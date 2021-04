Újra az élboly egyik tagját győzte le a Kecel

A hétvégén a 23,. forduló mérkőzéseit rendezték meg a megyei első osztályban. A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a 17. az Északi csoportjában pedig a 19. kör mérkőzéseit játszották le. A megye egyben szombaton négy, a megye kettő Déli csoportban kettő, a megye kettő Északi csoportban pedig három találkozót vívtak meg.

Megyei I. Osztály

Kecskeméti LC–Kerekegyházi SE 3-1 (1-0)

Kerekegyháza, vezette: Kis Máté (Burzon Márk, Dobó Attila)

Kecskeméti LC: Berta – Csordás (Keresztes 27.), Balázs, S. Juhász, Varga (Tóth A. 85.), Patvaros, Szedmák, Szűcs (Ónodi 83.), Kőrös, Bozsik (Kovács D. 83.), Gaál (Tóth K. 77.). Edző: Nagy Lajos.

Kerekegyházi SE: Piránszki – Kovrig, Farkas, Malecz, Pécsi (Cseh 46.), Bashiri-Shahroodi (Kunsági 83.), Supka, Csertek (Szőke 61.), Gáspár (Sörös 78.), Szász, Treiber. Játékos-edző: Kovrig Ákos.

Gólszerzők: Varga a 8., Szedmák a 73., Bozsik a 77. illetve Supka a 92. percben.

Sárga lap: Szűcs 80. illetve Csertek 18., Pécsi 29., Farkas 45. perc.

Nagy Lajos: – Meglátszott a hétvégi teljesítményünkön, hogy már három hete nem játszottunk tétmérkőzést. Szombaton közepes játékkal tudtunk nyerni, ugyanakkor érzésem szerint így is megérdemelten, így aztán nagyon örülök ennek a győzelemnek. A találkozó során kevés helyzetet dolgoztak ki a csapatok. Mi belőttük a kevés kidolgozott ziccerünket, az ellenfelünk viszont nem, ez döntötte el ezt a szombati találkozót a javunkra. A saját csapatomnak gratulálok, a Kerekegyházának pedig sok sikert kívánok a továbbiakban.

Kovrig Ákos: – Úgy gondolom, hogy egyenrangú partnerei voltunk az ellenfélnek, de kaptunk az elején egy potyagólt, majd a végén kétszer lekontráztak minket. Sajnos a tavaszi idény során szinte folyamatosan a szimpatikus vesztes szerepe jut nekünk, pontokat viszont nem tudunk szerezni. Ehhez sokkal többet kellene tennie a pályán a játékosaimnak. Mezőnyben ugyan nem futballoztunk rosszul, a második félidő első felében a KLC nem is nagyon tudott kijönni a szorításunkból, de helyzeteket kevésbé tudtunk kialakítani. Ez a teljesítmény, amit szombaton mutattunk, kevés a megyei első osztályú futballban. Gratulálok a Kecskeméti LC-nek, nekünk viszont nagyon fel kell szívnunk magunkat a hátralévő mérkőzésekre, mert ez a hozzáállás bizony édeskevés lesz a folytatásban.

Soltvadkerti TE–Tiszakécskei LC II. 3–6 (1–3)

Soltvadkert, vezette: Pataki Győző (Stefánovits, Szabó)

Soltvadkerti TE: Eifert – Tóth Á. (Lévai 79.), Frei, Pekker (Burszki 30.), Radics, Kisa, Dulai, Pál, Molnár, Fék, Kővári. Edző: Ujvári Gábor.

Tiszakécskei LC II.: Baráth – Benkó, Pácsa, Dóka D. (László 74.), Steklács (Tóth-Molnár 70.), Káli (Dóka Á. 46.), Szabó, Tóth, Hoffmann (Ország 81.), Lovas Zs. (Lovas A. 46.), Holecz. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Tóth a 20., 78., Molnár a 63., illetve Benkő a 13., 50., 72., Káli a 26., 32, Szabó a 83. percben

Sárga lap: Frei a 82., Dulai a 85., Molnár a 43., illetve Dóka D.a 69., Lovas Zs. a 20. percben

Ujvári Gábor, a Soltvadkert edzője: – Igazi ki-ki mérkőzésen, a rengeteg védelmi hibánk miatt kaptunk szombaton ki. A három rúgott gól megfelelő teljesítménynek számítana, csakhogy a három szerzett gólunk mellett két tizenegyest kihagytunk. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyert a Tiszakécske. Megyünk tovább, remélem hogy a a következő mérkőzésen eredményesebbek leszünk.

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Nem tagadom, véleményem szerint meglehetősen gyenge színvonalú mérkőzés volt ez a szombati. Mind a két kapu nagyon sokszor forgott veszélyben. Azt gondolom, hogy mi most egy jó szériában vagyunk, vélhetőleg ennek tudható be, hogy sikerült nyernünk. Nagyon fontos, hogy a helyzetkihasználásunk jó volt, azzal nem is vagyok elégedetlen, inkább a három bekapott gólt tartom soknak.

Kecel–Kalocsa 1–0 (0–0)

Kecel, vezette: Nagy Attila (Kaszala Mihály Szabó Laura Emerencia).

Kecel: Tóth T. – Patai (Doszpod 74.), Edouard, Sendula P. (Vata 59.), Patai, Torma, Sibalin, Brindza, Sendula J., Csáki, Herczeg. Edző: Kis Péter

Kalocsai FC: Varga – Villám, Rideg (Sümegi 80.), Knap, Dostyicza (Mátyás 80.), Follárdt, Farkas (Matos 72.), Nasz, Lakatos, Tóth L. Né,bl. Edző: Kohány Balázs

Gól: Sibalin 75.

Sárga lap: Sendula 53., Vata 92., Csáki 92.

Kis Péter: – Be kell vallanom, hogy ezen a találkozón a Kalocsa sokkal jobban futballozott, mint mi. Az első félidőben nagyon enerváltak voltunk, nem találtuk a játék ritmusát, keveset volt nálunk a labda. Ez a győzelem a szívnek köszönhető. Mind össze két helyzetünk volt, az egyikből kapufát rúgtunk, de a másik ziccert szerencsére be tudtuk rúgni.

Kohány Balázs: – Nehéz mit mondani egy ilyen találkozó után, mert végig támadtuk az egész kilencven percet. Ráadásul ezúttal is ugyanabba a hibába estünk bele, mint a Kiskunfélegyháza elleni találkozónkon, ugyanis ezúttal is kihagytuk még a kihagyhatatlant is. A keceliek gyakorlatilag két alkalommal jutottak el a kapunkig, ebből a két alkalomból rúgtak egy gólt, a másikból pedig kapufa lett. Tökéletes volt a helyzetkihasználásuk. Gratulálok nekik a győzelemhez.

Faddikorr Kiskunhalas–Kiskőrös 0–0

Kiskunhalas, vezette: Polyák Attila Péter (Vén Krisztián, Tóth István).

FADDIKORR Kiskunhalasi FC: Lengyel P. – Fenyvesi, Pocsai, Peic (Tóth Á. 73.), Döbrentei (Hornyák 38. Sutka 58.), Ács, Honfi (D. Gyenizse 22. Honfi 46.), Fodor, Agócs K., Dordevic, Miskei. Edző: Agócs Zoltán

Kiskőrös: Ámann – Pintyi, Dunai (Vajda 65.), Simon (Filus 58.), Salami, Nagy, Mihály, Tóth Á., Mokrickij, Barkóczi, Amin (Rácz 68.). Edző: Miskovicz Bálint

Sárga lap: Hornyák 38., Salami 28.

Kiállítva: Ács 9a 2. percben.

Agócs Zoltán: – Kilencven percen keresztül nagy küzdelem zajlott a pályán. Nem állítom, hogy a Kiskőröst lefutballoztuk volna a pályáról, de még azt sem, hogy mezőnyfölényt tudtunk volna ellenük kiharcolni, de végig becsületesen küzdöttünk, védekeztünk és a kilencven percet kapott gól nélkül sikerült levédekeznünk. Sajnos ezért az egy pontért, ami számunkra egyébként nagyon fontos, igen súlyos árat fizettünk. Öt kényszerű cserét voltam kénytelen végrehajtani, a végén már a cserét is cserével tudtam pótolni. Mindamellett ez a mérkőzés egy hajtós, küzdelmes, de nagyon sportszerű meccs volt. Gratulálok a csapatomnak a mai pontszerzéshez is, örülök annak, hogy folytatjuk a hetek óta megszokott jó sorozatunkat. Kívánok a sérülteknek mielőbbi felépülést.

Miskovicz Bálint: – Mindenképpen szerettük volna elhozni a három pontot Kiskunhalasról. Úgy érzem, hogy meg is tettünk ennek érdekében nagyon sok mindent, a pálya ugyanis szinte felbillent a kilencven perc során, csakhogy ez nem volt elég. Sajnos, ahogy korábban is, ezen a mérkőzésen is számtalan helyzetet kihagytunk, amit nem engedhetünk meg magunknak. Nem lebecsülve a Kiskunhalast, de ezen a mérkőzésen gólokkal kellett volna nyernünk. Szégyellhetik a játékosok magukat.

Megye II., Déli csoport

Kunbajai SE–Sükösd SC 8–0 (6–0)

Kunbaja, vezette: Fehérvári Patrik (Rácz Béla, Ottenthál István)

Kunbaja: Merkovic – Ivkovic, Balunovic, Gulyás (Bélavári 51.), Ikrás, Lazarevic, Kovac (Tatalovic S. 57.) Sotra (Stojkovic 57.), Tatalovic G., Marinkovic, Kopunovic. Edző: Velibor Loncar.

Sükösd: Gajári (Nagy B. 82.) – Bohner, Szabados, Kolompár, Lógó, Schuszter Schultz 80.), Tamás, Ruff, Matity (Rácz 46.), Ferenczi, Zsók. Játékos-edző: Zsók József.

Gól: Ferenczi (öngól) 3., Gulyás 20., Sotra 25., Kovac 29., Lazarevic 33., Zsók (öngól 42.) Szabados (öngól) 67., Bélavári 89.

Bácsborsódi SK–Hajós FC 1–2 (1–1)

Bácsborsód, vezette: Vörös Gábor (Tasnádi Dávid, Herczeg Gergő)

Bácsborsód: Rauf – Sloboda, Török, Aladics, Tóth M., Wittner, Merkler, Balogh 64.), Tesic, Gyulánszki (Beck 64.), Szabadi, Vőneki (Lovászi 46.). Edző: Varga Zsolt.

Hajós: Gyurkovics – Harangozó (Lemle 55.), Gyöngy, Kákonyi, Várszegi (CSuppor 24.) , Vinkó, Pechtinger, Alföldi, Szabó D., Hársch, Follárdt. Edző: Ginál Gábor.

Gól: Merkler 37., illetve Vinkó 34., 92. perc.

Megye II., Északi csoport

SC Hírös-Ép–Tiszaalpári SE 2–0 (0–0)

Kecskemét, vezette: Csire Róbert (Lichtenberger István, Korsós Péter)

SC HÍrös-Ép: Hajnal – Kiss B. (Rékasy 46), Dani, Lazkó, Parázs (Ronkó 69.), Lantos (Sallai 69.), Háry, Kövecs, Forgó, Horváth, Tábi (Kitl 46.). Játékos-edző: Kitl Zoltán.

Tiszaalpári SE: Verebélyi – Vass, Szöllősi, Palásti, Utasi, Borsi, Szabó K., Pásztor, Bárdos, Czingel, Fábián. Edző: Kádár Tamás

Gól: Ronkó 80., Háry 90. perc.

Solti FC–Kiskunfélegyházi HTK II. 1–1 (0–0)

Solt, vezette: Bosnyák Sándor (Révész Norbert, Marton Renáta)

Solti FC: Kovács Á. – Pasker, Princz, Mészáros (Nitsch 37.)j , Puskás, Péter, Pribék, Tóth A. (Szeles 46.), Rabijász, Cislo, Varga Z. (Kis Cs. 82.)Edző: Vaskó József

KHTK II.: Magyar – Huszka, Horváth, Makány, Ménedi, Cseh, Szabó A. (Keresztesi 79.), Kurgyis, Makai (Valkovics 63.), Polgár, Tóth I. (Szalai 77.) Edző: Lapsánszki Tamás

Gól: Puskás 86., illetve Szalai 78.

Izsáki Sárfehér SE–Nyárlőrinci SC 0–4 (0–0)

Orvogány, vezetet: Horváth Béla (Váczi Levente, Csákó Patrik,)

Izsák: Szabó V., – Panyik, Kovács Z., Páli (Bócsai 24.), Zsíros, Gréczi, Csomor, Seregély, Rádi, Duráncsik, Ungor L. (Tóth J. 80.). Edző: Ungor Pál.

Nyárlőrinc: Balla – Palatinus (László 81.), Tóth R., Horváth B. (Bognár 79.), Nyúl, Németh (Medveczki 76.), Farkas, Vojtovics, Orosz, Sáfrány (Mohácsi 74.), Kemenes (Bali 46.). Játékos-edző: Kemenes György.

Gól: Farkas 57., Bali 74., 75. 83.