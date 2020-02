Véglegessé vált a KTE HUFBAU tavaszi kerete

Az NB II.-ből, Békéscsabáról érkezik Tóth Dániel a KTE HUFBAU-hoz.

Miután a KTE HUFBAU csatára, Puskás Zoltán a hétközi előkészületi mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett, és minden bizonnyal hónapokra harcképtelenné vált – a Makó elleni edzőmérkőzésen ragadt le a lába –, a KTE HUFBAU az átigazolási időszak utolsó napján is igazolt még egy játékost. A huszonöt éves Tóth Dániel személyében az NB II.-ből, Békéscsabáról érkezik egy csatár a Széktói-stadionba.

Tóth Dániel Orosházán ismerkedett meg a játék alapjai­val, majd hamar Békéscsabára igazolt, ahol gólerős teljesítménnyel járta végig az utánpótlás-korosztályokat. 2011 nyarán visszatért Orosházára, ahol az NB II.-ben is bemutatkozhatott. A 2013/2014-es kiírásban Balmazújvárosban és Kozármislenyben játszott, ezalatt újabb hat gólig jutott. Egy szolnoki, majd egy újabb kozármislenyi kitérő után, 2016 februárjában tért vissza Békéscsabára. Az Előrénél főleg a padról szállt be, de így is fontos gólokat szerzett, a legfontosabbat ebben a szezonban, hiszen a Magyar Kupából az ő góljával ejtette ki a Ferencvárost a Békéscsaba.

A játékos, aki szerdán még kezdő volt a Békéscsaba kupameccsén, rövid megfontolás után örömmel bólintott rá a kecskeméti megkeresésre.