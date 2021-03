Utolsó meccsét játssza az alapszakaszban a Kecskemét

Szombaton a férfi kosárlabda NB I. A csoport 26. fordulójában a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a Jászberényi KSE otthonában lép pályára 18 órakor. Idegenbe is győzni megy a KTE.

Az alapszakaszból már csak egyetlen mérkőzése maradt, amelyet szombaton játszanak a kosarasok. A Kecskemét 25 mérkőzést követően a tabella 12. helyén áll 9 győzelemmel és 16 vereséggel.

– Ez a szezon egy hullámvasút volt, de az év elején felkészültünk arra, hogy az idei bajnokság ilyen lehet. Voltak hullámhegyeink, hullámvölgyeink és sajnos most ismét abban vagyunk, de megpróbálunk kilábalni belőle – nyilatkozta Váradi Kornél, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – Nem sikerült a nyolc közé jutás, de a 9-14 között is minél több mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Az idei alapszakasz kaotikus volt. Elmaradt mérkőzésünk, majd karanténba is kerültünk. Ezt követően felgyorsult a bajnokság, sikerült egy jó ritmust kialakítanunk és mérkőzéseket is nyertünk. Azonban a felgyorsított ritmus miatt a sérülések megtizedelték a csapatot, nem tudtunk teljes kerettel játszani, illetve edzeni, ezáltal pedig nem tudtuk az alapszakasz utolsó részét jó ritmusban elkezdeni és sajnos azokat a győzelmeket behúzni, amit szerettünk volna. Tudva azt, hogy hogyan készültünk és (sokszor főleg a szezon elején) nem tudtuk, melyik csapat ellen tudunk pályára lépni minden mérkőzést nagy győzelemnek érzek. Sokszor nem játszottunk teljes kerettel, de azokból a helyzetekből is próbáltunk építkezni.

A legutóbbi hazai vereségek közül a Szeged, az Oroszlány és a Szombathely elleni is csak nüanszok döntöttek.

Ha ezeket sikerült volna hozni, akkor lett volna esély a rájátszásra. Ezen pedig mindenképpen változtatnunk kell a szezon hátralévő részében, hogy az ilyen szituációkból mi jöjjünk ki győztesen.

Március 13-án az OSE Lions ellen játszott a Kecskemét tétmeccset, azonban ezt a két hetet maximálisan kihasználta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

– Egy hét alatt 3 mérkőzést játszottunk, majd két hét szünet következik. Ez a ritmus sem ideális. A kisebb szünetben a Szeged ellen játszottunk egy edzőmeccset, ami hasznos volt abból a szempontból, hogy a védekezésünket rendbe tudtuk tenni, mivel az utóbbi időben azzal volt a legnagyobb problémánk. A támadójátékunk az egész szezonban jól működött. Ez a hét viszont már a felkészülésről szólt a Jászberény elleni mérkőzésre. Naponta két edzéssel készültünk ellenük, voltak kisebb pihenők, hogy azért regenerálódni is tudjunk. Próbáltuk felépíteni a saját támadásunkat, ami sikeres lehet ellenük és a védekezés szempontjából a kulcsszituációkat gyakoroltuk.

Legutóbb január 11-én mérkőzött a Jászberénnyel a KTE. A Messzi István Sportcsarnokban 96–82-re győzött a Kecskemét.

– A hazai meccsen az első félidőben extrán dobott a teher nélküli Jászberény, a mi védekezésünk nulla volt. A harmadik negyedre összeállt a védekezésünk és agresszívabban játszottunk. Egy jó sorozattal pedig előnybe kerültünk, és végül egy magabiztos győzelmet arattunk. Azt a mérkőzést nehéz a szombatival összehasonlítani, hiszen a Jászberénynek öt jó légiósa van. Most már kellő rutinnal rendelkeznek, egy nagyon kellemetlen stílusú gárda, ezt bizonyították is. Nyertek Körmenden és Zalaegerszegen is. A védekezésünk lesz a kulcs és hogy mennyire tudjuk kivenni a játékból a kulcsjátékosokat. A saját ritmusunkban kell kosárlabdáznunk ellenük, nem szabad belemennünk abba a rohanásba, amit ők szeretnek játszani. Erre készültünk egész héten, és mindenféleképpen az a célunk, hogy visszatérjünk a győzelmek útjára, hogy ha nem is sikerült a nyolcba jutnunk, de szépen fejezzük meg a bajnokságot.

Borítóképünk illusztráció.