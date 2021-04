Vasárnap a Hajdúnánást fogadja a kulcsemberét vesztő KNKSE

A női NB I./B Keleti csoportjában a Hajdúnánás SK-t fogadja vasárnap 15:00-kor a GBB ZRT Kecskeméti NKSE a 6. fordulóból elhalasztott meccsen. Varga József együttese nem a legjobb előjelekkel várja a találkozót, de a kiesés elkerüléséért vívott csatában nem lehet számukra más alternatíva, mint a közvetlen rivális legyőzése.

A kecskeméti lányok nincsenek éppen jó formában a bajnokságban, hiszen hiába kezdték a szezont az FTC U20 elleni idegenbeli sikerrel, ezt követőn egymást követték számukra a karanténok, ebből fakadóan aztán a vereségek is, melyből most már ötöt számolnak zsinórban. Ugyan több alkalommal is igen szoros találkozón maradt alul a KNKSE, legutóbb 13 góllal kaptak ki Hajdúnánáson, ami pláne riasztó a rivális elleni „visszavágó” előtt. Amennyiben a vereség nem lenne elég, a csapat már korábban elveszítette beállóját is, Lengyel Leonettát ugyanis meg kellett műteni, így rá már nem számíthat a szakmai stáb.

Varga József, a KNKSE vezetőedzője: – A múlt heti mérkőzés megviselt bennünket, a stábot mindenképpen, de gondolom a lányokat is. Nem számítottunk egy ilyen borzasztó játékra, illetve ekkora vereségre. Próbáljuk kijavítani azokat a dolgokat, amikben sokat hibáztunk, de az biztos, hogy nekünk Lengyel Leonetta sérülése hatalmas érvágás védekezésben és támadásban is. Egyénileg nem tudjuk megoldani a pótlását, most egy ifi korú játékos játszik a helyén, illetve kényszerből Kisjuhász Petra, aki nem nagyon játszott még itt. Ebből is látszik, mennyire lyukas lett a csapat ezen a poszton. Csak az lehet a célunk, hogy minden mérkőzést megnyerjünk, aztán persze kiderül, hogy ez mennyire realizálható.

Borítóképünk archív felvétel.