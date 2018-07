Vasárnap NB II.-es rajt Kécskén

Vasárnap kezdődik az NB II-es bajnokság. A focirajongók már alig várják, hogy ismét láthassák kedvenceiket a pályán. Különösen igaz ez a tiszakécskeiekre, akik újoncként szerepelnek a másodosztályban.

A felkészülés közel hat hetében számtalan edzésen vettek részt a kécskei játékosok. Fokozatosan kapták a terhelést, aminek köszönhetően most jó fizikai állapotban vannak. A szerda délelőtti edzést a megbeszélés után, a székház folyosóján kezdte a huszonnégy labdarúgó, ahol egy kis lazító gyakorlatokat hajtottak végre. Ezt követőn, már a pályán, a futás játszotta a főszerepet, de természetesen a labda is előkerült.

– A bajnoki cím megnyerése és az ünneplés után két és fél hét pihenőt kaptak a srácok. Mivel kiélezett volt a bajnokság, még egy hét rájuk fért volna – jelentette ki Szabó István vezetőedző. – Június 21-én volt az első edzésünk, próbáltuk úgy összeállítani a felkészülési programot, hogy a másfél hónapba beleférjünk. A pályafelújítás miatt nem tudunk itthon edzeni, szerencsére ez megvalósult Lakiteleken és Kecskeméten, ahol jó körülmények között tudtunk készülni. Ezt követően edzőtáborba mentünk, nyolc napig voltunk a Szlovéniában, pontosabban Radenciben, ahol szintén nagyon jó körülmények között tudtunk edzeni. Az utolsó két hetet itthon hazai környezetben töltöttük. Ez volt a felkészülési tervezet, de szerettük volna a keretünket is kialakítani, ami nem kis feladatnak bizonyult. Az MLSZ kiírása szerint ugyanis kettő fiatal játékosnak kell a csapatban szerepelnie, ami azt jelenti, hogy 1998. január 1. után született játékosokról van szó. Jó lett volna ilyen játékosokat találni, de csak egyet sikerült, a többiek fiatalabbak. Van 17 éves játékosunk is, nem is egy. Több játékost is teszteltünk volt, aki visszamondta, volt, aki nem felelt meg, és természetesen figyelembe kellett vennünk azt is, hogy ki milyen poszton játszik. A távozó játékosok helyére pedig megfelelőeket kellett igazolni.

Köböl Máté Veszprémben szerepelt a megyei I. osztályban, de korábban az NB I-es Mezőkövesdben is játszott, ő az edzőmérkőzéseken is jól teljesített. Gráczi Gábor az NB II-es Nyirágyházából érkezett, vele kapcsolatban az a probléma, hogy mérkőzéshiánya van. A harmadik érkező Károly Bálint, ő Veszprémben játszott. A keret huszonnégy főből áll, közülük ketten kapusok. Mivel Belecan Zeljko magyar állampolgárságát nem sikerült elintézni, így rá nem számíthatnak, ezért szükségük lesz még egy kapusra. A fiatalok közül Molnár Márk szombathelyi születésű, Sopronban védett tavasszal. Huszti András szintén szombathelyi, 2001-es születésű, tehetséges játékos. Stoiacovic Dávid a Honvédban játszott, az utánpótlás válogatottba is behívák. Szabó István meggyőződése, hogy ő komoly erősítést jelent. Érkezett még az MTK-ból Gréczi Márton, ő 2000-ben született. Sirokmán Zoltán az NB III-as Makóban játszott, 1998-as születésű. A lakiteleki Szabó Dávid tartozik még a fiatalok közé, aki 1999 végén született.

– Az eddigi edzőmérkőzéseken mindig azt néztük, hogy mi a legjobb a csapatnak, amikor két fiatal játszik – tért át a szakmai munkára a tréner. – Kapus és egy csatár, jobboldali védő és egy középpályás, esetleg két támadó. Ez nyilván az eredmény rovására is ment, de muszáj volt kísérletezni. Sok csapat a kapuba helyezi el az egyik fiatalt, míg a másikat a mezőnyben. Nehéz feladat, mert még nem jártunk ebben a cipőben. A két fiatal játékossal és a többiekkel még szokni kell ezt az osztályt mindenkinek. Az edzőmérkőzések vegyes képet mutattak, azért is, mert az első időszakban csak 45 perces terhelést kaptak a játékosok. Amikor teljes mérkőzést játszottak, akkor viszont hullámzóak voltak a teljesítmények. Játszottunk a Mattersburg ellen, akik az osztrák első osztályú bajnokságban ötödikek voltak. Igaz kikaptunk tőlük 3–0-ra, de végig komoly tartása volt a csapatnak. Szlovén csapatok ellen is jól játszottunk, de voltak olyan mérkőzések is ahol nem olyan eredményre számítottunk, mint ami született. Tudjuk, hogy sok munka van a csapatban, most a frissítésen van már a hangsúly. Amit beteszünk a bankba, azt tudjuk kivenni. Sokat edzettünk, próbáltuk a hiányosságokat fizikálisan, mentálisan, szenvedélyesen játszva pótolni. Bízunk abban, hogy ez meghozza majd az eredményt, mert a csapatnak van tartása. A kezdő tizenegy nagyjából kialakult. Próbálunk a bajnoki címet megszerző játékosokra támaszkodni, mert ők már jobban ismerik egymást. Hozzájuk jön majd a két fiatal. A vasárnapi Soroksár elleni találkozón nem számítunk könnyű mérkőzésre, persze egy sem lesz könnyű. Tudjuk, hogy vannak jó játékosaik, hiszen a Fradiból építkeznek. Bízunk abban, hogy hazai környezetben tudunk meglepetést okozni.

– Az a célkitűzésünk, hogy stabil középcsapat legyünk a másodosztályban 0 vette át a szót Nyilas Elek szakmai igazgató. – Fontos, hogy megmaradjon az a stílusunk, amit eddig kialakítottunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a másodosztályban sokkal nehezebb lesz, mint az NB III-ban volt. Biztosan lesznek majd nehézségek és akadályok, de remélhetőleg az egység továbbra is az erősségünk lesz.