-as szinten rég látott olyan jó csapatot, mint a Baranya megyei együttes.

PMFC–K TE-Hufbau 3–0 (2–0)

NB III-as labdarúgó mérkőzés, Közép csoport, 7. forduló. Pécs, 1500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Baghy Csaba, Kulcsár Dániel)

Pécs: Kovács B. – Sági, Rácz, Katona, Németh M. – Grabant, Nikic, Geiger, Hegedűs Márk (Szabó D., 70.) – Tihanyi (Koller, 77.), Kónya (Oliveira, 81.). Edző: Vas László

Kecskemét: Kunsági – Tamaskó, Grünvald, Peres (Erdei, 77.), Hegedűs Martin (Karacs, a szünetben), Fehér, Vágó, Hirman, Asztalos, Babolek (Vladul, 82.), Nánási. Edző: Zoran Kuntics

Gólszerző: Grabant (1–0) a 40., Kónya (2–0) a 40., Geiger (3–0) a 64. percben.

Zoran Kunticsnak, a KTE-Hufbau vezetőedzőjének két hiányzója is volt a Pécs elleni meccsen: Kéri Tamás sérülés, Patvaros Zsolt lázas betegség miatt dőlt ki a mérkőzés előtt. A kecskemetite.hu beszámolója szerint ennek ellenére nem kezdtek rosszul a vendégek, az első percekben két veszélyes pontrúgásuk is volt. Innentől azonban a pécsiek magasabb fokozatra kapcsoltak, és végig nagyon gyors és pontos játékot mutattak és megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.

„A mai nap után könnyű nyilatkoznom, nagyon büszke vagyok a csapatomra! Egy néz héten vagyunk túl, betegségek és sérülések is hátráltatták a munkát. Aki ma viszont lehetőséget kapott, az bebizonyította, hogy szükség van rá a csapaton belül. Az első félidő nagyon meggyőző volt, labdabirtoklásban és a helyzetek kialakításában is jobbak voltunk. A Kecskemét a vereség ellenére egy jó csapat, biztos vagyok benne, hogy gyűjtögetni fogják a pontokat, illetve a tabellán sokkal jobb helyezésük lesz a mostaninál.” – mondta Vas László, a hazaiak vezetőedzője, míg a KTE-t irányító szakember, Zoran Kuntics így vélekedett: – „Abszolút megérdemelt a hazai siker, amihez próbáltunk asszisztálni. Régen láttam NB III-as szinten olyan jó csapatot, mint ez a Pécs. Agresszívak, gyorsak, letámadnak, jól cseleznek és érkeznek, a védekezésük is kitűnő. Sokkal jobb volt a mai napon a Pécs.”