Válogatottat ad a KTE

Újra válogatott meghívót kapott, és akár debütálhat is a nemzeti tizenegy U18-as csapatában a KTE Labdarúgó Akadémia U19-es csapatának a kapitánya, Vágó Gábor.

A Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia U-19-es keretének a csapatkapitánya már tavaly is kapott meghívót a nemzeti csapat összetartására, a jövő héten viszont ha minden jól megy, felkészülési mérkőzéseken is debütálhat a címeres mezben. A magyar U18-as válogatott keret vasárnap találkozik Telkiben, ahol csütörtökig tartózkodnak majd. Az edzőtábor során két felkészülési meccset is játszanak, mind a kettőt Svájc nemzeti tizenegyese ellen. Az első összecsapásra jövő kedden, a másodikra pedig jövő csütörtökön kerül sor, Telkiben.

Vágó Gábor a tavaszi szezonban alapembere lett a KTE NB III.-as csapatának, sőt, a legutóbbi négy mérkőzésen már a kezdőben kapott helyet, így vasárnap is csak a felnőtt csapat Makó elleni bajnokija után csatlakozik majd a válogatott keretéhez.

05.14., kedd, Telki, 15.00: Magyarország–Svájc

05.16., csütörtök, Telki, 11.00: Magyarország–Svájc