Veresége dacára is helytállt a Kécske a forduló rangadóján

Változatos, élvezetes, harcos mérkőzést játszott egymással a megyei I. osztályú férfi-kézilabdabajnokság első tavaszi fordulójában a Tiszakécske és a Kiskunhalas. A találkozón, amely igazi kedvcsinálónak bizonyult a tavaszi idény rajtjánál, a nézők két ellentétes félidőt láthattak.

A vendégek az elmúlt bajnokságban még az NB II.-ben játszottak, így a hazaiak inkább tisztes helytállásban, de akadtak olyanok a nézőtéren, akik pontban, sőt pontokban reménykedtek. Ebben nem is volt hiba, mert a lehetőségek megvoltak. A hazaiak jól kezdték a találkozót, egy-két góllal mindig vezettek az első játékrészben. Mindössze két alkalommal tudtak a vendégek egalizálni. A szünetre egygólos hazai vezetéssel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A második félidőben azonban változott a helyzet. A kiskunhalasiak pillanatok alatt négy gólra növelték az előnyüket, sőt, később öt is lett. Úgy tűnt, hogy nem sikerül szorossá tenni a mérkőzést. A tiszakécskei játékosok azonban nem így gondolták. Nem hagyták magukat és felzárkóztak egy gól különbségre. Felcsillant a remény, hogy ki lehet egyenlíteni, a lehetőség is megvolt rá. Ekkor azonban büntetőt hibáztak és két alkalommal is emberhátrányba kerültek, így nem csökkent, hanem háromra nőtt a különbség a kiskunhalasiak javára. A találkozó befejezése előtt másfél perccel a vendégek kettős emberhátrányba kerültek, de taktikusan meg tudták tartani a labdát, így nem változott az eredmény. Balogh Tészta Tiszakécske VSE–Kiskunhalas UKSC 23–26 (12–11).

– Tulajdonképpen Ilyen találkozóra számítottunk. Már az ősszel is igen parázs mérkőzést vívtunk egymással Kiskunhalason, akkor egy góllal kaptunk ki – nyilatkozta a lefújást követően Kecskés András, a tiszakécskeiek mestere. – A második félidő elején, egy jó első félidő után, sajnos a csapatunk bent maradt az öltözőben. Ott elengedtük a Kiskunhalast öt góllal, amit már nem tudtunk visszahozni, így a végére három lett a gólkülönbség. Mi teljesen amatőr csapat vagyunk, és csak a játék szépségéért kézilabdázunk. A Kiskunhalas az elmúlt évben még az NB II.-ben játszott, és úgy gondolom, hogy a srácok mindent megtettek azért, hogy nyerjünk, sajnálom, hogy nem sikerült, de ilyen a kézilabda.

– Ez volt az első mérkőzésünk a tavaszi szezonban – értékelt Demeter Ádám, a kiskunhalasiak edzője. – Egy hónapon keresztül alapoztunk, egy kicsit túltoltuk a labdás erősítést, a taktikára nem sok időt fordítottunk, ami meg is látszott a játékunkon, mert az elején nem igazán találtuk az ellenszert, a Tiszakécske ellen. Ebben az időszakban nagyon sokat hibáztunk. A második félidőre kicsit átvariáltuk a csapatot, lehiggadtunk, így meg tudtuk nyerni a találkozót.