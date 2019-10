Újra döntetlent játszott a két KLC

Az idei őszi idényben találkozott már a Kiskőrösi és a Kecskeméti LC, méghozzá kupameccsen. Akkor 0–0-ás döntetlen után egy legendás, majd ötven büntetőt hozó párbajban jutott tovább a Kecskemét. Az azóta eltelt tizenegy forduló után a mérkőzés alsóházhi rangadónak minősült, és nagy csatát is hozott. És ezúttal is döntetlent.

Az első félidő tapogatózó játékot hozott. Itt is, ott is adódtak helyzetecskék, de igazán komoly gólszerzési lehetőséget nem alakítottak ki a felek. A második felvonásban a kecskemétiek léptek föl kezdeményezőbben, ez a helyzetek számában is megmutatkozott. Több jó védést is bemutatott a hazaiak hálóőre, Ámann, ám a 65. percben már ő is tehetetlen volt. Egy nagyszerűen felépített támadás során Szedmák elé került a labda, aki nem hibázott, 0-1. Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek a vezetésnek, ugyanis alig négy perc telt el, és a hazai gárda máris egalizált Petrovics góljával. Az eredmény ezt követően már nem változott.

Kiskőrösi LC–Kecskeméti LC 1–1 (0–0)

Kiskőrös, 300 néző. V.: Tóth Cs. (id. Péter-Szabó, Juhász).

Kiskőrös: Ámann – Pintyi (Gémesi, 82.), Oláh (Katona, 57.), Kapus, Salami, Petrovics (Györgye, 85.), Madácsi, Dulai (Geiger, 57.), Hajnal, Mokrickij, Vajda. Edző: Miskovicz Bálint.

KLC: Meggyes – Csordás, S. Juhász, Stein (Pálnoki, 90.), Szűcs, Szedmák, Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Tóth K., 87.), Péntek, Major (Faragó, 76.) Edző: Nagy Lajos.

Gól: Petrovics (69.), ill. Szedmák (65.).

Sárga lap: Madácsi (55.), Geiger (69.), Vajda (90.).

Miskovicz Bálint: – Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány emberem játszott olyan hozzáállással, amilyennel – ha mindenki úgy tette volna oda magát, ahogy ők – meg lehetett, meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést.

Nagy Lajos: – Ismét jó játékot nyújtottunk, jól állt bele a csapat a mérkőzésbe. Mezőnyben remek dolgokat műveltünk, sok helyzetet is kialakítottunk, a vezetést is meg tudtuk szerezni. Sajnos hamar hagytuk a hazai gárdát kiegyenlíteni. Azt követően viszont közelebb álltunk a győzelemhez, hiszen nagyobb helyzeteink nekünk voltak. Gratulálok az ellenfélnek is, mi pedig várjuk a következő mérkőzést, a hátralévő három fordulóban szeretnénk minél több pontot gyűjteni.