Végig vezetve nyert a KTE

Szombaton a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a férfi kosárlabda NB I. A csoport ötödik fordulójában a Zalakerámia ZTE KK csapatát fogadta a Messzi István Sportcsarnokban. A hazaiak húsz ponttal győztek, így zsinórban ötödik meccsüket nyerték.

Szerdán eldőlt, hogy megőrzi NB I. A csoportos tagságát a Zalaegerszeg, miután a Jászberény ellen huszáros hajrát bemutatva egy ponttal nyerni tudtak. Ezzel pedig eldőlt, hogy a Jászberényi KSE búcsúzik az élvonaltól.

A Kecskemét az alapszakaszban mindkét mérkőzését megnyerte a ZTE ellen, a PlayOutban viszont az Egerszeg diadalmaskodott idegenben, azóta viszont két amerikai játékosuk is távozott.

A mérkőzés elején mindkét oldalon kipattant a gyűrűről a játékszer, a vezetést Cleveland Thomas szerezte meg egy szép betörés után. Majd Fazekas révén 8–5-re nőtt az előny. Szabó Zsolt kosarával feljött egy egységre a ZTE. A folytatásban pontatlanság jellemezte a játékot, de a negyed hajrájában nagyot ment a Kecskemét, a tízedik percben 15–9-re vezetett.

Simon nyitotta a második játékrészt, majd előbb Wittmann tálalt be távolról, Cleveland zsákolásával pedig kilenc pont lett a fór 20–11. A játékrész felére tíz pont lett a Kecskemét előnye, de Simon és Antoni is szórt egy triplát, amivel felzárkózott négy pontra a Zete. Az időkérés után ismét visszaállították a kétszámjegyű különbséget a hazaiak, de az utolsó percekben még lehetőséget adtak az ellenfélnek a zárkózására 37–29 volt az állás a nagyszünetben.

A szünet után megszórta magát a ZTE, de Cleveland és Karahodzsics gondoskodott arról, hogy közelebb ne zárkózzon az ellenfél. Valahányszor zárkózott volna az ellenfél, a KTE tudott újat mondani és visszaállította a különbséget.

A játszma végén 63–46-ra vezetett a Kecskemét.

A záró negyed derekára közel került a 30 pontos előnyhöz a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 73–46, a véghajárban játéklehetőséghez jutottak a fiatalok, akik meg is hálálták Váradi Kornél bizalmát. Tóth Barna, majd Ivkovics Milán is betalált. Végül húsz ponttal, 83–63-ra nyerte a mérkőzést a Kecskemét.

– Az elején kicsit puhák voltunk, de a második játékrészben agresszívabb kosárlabdát mutattunk be, és ezzel felőröltük a ZTE-t – mondta Váradi Kornél a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – A zsinórban ötödik győzelmünkön kívül az is öröm számunkra, hogy akadémistáink nemcsak pályára léptek, hanem pontokat is szereztek. Fontos, hogy minél több fiatalt építsünk be a felnőtt csapatba, és hogy A-csoportos meccseken is pallérozódhassanak. Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, mert nem volt könnyű mérkőzés, szívósan küzdöttek a zalaegerszegiek.

– Először is szeretnék gratulálni Kecskemétnek, tudatosan játszottak, és a gyenge pontjainkra fókuszáltak – mondta Heinrich Róbert, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője. – Szeretnék köszönetet mondani azoknak a játékosoknak, akik a szezon során folyamatosan velünk voltak, és dolgoztak becsülettel, segítették a munkánkat. Ma többen közülük nagyobb szerephez jutottak.

Volt egy-két rendszerszintű problémánk, ez szerintem a fiatalság és tapasztalatlanság miatt volt. Bízom benne, hogy a maiból mindenki tudott tanulni, és eredményesebbek leszünk a folytatásban.

– Nehezen melegedtünk bele a mérkőzésbe, majd aztán sikerült ritmus váltanunk, felpörögnünk – mondta Cleveland Thomas, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa. – Mindkét csapat keményen küzdött annak ellenére, hogy már nem volt igazán tétje ennek az összecsapásnak. Örülünk a zsinórban ötödik sikerüknek, dolgozunk tovább, hogy minél több meccset megnyerjünk.

– Szeretnék gratulálni Kecskemétnek, megérdemelten nyertek. Az látszott rajtunk, hogy felforgatott kerettel jöttünk – nyilatkozta Simon Kristóf, a Zalakerámia ZTE KK játékosa. – Szeretném megdicsérni a csapatom, mert mindenki küzdött. Voltak jobb periódusaink a mérkőzésen, ezekből sokat lehet tanulni, és építkezni belőle. A kecskemétiek kihasználták a hibáinkat kíméletlenül, agresszívan támadtak minket a palánk alatt, emellett rutinos játékosaik a döntő szituációkat jól oldották meg. Továbbra is az a célunk, hogy minél több mérkőzést nyerjünk a hátralévő öt meccsünkből.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK 83–63 (15–9, 22–20, 26–17, 20–17)

Kecskemét, Férfi NB I. A csoport PlayOut, zárt kapus mérkőzés. Játékvezetők: Praksch Péter Árpád, Nagy Viktor, Lengyel Ádám.

KTE: Wittmann 12/6, Thomas 18/3, Jaramaz 16/9, Kucsera 2, Karahodzsics 7. Csere: Fazekas 14, Dramicsanin 6, Lukács D. 4, Tóth B. 2, Ivkovics 2, Körmendi. Vezetőedző: Váradi Kornél.

ZTE: Simon 12/6, Polster 6/6, Bonifert 6, Vuko 5, Szabó 13/3. Csere: Simó 9/6, Völgyi 6, Antóni 4/3, Makkos 2, Csuti. Vezetőedző: Heinrich Róbert.