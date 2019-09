Újabb káprázatos meccset játszott a Borota és a Géder

A tavalyi idényben, áprilisban 6–4-re verte hazai pályán a Géderlak a Borotát. A mérkőzés hétvégi, őszi visszavágója sem lett unalmasabb a tavaszi derbinél, a gólok is újra potyogtak jócskán. A Borota szerzett eggyel többet, így otthon tartották a három pontot.

Emlékezetes, nagy mérkőzés kerekedett a Borota-Géderlak találkozóból. Tavasszal Géderlakon sem játszottak éppen unalmas és gólszegény meccset a felek, akkor 6–4-re nyert a Géderlak, akkor nagyon fájlalták a borotaiak, hogy Nikutovic azon a mérkőzésen nem játszhatott. Ezúttal azonban igen, méghozzá szép számú nézősereg előtt, hiszen jó kétszázötvenen szurkoltak a pálya széléről, jó félszázan Géderlakról is érkeztek. És ha már játszott, mindjárt az elején bizonyította is, hogy miért hiányolták annyira a tavaszi meccsen, az első két gól ugyanis az ő beadásából született. Az első előtt a jobb oldalon nyargalt végig, és a beadását Lukac küldte a kapuba, 1–0. A második előtt is Nikutovic volt az előkészítő, annyi különbséggel, hogy ezúttal négy embert kicselezett, és a 16-oson belül emelt át Lukac elé, hogy Lukac kapásból verje be a labdát hosszú sarokba, 2–0. A félidő lezárása előtt Varga Stefano szépített, 2–1, sőt, a második félidő második, percében Jaksütz egalizált, 2–2. Kovács Zoltán azonnal visszavette a vezetést, harmincöt méterről, szabadrúgásból rúgott irtózatosan nagy gólt Varga Sándornak, 3–2. Szávuj újra egálra alakította az állást, 3–3, majd Kopunovic révén újra a hazaiaknál volt az előny, 4–3. Újabb szépségdíjas gól következett, ezúttal a vendégek részéről. Varga Stefano a félpályánál kapta meg a labdát, négy embert is kicselezve vezette el a hazai kapuig, ahol a hazai hálóőrt, Horvát Miklóst is kicselezve gurított az üres kapuba, 4–4. A végeredmény a 84. percben alakult ki, akkor az első két gólt szerző Lukac ment el a jobb oldalon, átívelte a bal oldalra, és a lehulló pettyest a tavalyi gólkirály Nikutovic bombázta kapásból a hosszú sarokba, 5–4. A nagy várakozás, a túlfűtött hangulat ellenére végig sportszerű mérkőzést vívott a két csapat. A vendégek a végén azon bosszankodtak a leginkább, hogy négy gól nem elég idegenben a pontszerzéshez.

Borota–Géderlak 5–4 (2–1)

Borota, 180 néző. Vezette: Tóth Cs. ( Baráth, Baranyi)

Borota: Horvát – Madarász Zs., Szabó R., Kovács Z., Tarjányi (Végvári), Nikutovic, Trója, Lukac, Kopunovic, Ciric, Piriczki (Madarász Á.). Edző: Szűcs Zoltán

Géderlak: Varga Sándor – Salamon, Fenyősi, Tóth D. (Vass), Jaksütz (Szávuj), Facskó, Varga Stefánó, Sági, Farkas P., Gazsi, Palotai. Játékos-edző: Salamon Miklós

Gólszerző: Lukac 5., 17., Kovács 48., Kopunovic 72., Nikutovic 84., ill. Varga Stefánó 45., 83., Jaksütz 47., Szávuj 67.