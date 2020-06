Vanda megragadt a hírös városban

Selmeczy Vanda immáron évek óta a kecskeméti HÉP-Röpke SE egyik kulcsjátékosa. Vele beszélgettünk arról, hogy mi hozta Kecskemétre, és hogy mi tartja itt.

– Hova valósi vagy, mikor kezdted a röplabdát?

– Békéscsabán születtem, ott is kezdtem el a röplabdát nyolcéves koromban, azóta, egy év kihagyáson kívül, aktívan játszom.

– Mely klubokban – városokban – fordultál meg, kik voltak a legfontosabb mestereid?

– A sportággal még általános iskolás koromban ismerkedtem meg, Békéscsabán, majd első komolyabb edzőm Buzássy Emília volt, tőle kerültem a Kormos Mihály–Nagy Attila pároshoz, az alapokat és a tudásom kilencven százalékát nekik köszönhetem. Gyermek válogatottként volt szerencsém Németh Lajos és Csizmadia Szabolcs kezei alatt tanulni. Érettségi után Szegedre mentem egyetemre. Nagyon szeretem azt a várost, szuper volt a csapat is mind a három évben, amit ott töltöttem, a lányokkal mind a mai napig jó a kapcsolatunk. Ezután Szél Márta Pestre csábított, majd elhívtak ide, Kecskemétre és itt ragadtam.

– Mi a legnagyobb sikered a röpiben?

– Legnagyobb sikereimet utánpótlás-korosztályban értük el, számomra az első gyermekbajnokságunk megnyerése volt a legemlékezetesebb 12 évesen Budapesten, Nagy Attilával és Kormos Mihállyal.

– Hogyan kerültél Kecskemétre? A röplabda hozott ide?

– Igen, a röplabda hozott és itt is ragadtam. Nagyon megszerettem a várost, most úgy érzem, hogy hosszú távra tervezhetek itt.

– Meg is ragadtál Kecskeméten. A röplabda tartott itt vagy más?

– Igazából a röplabda és a munkahelyem is. Nagyon szeretem a munkámat, de nyilván a röplabda is szorosan hozzátartozik a lényemhez, valamilyen szempontból mindig jelen is lesz az életemben. Ennek érdekében teszek is, hiszen éppen most fogok vizsgázni edzőként, ugyanis játékosként sajnos nem lehetek pályán életem végéig.

– A karantént hogyan viselted?

– Én nem nagyon voltam karanténban, egy mezőgazdasági laborban dolgozom, nálunk nem volt leállás, végig dolgoztunk, illetve tanulok az edzői vizsgára. Inkább az volt a nehéz, hogy nem mehettem haza a családomhoz Békéscsabára, nem ölelhettem meg a szüleimet, nagyszüleimet, hiszen nekem ők a legfontosabbak. De most már túl vagyunk rajta szerencsére, most már rendszeresen járok haza így, hogy szabadok a hétvégéim.

– Munkát végeztetek egyénileg is. Lazultak a korlátozások, igen jelentősen. Mikor kezdődik csapatszinten a közös munka? Vagy ekkora kihagyás után talán már nem is munka, hanem öröm.

– A bajnokságot lezárták, így terembe már nem megyünk, de ahogy lehetett, kihasználtuk a lehetőséget és megyünk játszani homokra. Igen, ez már inkább csak a labda, a mozgás szeretete, illetve egymás társasága miatt van, örömjáték.