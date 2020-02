Van mire büszkének lenni a BÁCSVÍZ KVSC-nél

Van mivel büszkélkednie Aczél Péternek, a BÁCSVÍZ KVSC elnökének. Az egyesület vezetője a tavalyi esztendőt értékelve a medencében elért remek eredmények mellett sportszakmai sikerekről is beszámolt.

Eredményekben gazdag 2019. évet tudhat maga mögött a kecskeméti BÁCSVÍZ KVSC, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a kecskeméti Sportbálon kiosztott év sportolója díjak egyötödét az egyesület versenyzői nyerték el.

– Az úszószakosztályunk 2019-ben is az utánpótlás területén jeleskedett: az országos bajnokságokon részt vevő 106 egyesület közül a 12. legeredményesebb utánpótlás csapat lett a KVSC – kezdte értékelését Aczél Péter, az egyesület elnöke.

– Teljesítményükkel kiemelkedtek a serdülő korosztályú fiúk, akik az országos bajnokságon nyolc érmet, köztük három aranyat szereztek, utóbbiból kettőt a váltó, amely az év kecskeméti utánpótlás csapata címet is eredményezte a négy sportolónak. Külön megemlítendő Mészáros Dániel, aki egyéni országos bajnoki címe és hazai ranglista vezető ideje mellett kvótát szerzett az Európai Ifjúsági Olimpiára, ahol több magyar váltóban is a legjobb teljesítményt nyújtva két 6. és egy 4. helyezéssel tért haza. A medencében elért eredmények mellett sportszakmai siker, hogy Nagy Zoltán szakosztályvezetőnket a Magyar Úszó Szövetség utánpótlás bizottságának tagjává választották, így az úszósport országos utánpótlásának fejlesztésében is aktívan részt vehet. Sportolóink eredményes felkészítéséért dicséret illeti Bálint Zoltán vezetőedzőt és Bács Ferenc edzőt is.

Aczél Péter beszélt arról is, hogy búvárúszásban Kecskemét továbbra is az ország egyik fellegvára.

– A Juhos Gergely szakosztályvezető, valamint Szabó László és Bács Ferenc edzők irányításával készülő versenyzőink tavaly is megmutatták, hogy az elithez tartoznak. Blaszák Lilla a 4×100 méteres felnőtt női váltó tagjaként elért Európa-bajoki bronzérmével 2019-ben is – címét megvédve – az év kecskeméti felnőtt női sportolója lett. Az utánpótlás korú Kolonics Milán a Junior Világbajnokságon 4. helyezést ért el 200 méteres uszonyos gyorsúszásban. Habár itt az éremszerzés elmaradt, a világkupa fordulókon Milán rendre jól teljesített, összesen hat érmet szerzett. Ezekkel az eredményekkel Kecskeméten a 2019. év utánpótlás fiú kategória év versenyzője kitüntetés tulajdonosává vált – mondta büszkén az elnök, aki a sportszakmai sikereken túl kiemelte két állandó partnerüket, akik nélkül aligha érhették volna el ezeket a remek eredményeket.

– Köszönjük Kecskemét önkormányzatának a támogatását, azt, hogy az ország egyik legszínvonalasabb uszodáját tudhatjuk hazai pályánknak. Szintén köszönettel tartozunk a hazai versenyeink állandó társrendezőjének, a Kecskeméti Fürdő apparátusának, akikkel az évek óta fennálló együttműködésnek köszönhetően Kecskemét az egyik legkedveltebb úszó- és búvárúszóverseny helyszínné válhatott.