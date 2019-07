Újra van labdarúgás Monostoron

Vasárnap először lépett pályára az újjáalakult Kenderes SE Bátmonostor, amely a nyári megalakulását követően nevezett a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjába. Monostoron jó tíz éve szűnt meg a csapat, amelyet most újjáélesztettek.

– A keretünk jórészt a megszűnés előtt az ifiben és serdülőben szerepelt játékosokból áll össze, a csapat átlagéletkora 30 körüli, de vállalta a szereplést az 52 éves Grécs János is, ő a csapat doyenje – nyilatkozta lapunknak Szlavikovics Ede elnök, egyúttal játékos. – Róla nyugodtan elmondhatom, hogy régen is ő volt a csapat szíve-lelke, és még ma is. Abban a reményben hoztuk létre a csapatot, hogy hátha a fiatalok is kedvet kapnak ahhoz, hogy nálunk szerepeljenek. Bár újoncok vagyunk, a célunk a bajnokságban a középmezőny.

A csapat az első hivatalos mérkőzésén 10–2 arányban verte a Tataházát.