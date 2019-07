Válogatott kapusokkal készülhetnek az ifjú reménységek

Húsz fiatal kézilabdázó számára kezdődött hétfőn ötnapos kapustábor Kiskunmajsán. Az alapításának 60. évfordulóját idén ünneplő Bács-Kiskun Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség szervezte meg az ingyenes táborozást, melynek névadója a Siófoki KC válogatott kapusa, Szikora Melinda, akinek sikeres pályafutása Majsán kezdődött.

Melinda pályafutása Kiskunhalason, majd Székesfehérváron folytatódott a legmagasabb osztályban, majd Melinda magyar bajnok és kupagyőztes lett a Ferencvárossal. A válogatottban is bemutatkozó kapus 2016-ban az Európa-bajnokságon is szerepelt. A 30 éves kapuvédő többször is nagyszerű teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligája mérkőzéseken, 2018-ban a Buducsnoszt Podgorica elleni BL-mérkőzést követően a forduló legjobbjának választották a Fradi akkori kapusát.

A kapustábor résztvevőit segíti majd a 101-szeres válogatott Sugár Tímea, aki korábban szerepelt Kiskunhalason is. Az Európa-bajnok kapus a székesfehérvári évek idején, Szikora Melinda felkészülését is irányította. Sugár Tímea már szakkönyvet is írt a kézilabda kapusok felkészítéséről, így garantáltan sokat tanulhatnak majd tőle is az ifjú kapuvédők.