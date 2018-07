Vereség az NB II.-es nyitányon

Megkezdte NB II.-es szereplését a Duna Aszfalt Tiszakécske VSE labdarúgócsapata. Az első mérkőzést a Soroksár ellen játszották, a csapat hazai pályán vereséget szenvedett.

Szép számú közönség várta a bajnokság első hazai mérkőzését. A találkozó előtt megemlékeztek a 96 éves korában elhunyt, legendás sportriporterről, a Magyar Labdarúgó-szövetség egykori elnökéről, Szepesi Györgyről. A kezdőrúgást Pálinkás Béla főrendező, egykori tiszakécskei játékos végezte el, aki július 31-én töltötte be hatvanadik életévét. Bátran kezdtek a tiszakécskeiek, semmi megilletődöttség nem volt a játékukban, sőt, a mérkőzés elején sokkal veszélyesebbek voltak a kapura, mint nagyobb hírű ellenfelük. A hazai Kocsis Gábort már a 11. percben, sérülés miatt le kellett cserélni, helyét Köböl Máté foglalta el. A 35. percben egy hazai kapu előtti lökdösődést követően a játékvezető a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőnek Huszák futott neki, de Helesfay gyors vetődéssel, óriási bravúrral hárított. Az első játékrészben teljesen egyenrangú ellenfele volt az újonc csapat a kis-Fradinak is becézett Soroksárnak.

A második félidőben aztán átvette a játék irányítását a vendégcsapat. Egy óra elteltével újra büntetőhöz jutottak a soroksáriak. Ezúttal Orosz állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette a 11-est, 0–1. ­Ismét sérülés miatt kellett cserélnie Szabó Istvánnak, a 63. percben a cserekén beállt Köböl bicegett le a pályáról, helyét Oláh Máté foglalta el, majd Gréczi Gábort Kalmár Ferenc váltotta. Lipcsei Péter is cserélt, Kundák helyett Derekas lépett a pályára. A 74. percben Lőrinczy csavarta be a labdát Helesfay kapujába, 0–2. A tiszakécskei válasz Puskás kapufája volt, ami a keresztlécet találta el. A 79. percben Fröhlich tovább növelte az előnyt, 0–3, aztán két perccel a rendes játékidő letelte előtt ismét ő volt eredményes, 0–4.

A játék képe alapján nem volt ekkora különbség a két csapat között. A hazai szurkolók meglehetősen elégedetlenek voltak a játékvezetők működésével, csapatukat azonban vastapssal jutalmazták.

– Az első félidőben jól játszottunk, kiegyenlített volt a játék, és Helesfay még tizenegyest is hárított – nyilatkozta Szabó István a mérkőzés után. – A második félidőben kijött a rutintalanságunk, amit a ­Soroksár kihasznált, és megérdemelten nyert. Aki ott volt a mérkőzésen, az láthatta, hogy a játékban nem volt ilyen nagy különbség a két csapat között. Az látszott, és mi is tudtuk, hogy az ellenfelünk tapasztaltabb, mint mi. A játékosaim küzdöttek, hajtottak, de sok esetben rossz döntést hoztak.

– Az első félidő kiegyenlített csatát hozott – értékelt Lipcsei Péter, a soroksáriak mestere. – Kihagytunk egy tizenegyest, de a másodikat már sikerült értékesíteni. A cserék jól szálltak be a játékba, és ez lényeges volt. Olyan kellemes helyzetben vagyok, hogy tizenkilenc egyforma képességű játékossal dolgozhatok, így mindenkinek harcolni kell a csapatba kerülésért. Le a kalappal a fiúk előtt, mert idegenben 4–0-lal kezdeni a bajnokságot, nagyon jó dolog.

A Merkantil Bank Liga első fordulójának további eredményei: Vác FC–Budafoki MTE 2–1 (2–0), Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–Dorogi FC 0–1 (0–0), WKW ETO FC Győr–Budaörs 0–1 (0–0), Kaposvári Rákóczi FC–Gyirmót FC Győr 0–2 (0–1), Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcika 1–0 (0–0), Békéscsaba 1912 Előre–Credobus Mosonmagyaróvár 3–0 (2–0), Aqvital Csákvár–Ceglédi VSE 3–3 (1–2), BFC Siófok–Zalaegerszegi TE FC 2–3 (1–1), Vasas FC–BSS Monor 2–1 (1–1).

Duna Aszfalt Tiszakécske VSE–Soroksár SC 0–4 (0–0)

Tiszakécske, 950 néző. Vezette: Nagy R. (Berényi, Szilágyi).

Duna Aszfalt Tiszakécske VSE: Helesfay – Juhász, Töl­gyesi, Puskás, Polyák, Huszti, Gréczi (Kalmár, 67.), Kardos, Stoiacovici, Ludánszki, Kocsis (Köböl, 11., Oláh, 63.). Edző: Szabó István.

Soroksár SC: Kovács D. – Markosz, Fröhlich, Orosz (Albert 79.), Lakatos, Valancsik, Kundrák (Derekas 70.), Molnár, Huszák, Gyömbér (Lőrinczy 54.), Bor. Edző: Lipcsei ­Péter.

Gól: Orosz 63. (11-esből), ­Lőrinczy 74., Fröhlich 79., 88.

Sárga lap: Kocsis a 8., Huszti­ a 38., Gréczi G. a 57., Ludánszki­ a 68., illetve Bor a 85. perc.