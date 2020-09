Újra idegenben győzött a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU az NB III.-as bajnokság Közép csoportjában, a nyolcadik fordulóban Szekszárdon lépett pályára, ahol nagy küzdelemben mind a három pontot megszerezte a lelkesen küzdő, keményen futballozó csapat ellen.

A kezdés után bő tíz percen át jobbára a mezőnyharc dominált, de az már ekkor is látszott, hogy az öt meccs óta pontot sem szerző hazaiak kettőzött bizonyítási vággyal léptek pályára a hírös városiak vendéglátóiként.

Az első helyzet a hazai Péter előtt adódott, ám közeli lövése Mészárosban lassult le, majd tisztázott a kecskeméti védelem. Egy perccel később Károly tekert rá a hazai kapura egy szabadrúgást, amit Mityók hatalmas bravúrral kapott ki a fickából. A 15. percben megszerezték a vezetést a vendégek, egy beadás után ide-oda pattogott a labda, a lecsorgót végül Jakab lőtte jobbal a léc alá, 0–1. A mérkőzésen ezt követően inkább a küzdelem dominált, a KTE-nek kisebb lehetőségei adódtak, különösebb veszély nélkül, miközben a hazaiak néhány átlövéssel próbálkoztak, amelyek szintén kevés veszélyt hordoztak magukban. A szünet előtt mégis sikerült egyenlíteniük, egy szöglet után Mayer eszmélt a leghamarabb a szabad labdára, amit közelről a kapuba vágott, 1–1.

Fordulás után továbbra is lelkesen küzdött a Szekszárd, noha közben kapust is cserélniük kellett, ez az agresszív és kemény játék arra volt elég, hogy sokáig ne is nagyon alakuljon ki helyzet a meccsen. A 68. percben Wirth éles szögből hatalmas kapufát rúgott, Mészáros ekkor már verve volt. Az ivószünet után érezhető volt, hogy egyetlen gól mindent eldönthet, és ezt mindkét csapat szeretné megszerezni. Az utolsó tíz percben ehhez már a KTE állt közelebb, a 80. percben Jakab egy szép szóló végén a lécet találta el, majd a 89. percben Gál fejesét kellett fognia a kapusnak. Gál végül a hajrában mennybe ment, hiszen a négy perces hosszabbítás utolsó pillanataiban Tóth végezhetett el még egy nagy bedobást, ami a kapusról a hírös városi védő elé pattant, ő aztán jobbal a jobb alsóba lőtt, három ponthoz juttatva a csapatot, 1–2. Joggal ünnepelhetett a csapatát Szekszárdra is elkísérő kecskeméti szurkolótábor.

– Idei legjobb teljesítményünket nyújtottuk a Kecskemét ellen – nyilatkozta a lefújást követően Dienes Pál, a Szekszárdi UFC vezetőedzője. – Hogy pont nélkül maradtunk, az leginkább azon múlt, hogy nem tudtunk előnybe kerülni a mérkőzés folyamán, noha adódtak lehetőségeink. Mezőnymunkában felvettük a versenyt, időnként jobban is játszottunk, de a futball ilyen, a 94. percben is eldőlhet a pontok sorsa, a Kecskemét rúgott két gólt, így megnyerte a mérkőzést. Ezzel együtt úgy érzem, nem érdemeltünk vereséget.

– Azt mondtam előzetesen is, hogy ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, így is lett – elemzett Gombos Zsolt, a kecskemétiek mestere. – Vezettünk 1-0-ra, sajnos a legrosszabbkor, az első félidő végén aztán kaptunk egy pontrúgás gólt, utána a második félidőben nem igazán tudtuk feltörni a Szekszárd védelmét. A szív diadala volt ez a mai. Azért volt fontos, hogy így is nyerni tudtunk, mert ez is azt bizonyítja, hogy soha nem szabad feladni. Bebizonyította a csapat, hogy tud küzdeni is.

A KTE HUFBAU szerdán ismét hétközi meccset játszik, 18 órai kezdettel a Monort fogadják a lila-fehérek a Széktói Stadionban.

Szekszárdi UFC–KTE HUFBAU 1–2 (1–1)

Szekszárd: Mityók (Szűcs 53.) – Fekete, Márton, Mayer (Fejes 81.), Arena, Kvanduk, Rácz, Németh, Gellért, Wirth (Lékó 85.), Péter.

KTE HUFBAU: Mészáros – Puskás, Gál, Kis, Grünvald – Ludasi (Szalai G. 59.), Károly, Vágó – Lukács (Pantelisz 46., Szalai J. 6.8), Tóth, Jakab.

Gól: Mayer (45.) ill. Jakab (15.), Gál (94.)