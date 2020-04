Varga József a május közepei szabadtéri munkában reménykedik

Ahogy az élet, úgy a sport területén is az egyik legrosszabb a bizonytalanság, amit a koronavírus-járvány okozott. A Kecskeméti NKSE vezetőedzője, Varga József abban bízik, hogy május közepétől talán elkezdhetik kis csoportokban a szabadtéri edzéseket. De erre sincs semmi garancia...

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége április 9-én a koronavírus-járvány miatt befejezetté nyilvánította a 2019/2020-as hazai bajnoki és kupasorozatokat. A női NB I./B Keleti csoportjában szereplő GBB ZRT. így a kilencedik helyen zárt a tizenkét csapatos tabellán. A munka azonban nem állt meg az együttesnél, nem is állhatott, hisz a szakmai stábot és a játékosokat is szerződés köti.

– Minden nap küldöm a játékosoknak az edzéstervet. Egy héten háromszor van futóedzésük és kétszer erősítenek, elektronikus formában pedig mindenkitől megkapom, hogy miként teljesítették a penzumot. Abban reménykedünk, hogy talán május közepétől kisebb csoportokban végezhetünk szabadtéri munkát – mondta Varga József, a kecskeméti együttes vezetőedzője. – A legjobb persze az lenne, ha ismét a normális kerékvágásban készülhetnénk. Mert a kis csoportban végzett munka is jobb a mostani állapotnál, de például az ütközést akkor sem lehet majd gyakorolni. Holott ez a kézilabda egyik alapja. Nagyon rossz ez a bizonytalanság. Normális esetben szeptember elején kezdődik a bajnokság, a felkészülés pedig a rajt előtt hét héttel. De most fogalmunk sincs, hogy az MKSZ mikorra tudja kiírni a következő idény kezdetét. Ahogy mi, úgy a szövetség sem lát semmit előre, de ez így van az élet minden területén. Májusban lett volna a lányom esküvője, most úgy néz ki, hogy szeptemberben lesz. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy akkor már engedélyeznek egy kétszázötven fős összejövetelt. De most ilyen helyzet van, a legtöbb amit tehetünk, hogy betartjuk az előírásokat, mert ez mindenkinek az érdeke – tette hozzá a szakember.