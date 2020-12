Újabb sportágban van jelen a Jogging

Az elmúlt időszakban egyre jobb eredményeket érnek el a kiskunfélegyházi fiatal teniszezők. Nyertek országos bajnokságot, és egyéniben is a legjobbak között vannak.

Rekedt-Nagy Zoltán vezetésével 2018-ban csatlakoztak a Jogging Plus Sportegyesülethez, és azóta is töretlen sikereket érnek el országos szinten, mind egyéni, mind csapat­versenyszámokban. A Nemzeti Edzés Központ adott helyet, még szeptemberben a Magyar Tenisz Szövetség által rendezett Play and Stay csapatbajnokság döntőjének. A versenyben 32 fiú- és 12 lánycsapat vett részt az egy héttel korábbi selejtezőn, ahonnan már csak az ország legjobb nyolc fiú- és négy lánycsapata jutott tovább a döntőbe. Egy csapatnak minimum három különböző korú játékost kellett neveznie: egy piros pályás (8 éves), egy narancs (10 éves) és egy zöld pályás (11éves). Kiskunfélegyházát a Jogging Plus Sportegyesület teniszszakosztályának fiatal tehetségei képviselték, akik végig magabiztos versenyzéssel végeztek a dobogó legfelső fokán, legyőzve számos nagy utánpótlásbázissal rendelkező teniszklubot.

A győztes csapat tagjai:

Piros pálya: Rekedt-Nagy Zoltán, Horváth Dániel. Narancs pálya: Farkas Máté, Kecskeméti Balázs. Zöld pálya: Horváth Döme, Majsitz Leon. Edző: Rekedt-Nagy Zoltán.

Miután a Jogging Plus teniszcsapata megnyerte az Országos Play and Stay tenisz-csapatbajnokságot, most újabb sikert ért el, az egyéni versenyzők terén.

Horváth Döme 2009-es születésű versenyző négyéves kora óta teniszezik Rekedt-Nagy Zoltán edző kezei alatt. Ötéves kora óta rendszeresen versenyez és az országos „play and stay” versenyeken kivétel nélkül dobogós helyezést ért el. A Jogging Plus csapatának egyik vezérjátékosaként, miután megnyerték az országos bajnokságot, Dömét a Magyar Teniszszövetség beválogatta az U12-es magyar válogatottak közé. Azóta hetente egy alkalommal Budapesten edz az ország legjobb 12 éves teniszezőivel, hétvégente pedig országos versenyeken vesz részt.