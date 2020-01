Valkai Tamást látták a tavalyi év legjobbjának a csapatkapitányok

A tavalyi évben felkértük a megyei első osztályú csapatok kapitányait, szavazzák meg ők a megye válogatottját. Az eredményt posztokra lebontva leközöltük. A legtöbb voksot a Kiskunfélegyháza védője, Valkai Tamás kapta. Vele beszélgettünk.

– Mit szólsz az eredményhez? Nem kis dolog, hogy a lehetséges 28 pontból 24-et te gyűjtöttél be?

– Köszönöm, nagyon jól esett, hogy egy ilyen játék keretein belül ennyi voksot kaptam az ellenfelektől, ez mindenképp remek visszaigazolás a félévemet tekintve is, illetve plusz motivációt ad, hogy amíg csak lehetséges, ezt a szintet hozni tudjam újra és újra. Természetesen a csapatomnak is nagyon hálás vagyok, hiszen ők kellettek a legjobban ahhoz, hogy ilyen szép elismerésben részesüljek.

– Hogy tetszik ez a válogatott? Szívesen kipróbálnád a pályán is a csapatot? Lenne esélyetek mondjuk egy NB III.-as osztályozón?

– Úgy gondolom, hogy két nagyon jó kvalitású csapat jött ki ebből a szavazásból, mindkét oldalon tapasztalt, rutinos játékosokkal, illetve feltörekvő, tehetséges fiatalokkal. Nekem volt szerencsém pár hete a megyei válogatottban szerepelnem, ahol nagyszerűen éreztem magam a pályán a más csapatokból érkezett társakkal. A megszavazott keretek biztosan magas színvonalú, a megyei szintnél magasabbat kívánó játékra is képesek lennének egy megfelelő felkészítés után, ezáltal még egy osztályozót követő sikernek is örülhetne egy jól összerakott keret.

– Ha elnézed az A és B csapatot, van-e benne sok meglepetés, vagy ilyesmi volt várható?

– Nagy meglepetések nincsenek, szinte mindenkit ismerek nagyjából a nevek alapján. Persze mindenkinek van egy saját elgondolása, nyilván én még el tudtam volna képzelni pár KHTK játékost a csapatokba, mert szép őszt zártunk sok jó egyéni teljesítménnyel.

– A személyedben egy tősgyökeres Bács-Kiskun megyei nyerte a szavazást. Hol indult a focipályafutásod? Milyen állomásokat érintett?

– Még 1997-ben Karakas Feri bácsinál kezdtem a focizást a Kecskeméti LC színeiben 10 évesen, majd egészen az ifi korosztályokból való kiöregedésig Kecskeméten is futballoztam, ezt követően jöttek sorban a felnőtt korosztályos csapataim, amelyek szinte mind a megyei első osztályban szerepeltek, egy kivétellel, amikor osztályt váltottunk az Izsákkal az NB III.-ba. Sorrendben a Nagykőrös, az Izsák, az Orgovány, a Solt, Hetényegyháza, Nagykőrös, és Kiskunfélegyháza felnőtt csapataiban szerepeltem.

– Év elején szokás a célokat megkérdezni. Személyesen mivel lennél elégedett 2020 de­cember végén, és a KHTK szempontjából mivel lennél elégedett mondjuk május 31-én?

– Személyesen annak örülnék a legjobban, ha jó fizikai állapotban, sérülésmentesen, és sok örömteli pillanattal zárhatnám a következő félszezont, és persze az utána lévőt is. A KHTK szemszögéből egy újabb bajnoki cím lenne a legnagyszerűbb, mert ebben a csapatban pályán belül és azon kívül is olyan erős az összetartó erő, hogy már csak emiatt megérdemelné a győzelmet, persze ezért még nagyon sokat kell a következő hónapokban dolgozni.

– 32 éves vagy, nem idős, de futballistának már nem is fiatal. Vágysz még el a KHTK-ból, tehát feljebb, vagy itt szeretnél minél szebb eredményeket elérni? Szerinted hány év van még benned?

– Igaz, nem én vagyok a legfiatalabb, de bízom magamban, bízom abban, hogy még jó pár remek év áll előttem a labdarúgásban, és remélem, hogy a KHTK színeiben, mert egy igazi baráti közösséggé váltunk az évek során, és ez nagy szerepet játszott az elmúlt években elért sikerek elérésében is. Ami a magasabb osztályban való szereplést illeti, azt célozzák meg a fiatalok, előttük mindig ott lesz a lehetőség és reméljük, élnek is majd vele.

–Ha jövőre is lesz ilyen szavazás, lehet cél a címvédés?

– Erre a kérdésre nem könnyű jó választ adni, de én azt hiszem, már azzal is elégedett lennék jövő ilyenkor, ha az ellenfelek csapatkapitányai bármekkora dicséretben részesítenének a szavazataikkal.

Valkai Tamás névjegye Született: 1987. 09. 25

Életkor: 32

Testsúly: 99 kg

Magasság: 194 cm

Poszt: középhátvéd

Mezszám: 7

Eddigi csapatai: Izsák, Orgovány, Solt, Hetényegyháza, Nagykőrös, Kiskunfélegyháza.

Az élcsoport:

Január 2-i cikkünkben posztokra lebontva jelent meg a megyei válogatott, ezúttal az összesített eredmény élcsoportját közöljük:

1. Valkai Tamás 24

2. Harnos Zoltán, Szabó Szilárd 22–22

4. Máruska Vitalij 21

5. Csehi Tamás 18

6. Amariutei Sorin, Varga Milán 15–15

8. Dostyicza Dániel 14

9. Tóth István 13

10. Salami Eugéne 12

11. Palásti Sándor, Urlauber István, Nasz Balázs 11–11

14. Brindza Tamás 10