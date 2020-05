Újra edzenek a KeSI és az akadémia növendékei

Szülői beleegyezéssel megkezdődtek az edzések a Kecskeméti Sportiskolán és a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián. Az arra jogosultak több mint nyolcvan százaléka jelezte, hogy igényt tart a kiscsoportos foglalkozásokra.

Több mint egy hét telt el az óta, hogy kicsit fellélegezhettek a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia növendékei. Május 11-én ugyanis minden szakosztályban megkezdődtek az edzések, a gyerekek ismét mozoghatnak, találkozhatnak egymással. A koronavírus-járvány miatt csak kültéren, hat-nyolc fős csoportokban, fizikai kontaktus nélkül, saját sporteszközzel zajlanak a rövidített, negyvenöt perces edzések, amelyek előtt és után kézfertőtlenítés vár a sportolókra. Hogy csak néhányat említsünk a betartandó szabályokból.

– A gyerekek csak szülői beleegyezéssel kezdhették meg a foglalkozásokat – mondta a KeSI-t és az akadémiát működtető Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Ivkovicné Béres Tímea. – Már korábban online felmérést végeztünk a családok között, azt kérdezve, hogy igényelnék-e a kültéri, kiscsoportos edzéseket. Akkor több mint nyolcvan százalékuk igennel válaszolt, mára pedig még többen vannak, akik elengedik gyermeküket a délutáni edzésekre. Nagyon reménykedem abban, hogy hamarosan még inkább enyhíthetünk a szabályokon és nem szigorításokat kell hoznunk.

Miután kihirdették a koronavírus-járvány okozta korlátozások enyhítését – benne az edzések újraindítását – a KeSI és az akadémia szinte azonnal lépni tudott és az országban az első között indította el a foglalkozásokat. – Ehhez az is kellett, hogy nem eresztettük szélnek a dolgozóinkat, együtt maradt az edzői stáb, gyorsan bevezettük a digitális oktatást. Jól és időben reagáltunk a járvány okozta korlátozásokra. Mindehhez persze nagyban kellett a biztos anyagi hátterünk, ami annak is köszönhető, hogy nem máról holnapra tervezünk, hanem egy egész évre. A lehető leghamarabbi újrakezdésben nagy szerepe volt még a remek sportközösségnek. Eddig is úgy éreztem, hogy egy nagyon jó csapattal dolgozhatok, de a járvány miatt kialakult helyzet ebben még inkább megerősített – vélekedett Ivkovicné Béres Tímea.