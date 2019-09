Vasárnap győzni megy Ágasra a Tiszaugi SE

A megye három Északi csoportjában rangadóra kerül sor, hiszen két, a dobogóra pályázó csapat találkozik Ágasegyházán. Sőt, a vendégcsapat, a Tiszaugi SE nem is csak a dobogóra vágyik, hiszen Zsidai István, a Tise elnöke és vezetőedzője egy személyben határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy elégedett-e a tavalyi 2. hellyel.

– A bajnoki cím volt a célunk tavaly is, és az lesz az idén is – szögezte le a tréner.

A csapatban a nyáron történtek változások, négyen távoztak, hárman érkeztek. Zsidai István bizakodó, mert véleménye szerint erősödött a keret, ugyanis a három érkező – Lovas Levente (Tiszakécske), Rózsa Martin (Tiszakécske) és Madai Márton (Lakitelek) bőven pótolja a távozottakat, hiszen magasabb osztályból érkeztek.

Annál, hogy néhányan távoztak, fájóbb pont, hogy két alapember komoly sérülés következtében nem szerepelhet a csapatban. Nagy Attila, aki sok gólt rúgott és gyors támadó, sérv miatt tavaszig aligha fog pályára lépni, Balogh Bélát pedig vérnyomásproblémák miatt tiltotta el a játéktól az orvos. Egyelőre.

Ami a hétvégi találkozót illeti, a győzelem a célunk – jelentette ki Zsidai István, aki büszkén újságolta, hogy a hazai meccsen igen szép számban buzdítják őket a szurkolók, de idegenbe is elkísérik őket, ha csak tehetik, nem ritkán ötven szurkoló is megjelenik a meglepett vendéglátó otthonában.

– Nem mondom, néha gondot is okoznak a drukkereink, de ez sokkal kisebb bosszúságot jelent a számomra mint amekkora örömöt érzek amiatt, hogy ebben az osztályban ilyen tekintélyes szurkolótáborral büszkélkedhetünk.

Vasárnap 16 óra 30 perckor indul útjára a labda Ágasegyházán a mérkőzésen, ahol a dobogós esélyeket illetően sok minden kiderülhet, habár nem minden, hiszen ebben a csoportban mindenképpen számolni kell a bajnoki cím védőjével, a Bugaccal, valamint a szintén megerősödött, a Nyugati csoportból átkerült Solttal. Arról nem is is beszélve, hogy bárki más is okozhat meglepetést.