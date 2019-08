Újra potyogtak a gólok a Messziben

Megvívta első előkészületi mérkőzését a KTE-Piroska szörp NB/I B-s rajtra készülő férfi kézilabda csapata, ellenfele az NB II déli csoportjában szereplő KIKI Handball volt.

A hazai csapat 40–20 arányban húzta be a mérkőzést, így aztán lett sikerélménye Ocsovai Zsolt fiaiank is, hiszen a végeredményben realizálták az elvárható különbséget, de volt sikerélménye a vendégeknek is, hiszen főleg az első félidőben derekasan tartották magukat, az első félidő hajrájabeli 12–8-as állás már önmagában a lelkes helytállás dícsérete.

Az a tény már nagyon régen nem szorul bizonyításra, hogy Kecskeméten van igény a kézilabdára, mégis meglepő volt, hogy az utolsó nyári szabadságolások, és egy emelkedőben lévő hőhullám idején több mint százan voltak kíváncsiak egy előkészülető mérkőzésre, sőt, az első félidő 27. percében Csuzi Milán góljánál (azzal lett 17–10) első alkalommal már tapsolt is a publikum, Forgács Tamás gólját pedig már egyenesen tapsvihar követte. Az érdeklődés szólt egyébként annak is, hogy bár jöttek a kósza hírek, hogy megkezdte a felkészülést a csapat, és hogy majd igazol is, de a távozók névsora (Zaklajda József kapus, Szamos Marcell jobbszélső, Bujdosó Máté irányító, Petrik-Varga Ádám beálló, Horváth Viktor balszélső, Halász Máté átlövő) annyira tekintélyes, hogy majdhogynem kitesz egy csapatot. Nos, aki már a melegítésnél figyelte és lajstromolt a hazai játékosokat, az megnyugodva elkönyvelhette, hogy csak a pályán levő maradókból – Berkes Gergő, Csuzi Milán, Forgács Tamás, Füstös Attila, Kátai Richárd, Mazák Lajos, Podoba György, Tóth Norbert alias Gepa – kiállítható egy olyan kezdő hatos két cserével, amely akár álmából felverve is képes lehet hozni egy középcsapat elleni hazai meccset. Az érkezőkről még nem kívánt nyilatkozni a klub, hiszen semmi sem biztos, amíg az átigazolási lapon meg nem száradt a pecsét, de Bíró Balázs irányító, aki nagy kedvvel irányított és szerezte a gólokat a felkészülési mérkőzés és az NB I.-es Dabasból érkezett, már biztosan a KTE-Piroska sorait erősíti a bajnoki rajtnál.

– A közös felkészülést július 24-én kezdtük meg, tehát ez a felkészülés harmadik hete, és a sok munka után ez volt az első előkészületi mérkőzés – nyilatkozta Ocsovai Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ma már a fiúk számára is kellemes változatosságot jelentett, hogy végre nem csak edzettünk, hanem játszottunk is. A tempó meglehetősen feszített, napi három edzést tartok a srácoknak. Reggel van egy futás, azt követően tartunk egy kondi edzést, délután pedig tornatermi tréning. A hét minden napján – foglalta össze a srácok napi programját Ocsovai Zsolt.

– Azokat a szurkolókat, akik amiatt aggódnak, hogy sokan távoztak, megnyugtathatom. Igaz, hogy az egyeztetések még nem zárultak le, ezért Bíró Balázs kivételével konkrét neveket még nem szeretnék mondani, de nagyon jó úton haladunk, bízom benne, hogy sikerül mindenkit leigazolnunk, akit szeretnénk, és ha ez összejön, akkor aggodalomra semmi ok. A keret összeállítása során egyébként nem nagy nevekre vadásztunk, inkább úgy próbáltuk alakítani az igazolásokat, hogy nagyjából fele-fele arányban képezzék a keretet a fiatalok és rutinos játékosok. Eddig nagyon fiatal keretet építettünk, de az idén ősztől szeretnék növelni a rutinos játékosok arányát. Ugyanakkor lesz olyan is tagja is a keretnek, aki még a tizenhetedik életévét sem töltötte be, mégis a felnőtt csapat tagja lesz. A lényeg, hogy a pályán egy egységes csapatot alkosson a gárda.