Véglegessé vált a KNKSE felnőtt játékoskerete

A hét elején a klub közleményben tette közzé a távozók névsorát – négy felnőtt játékos folytatja máshol a pályafutását –, de ígéretükhöz híven nem hagyták sokáig bizonytalanságban a szurkolóikat, ugyanis péntek este bejelentették a Kecskeméti NKSE őszi felnőtt keretét.

Kapus posztra érkezett Nagy Éva, aki a védelmet fogja erősíteni. Az átlövők/irányítók sora az, amelyben bővülhetnek Varga József vezetőedző lehetőségei, oda ugyanis öt játékos, Nyakó Rozália, Pap Mercédesz, Jámbor-Herceg Réka, Kisjuhász Petra és Borbély Márta érkezett. A névsor egy helyen még bővülhet, ugyanis egy fiatal játékossal még folyik az egyeztetés. A friss névsorban vannak új igazolások, de vannak visszatérők is.

Ami a szakmai stábot illeti, a csapat vezetőedzője a következő szezonban is Varga József lesz, a kapusedző pedig Kovácsné Bartha Anikó.

A GBB Zrt. Kecskeméti NKSE 2020/2021-es játékoskerete:

Kapusok: Pálinkás Viktória, Nagy Éva

Szélsők: Karacs Jázmin, Lóczi Fanni, Bab Ágota

Beállók: Lengyel Leonetta, Megyesi Milla

Átlövők/Irányítók: Nyakó Rozália, Pap Mercédesz, Jámbor-Herceg Réka, Radva Erzsébet, Kisjuhász Petra, Borbély Márta

A keret számára a felkészülési időszak július 6-án kezdődik. – A játékosok a szezon lezárása óta pihennek, a jövő héttől viszont megkezdik az otthonra kiadott három hetes egyéni edzésprogram elvégzését, amely heti négy edzést jelent a számukra – tekintett vissza a mögöttünk álló időszakra a vezetőedző, Varga József. – A felkészülés első napján elvégezzük a játékosok felmérését, majd megkezdődik a közös szakmai munka. Terveink szerint július utolsó hetében edzőtáborba utazunk. Minden év elején elmondom, hogy felesleges előre az esélyeket latolgatni, látni kell az ellenfeleket a pályán. Az az egy biztos, hogy a már megjelent versenykiírás értelmezése szerint nehéz év elé nézünk.

Az egyesülettől a szezon lezártát követően négy játékos távozott: Hanusz Boglárka, Tóth Lilla, Palotás Fanni és Maláti Dóra

– Bár csak pár hónapot tölthettem el Kecskeméten, ennek ellenére nagyon jól éreztem magam – nyilatkozta a távozó Hanusz Boglárka. – Szerettem volna végig játszani az idei idényt, de sajnos a vírus közbeszólt, mégis úgy gondolom, hogy ezalatt a pár hónap alatt is sok dologban tudtam fejlődni. A távozásom fő oka a vőlegényem, ugyanis szeretnénk összeköltözni és elkezdeni a közös életünket. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kecskeméti színekben játszhattam. A klubnak sok sikert kívánok a következő szezonra!

– Azért döntöttem a távozásom mellett mert most adódott egy lehetőség, hogy a tudásomat tudjam fejleszteni és a kecskeméti klubbon kívül is megmutathatom magam más csapatban – adott magyarázatot távozásra okára Tóth Lilla. – Ezen kívül, a páromat a továbbtanulás és a munka másik városba szólítja, ezért is döntöttem a távozás mellett. A szurkolóknak nagyon köszönöm a sok biztatást, amiket az elmúlt években kaptam, és azt is, hogy mindig ott voltak mellettünk, ami nagyon sokat jelentett mindannyiunk számára.

Palotás Fanni is sajnálta, hogy nem játszatták végig az egész évet. – Sajnálom, hogy ez a szezon így alakult, mert úgy gondolom, hogy ennél több volt bennünk. Ezzel együtt megpróbáltuk kihozni magunkból a maximumot, de sajnos nem úgy jött össze, ahogy elterveztük. Azért döntöttem a távozás mellett, mert szeretnék tovább fejlődni, és úgy gondolom, hogy ehhez most változásra van szükségem. Szeretnék megköszönni mindent a kecskeméti klubnak, hiszen nagyban hozzájárultak a fejlődésemhez, és nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani hűséges szurkolóiknak is, akik a legnehezebb időszakban is mellettünk álltak – búcsúzott a kecskemétiek átlövője.