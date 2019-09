Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a Mercedes akadémián

Szombaton délben Uwe Oentrich, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. képviselője feldobta a labdát és ezzel hivatalosan is megkezdődött a 2019/2020-as évad a Mercedes-Benz Nemzeti Kosárlabda Akadémián.

Az ünnepségen a város nevében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte a vendégeket és a fiatal sportolókat. Mondandójában hangsúlyozta, hogy arra szeretné kérni a fiatalokat, legyenek lelkesek, bátrak, kitartóak és álljanak két lábbal a földön.

A sportakadémián tartott ünnepélyes évnyitón Ivkovicsné Béres Tímea igazgató elmondta, hogy a hetedik szezonnak 37 csapattal és 517 igazolt játékossal vágnak neki, majd hosszasan sorolta – volt mit – a mögöttük hagyott év eredményeit. Az akadémián zajló munkáról sokat elárul, hogy a 2018/2019-es idényben 11 fiú és 17 lány kapott meghívót korosztálya országos válogatottjába. Az eredményes munkát igazolja az is, hogy az előző évekhez hasonlóan most is adtak játékosokat a felnőtt csapatnak, a Kecskeméti KC-ban folytatja Kiss Virág, míg a KTE-Duna Aszfaltban Nagy Joel. Mindketten az ünnepélyes megnyitón írták alá életük első felnőtt szerződését.

Az „Év munkatársa„ díjat az idén Lakosa Zsolt edző kapta, a kiváló szakember a legutóbbi szezonban a fiú U14-es csapatával az országos bajnokságban bronzérmet szerzett.