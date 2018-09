Utolsó felkészülési meccsét játszotta a Kecskeméti NKSE

A női kézilabda NB I B-ben a jövő vasárnap rajtoló Kecskeméti NKSE az NB I./B Nyugati csoportjában szereplő Kozármisleny csapatát fogadta szerda este a Messzi István Sportcsarnokban, felkészülés utolsó edzőmeccsén. Legközelebb már tétmeccsen lépnek pályára a lányok Gyomaendrődön, a Magyar Kupa első fordulójában.

A Dobó – Hárs, Gulyás, Kocsis, Pénzes, Dajka, Orell összeállításban futott ki a pályára a Kecskeméti NKSE, jó százötven néző előtt, afféle spontán sportnap kerekedett a mérkőzésből, a lelátón ugyanis nem csak a KTE-Piroska szintén NB I/B-s férficsapatának a tagjai, de az első osztályú férfi kosárlabda és röplabda csapat játékosai is figyelték a lányok játékát. Az első félidő elején 6–3-ra is elhúztak Dajka Bettiék, majd 6–6 után következett egy jó tíz perces hazai gólszünet, – közben Pénzest olykor Kemény váltotta támadásban –, így 10–13-as állással vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játékrészben Pálinkás – Tóth Lilla, Dajka, kocsis, Kaiser, Herceg, Karacs összetételben folytatta a játékot a KNKSE és kezdte meg a felzárkózást. Herceg sajnos nem sokáig küzdhetett, egy vendégblokkot követően ugyanis óriásit esett, és mivel a derekát fájlalta, Varga József jobbnak látta pihentetni. Összejött az egyenlítés a hazai csapatnak, a hajrában aztán újra elhúztak a vendégek, és végül 26–24 arányban nyerték a mérkőzést, amelyen a hazaik színeiben pályára lépett még 76-os kapus!, Németh és Egervári is. Varga József, a hazaiak trénere a mérkőzés alatt is sokat bosszankodott, a mérkőzés után sem rejtette véka alá, hogy mivel nem volt elégedett.

– A játékunkban vannak bizonyos dolgok, amelyeket még mindig nem sikerült kijavítanunk – kezdett a hibák felsorolásába a tréner. – Egyrészt a kialakított ziccerek értékesítésébe csúszott rengeteg hiba, valamint olyan technikai hibákat követtünk el, amilyeneket ezen a szinten azért nem szabadna. A harmadik tényező, ami mindenképpen hiányérzettel tölt el, hogy az átlövőink nem azt a teljesítményt nyújtják, ami elvárható lenne tőlük. Három átlövés gól az átlövőinktől hatvan perc alatt, az finoman szólva is kevés. A kapusaink úgy-ahogy hozták a tőlük elvárható teljesítményt. A mezőnyjátékosok közül senkit nem szeretnék kiemelni, hiszen csapatjátékról beszélünk. Vannak olyan posztjaink, amelyek viszonylag stabilan működnek, és vannak olyanok, ahol egy kissé billegős a teljesítményünk.

Varga József arra is kitért, hogy a felkészülés voltaképpen a bajnokság rajtjáig tart. – Megmondom őszintén, hogy még a héten is kaptak terhelést a játékosok bőven, tehát ezen a mérkőzésen nem is az eredménnyel van problémám, – ami persze egy előkészületi meccsen nem is számít, de ennek ellenére azért mindig győzni akar az ember – , hanem a bizonyos játékelemeknek a lejátszásával. Van még másfél hetünk, van egy kupameccsünk is holnap délután, Gyomaendrődőn, azt is arra fogjuk felhasználni, hogy a 16-i, orosházi rajtra maximálisan készen álljunk a bajnokságra, és hogy győztesen tudjuk elhagyni az orosházi csarnokot.

Kecskeméti NKSE–Kozármisleny SE 24–26 (10–13)

A kecskeméti gólszerzők: Dajka 10, Karacs 2, Hárs 1, Tóth Lilla 1, Németh 2, Orell 2, Gulyás 2, Kocsis 1, Kemény 3.