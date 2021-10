Újabb sima sikernek örült a Kecskeméti Spartacus

Tovább folytatta remek szerep­lését a férfi NB II. Délkeleti csoportjában a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, miután a bajnokság 5. fordulójában az ATSK Szeged ellen is nyerni tudott Fodor Miklós együttese vasárnap hazai környezetben.

A Kecskeméti Spartacus remek formában várhatta a középmezőnyhöz tartozó Szeged elleni rangadót, hiszen első négy fellépésén nem talált legyőzőre az együttes, így a papírforma hazai sikert ígért.

A szegedi csapatnak is több variációs lehetősége van kiállni. Ezúttal elhozták Márki Róbertet is, aki bizonyította, hogy jó formában van, hiszen három mérkőzést is megnyert. A párosok során a Kecskemét remekelt, ennek köszönhetően sikerült előnyre szert tenni. Pávics és Polónyi szinte minden fordulóban győztesen hagyta el az asztalt, előbbi egyedül az utolsó partiban maradt alul egy végletekig kiélezett küzdelemben a már említett Márkival szemben.

Gyetvai Ákosnak ezúttal két mérkőzést sikerült behúznia, amivel nagyban hozzájárult a végső sikerhez is. A hajrában Márkus Enikő húzta be az egyik meccsét, majd Szűcs Bence két vereségével zárult a találkozó, melyet a Spartacus végül 12–6-ra nyert meg. Az éllovas Kecskemét ezzel továbbra is hibátlan a bajnokságban, de tartja velük a lépést a HED-LAND Sportcsarnok SE II. is. Október 24-én igen komoly rangadó vár a csapatra, hiszen a harmadik helyen álló Dunaharaszti MTK otthonában kell majd bizonyítani.

– Szoros mérkőzésen sikerült legyőznünk a középmezőnyhöz tartozó szegedieket. Ezen a találkozón Polónyi Nóra volt kiemelkedő, aki a legtöbb győztes meccset érte el. Pávics Péter egyenletes teljesítményével továbbra is csapatunk első embere és motorja – értékelt Fodor Miklós, a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér vezetőedzője.

Kecskeméti Spartacus–ATSK Szeged 12–6



Kecskemét: Polónyi 4/4, Pávics 4/3, Gyetvai 4/2, Márkus 2/1, Szűcs 2/0, Pávics–Polónyi 1/1, Gyetvai–Márkus 1/1.

Szeged: Márki 4/3, Szöcs 4/2, Hangai 4/1, Kókai 4/0, Márki–Szöcs 1/0, Hangai–­Kókai 1/0.