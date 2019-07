Vanó Sándor meccsben maradt

Vanó Sándor, a megyében köztiszteletnek örvendő labdarúgó szakember, megannyi, a szövetségnél betöltött posztja mellett a megyei válogatott szövetségi kapitánya az ősszel egészségügyi okok miatt kénytelen volt megválni edzői posztjától. A Bácsalmás kispadjáról kellett akkor felállnia. Nagy fájdalmat jelentett ez a futballért élő-haló tréner számára, de a megye labdarúgó társadalmai is egy emberként aggódott „S bá”-ért.

Vanó Sándornál októberben diagnosztizáltak gyomorfekélyt. Ebből a betegségből kezelték, aztán karácsony előtt jött a hideg zuhany: a seben rosszindulatú ráksejtet találtak. Február 4-én egy komoly gyomorműtéten esett át, amely sikeres volt ugyan, de Vanó Sándor igazából csak június elején lélegezhetett fel, amikor egy PET-CT vizsgálatot követően gyógyultnak nyilvánították.

Aki ismeri a mester vehemenciáját, fanatizmusát, aligha lepődik meg azon, hogy bár a tréner még kétségek közt volt a gyógyulását illetően, de már április 8-án újra munkába állt a munkahelyén.

– A betegséggel folytatott harcom során minden erőmmel a gyógyulásra koncentráltam – nyilatkozta hírportálunknak. – Akik ismernek, tudják, hogy amibe belevágok, azt teljes mellszélességgel csinálom, nem volt ez másképp a betegség ideje alatt sem. Sokat köszönhetek két hihetetlenül lelkiismeretes orvosnak, a bajai dr. Lovák Kálmánnak, és dr. Papp András egyetemi docensnek, akivel össze is barátkoztunk, és aki a legutóbbi elválásunkkor azzal biztatott, amikor kérdeztem, hogy az ő betege maradok-e, hogy nem betege, hanem páciense. Mentalitásom nem változott, de mostantól tudatosan odafigyelek az életmódomra. Úgy fogom fel, hogy kaptam egy sárga lapot a kaszástól, és erre most már a szeretteim miatt is tekintettel kell lennem, akiknek szintén sokat köszönhetek. Annyit még szeretnék elmondani, hogy leírhatatlanul jólesett, hogy nemcsak Bács-Kiskun, hanem más megyékből is áradt felém a szeretet és a biztatás.

A futballtól nem szakad el, az MLSZ társadalmi elnökségének a tagjaként már szervezett is egy előadást az Edzők Baráti Köre számára. A kispadra nem biztos, hogy visszatér, hiszen a betegség egyik kiváltó oka épp a stressz volt, bár egy kispadot nem zárt ki: – Le nem váltottak, így a megyei válogatott regnáló szövetségi kapitányának tekintem magam. A kaszás pedig hiába melegít, egyelőre még nem jövök le a pályáról.