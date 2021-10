Újoncok csatájára készül otthon a KTE HUFBAU

Vasárnap 13 órakor újabb hazai mérkőzéssel folytatódik a szezon a KTE HUFBAU számára, mely a szintén újonc III. Kerületi TVE-t fogadja a Merkantil Bank Liga 14. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: jövőre mintegy 3500 milliárdot fordít a kormány a családokra

A Kerület egyelőre az alsóházhoz tartozik, a 18. helyről várják a mérkőzést, de legutóbb 2-0-ra legyőzték a Siófokot. Keretük tele van NB I.-es, sőt, válogatott rutinnal rendelkező játékosokkal, elég csak Czvitkovics Péter, Remili Mohamed, Egerszegi Tamás, vagy éppen a korábban KTE színekben is szép sikereket elérő Bori Gábor és Rajczi Péter nevét említeni.

Újabb rendkívül emlékezetes héten van túl Szabó István csapata, mely előbb emberhátrányban játszott 1-1-es döntetlent Békéscsabán, majd szerdán az NB I.-es Debrecent sikerült búcsúztatni hosszabbítás után egy 2-1-es sikerrel. A kupameccs természetesen plusz terheléssel járt, a Kerület csak a jövő héten lép pályára a sorozatban, így más dolguk nem volt, mint erre a találkozóra készülni.

Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Nagyon érzelemdús volt ez a hét, amit én a békéscsabai meccstől számolok. Ott 10 emberrel tudtunk felállni, győzelmi esélyünk is volt, már ez sokat kivett a csapatból. Utána szerdán 120 perces, nagyon magas hőfokú kupameccset játszottunk a Debrecennel, melyen sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Számomra is kérdés most, hogy ezek után milyen teljesítményre leszünk képesek vasárnap. Bízom azonban a csapatomban, a srácok karakterében, szeretnénk ugyanis a közönséget megint kiszolgálni. A III. Kerületnél az a tudatos és szervezett munka zajlik most is, mely tavaly az NBIII-ban jellemezte őket, játékban időnként nagy rizikót is felvállalnak. Sok olyan futballistájuk van, akikkel korábban dolgozhattam NBI-ben is. Ahogy a DVSC kapcsán elmondtam, hogy tele vannak olyan játékosokkal, akik akár egyedül el tudnak dönteni egy meccset, ez igaz a Kerületre is. Nagyon fel kell kötnünk azt a bizonyos fehérneműt, ha itthon akarjuk tartani a három pontot, mert a valós teljesítmény most kezd kijönni a Kerületből, véleményem szerint sem a hátsó régióban van a helyük. Nagyon tisztelnünk kell az ellenfelet, de emellett nagy figyelmet kell fordítani saját magunkra is, mert két rendkívül nehéz találkozó után fordulunk rá erre a bajnokira.