Vasárnap kezdi a bajnokságot a KTE és a Kécske

Megkezdi az NB III.-as bajnokság 2020/2021-es szezonját a KTE-Hufbau és a Tiszakécske LC. Mindkét együttesnél nagyon várják már a rajtot.

Vasárnap kezdődik az NB III.-as bajnokság. A Bács-Kiskun megyei csapatok közül a Közép csoportban szereplő KTE-Hufbau idegenben, míg a Keletiben induló Tiszakécske LC hazai pályán kezdi a 2020/2021-es szezont. A hírös városi lila-fehérek a Fradi-fakóval csapnak össze 11, a Tisza-parti sárga-kékek pedig a Tállyával 19 órakor.

– Mindenki nagyon várja már a rajtot, a felkészülést azért kevesen szokták szeretni, a futball lényegét a bajnoki mérkőzések adják meg – mondta Gombos Zsolt, a KTE vezetőedzője csapata honlapján nyilatkozva. – Nagyon szeretek én is meccselni, ez a sava-borsa ennek az egésznek, ezért tesszük bele a munkát az edzésekbe és a felkészülésbe, hogy a végén kijöjjön az eredmény. Úgyhogy nemcsak én, mindenki nagyon várja a vasárnapi rajtot. Az eltervezett munkát elvégeztük, a játékosok hozzáállása nagyon jó volt, de ez el is várható. Még nem vagyunk meg teljesen, főleg darabszámban nem, illetve van még pozíció, ahová keressük a megoldást. Ugyanakkor rögtön hozzá szeretném tenni, hogyha vasárnapig nem érkezik senki, akkor sincs probléma, mert a rendelkezésre álló játékosok képesek megoldani a feladatot.

A sorsolás úgy hozta, hogy az első öt fordulóban négy NB I.-es klub tartalék csapatával (a Fradi mellett a Honvéd, a Paks és az Újpest) találkozik a Kecskemét.

– Ezeknél a gárdáknál sok a változó, ezt a legutóbbi szezonban is megtapasztaltam, amikor még a Szentlőrinccel a Honvéd II. ellen készültünk. Általában azért van egy alap játékrendszer, az edzők nagyjából ugyanazt kérik a csapatuktól, függetlenül attól, hogy ki játszik. Erre lehet alapozni, de a visszajátszók függvényében azért lehetnek taktikai variációk, amikre készülnünk kell.

A kecskemétiekhez hasonlóan a nagy átalakuláson átesett tiszakécskeiek (tizenkét játékos távozott, kilenc érkezett) is nagyon várják már a rajtot.

– Minden játékosnak, a szakmai stábnak, a szurkolóknak az a vágyuk, hogy végre kezdődjön a bajnokság a hosszú kihagyás után. Így van ez akkor is, ha még nem tökéletes a csapat, kell egy kis idő, hogy teljesen összeálljunk, de szépen alakulunk – mondta Nagy Sándor, a Tiszakécske LC vezetőedzője. – Nagy várakozással tekintünk a Tállya elleni első bajnokira, amelyen nekünk semmi más eredmény nem elfogadható, csak a győzelem. De ez az egész szezonban így lesz. Biztosan mindenki bennünket akar majd megverni, hisz csak az NB II.-ből jöttünk. Még akkor is, ha sokan tudják, hogy kicsit igazságtalan a kiesésünk, hiszen a bajnokság befejezetté nyilvánítása után jöttek volna a könnyebb meccseink.

Nagy Sándor és segítője, Virágh Ferenc megtekintette a Tállya utolsó felkészülési meccsét, amelyet 3–1-re nyertek a Putnok ellen.

– Már több éve az NB III.-ban szereplő borsodi együttes a Tállya, tele tapasztalt játékosokkal. Vannak erényeik és gyenge pontjaik, az utóbbiakat kell kihasználnunk, és akkor nem lehet gond – tette hozzá Nagy Sándor, aki sérülés miatt nem számíthat Gréczi Gáborra, Horváth Adriánra, Kocsis Gáborra és Pál Andrásra.

A Tállya elleni bajnoki után Hatvanba látogat a Tiszakécske, majd a Füzesgyarmatot fogadja, ezt követően pedig a Gyöngyös vendége lesz.