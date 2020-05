Új utat nyitottak Bócsán

Tavaly hozták létre a Bócsai BLSE kézilabda-­szakosztályát, amelynek U9-es lánycsapatát a Magyar Kézilabda Szövetség már idén márciusban a hónap csapatának választotta. Az egyesület megalakulása előtt pedig a falu általános iskolájának lánykézilabda-csapata megnyerte 2018-ban a kisiskolák országos diákolimpiáját.

A sportágért végzett értékteremtő munka és a sikerek mögött elévülhetetlen érdeme van Oláhné Marosi Judit testnevelőnek, a szakosztály edzőjének. Vele beszélgettünk a kezdetekről, az edzési lehetőségekről és az elért eredményekről.

– Hogyan jött az ötlet, hogy megpróbál létrehozni egy kézilabdacsapatot?

– Községünkben évek óta sikereket elérve működik a Bócsai BLSE birkózószakosztálya. Látva az ő eredményes munkájukat, a gyerekek mozgásszeretetét, arra gondoltunk, hogy megpróbálunk egy kézilabda-szakosztályt is létrehozni. Közös összefogással, sok munkával sikerült is. Itt külön kiemelném Petróczi Balázs és Barcsikné Weinhardt Éva igazgatónő segítőkész munkáját. A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetségtől is maximális támogatást kaptunk az elinduláskor illetve az azóta eltelt időszakban is.

– Hogyan fogadták az ötletét a diákok, lelkesek voltak?

– Iskolánkban csak a felső tagozatos gyerekeknek volt lehetőségük testnevelésórán és külön alkalmakkor a kézilabdával ismerkedni. Éppen emiatt az elindulást a nyolcéves korosztállyal kezdtük meg fiú-lány szinten, lehetőséget adva a kicsiknek is több mozgásra. A hír hallatán nagy volt az öröm, és egy-két kivétellel minden gyerek jelentkezett is. Erre az aktivitásra szükség is volt, mivel kisiskola vagyunk, kevés gyerekkel.

– Ha jól tudom, nem igazán adottak a feltételek ahhoz, hogy normál kézilabdapályán tudjanak edzeni. Hogyan kü­szöbölik ki ezt a nehézséget? Milyen leleményes megoldásokra volt szükség?

– Tornatermünk (normál kézilabdapálya negyede) szivacskézilabda-pálya méreteivel rendelkezik, így a kisebb korosztállyal történő foglalkozás lehetősége adott. A problémát a nagyobbakkal történő foglalkozás jelenti, de egy kis kreativitással ezt is meg lehet oldani. A terem hosszabb oldalára áthelyezett kapukkal már érzékelhetik a gyerekek a pálya szélességét, és egy-egy szélső lövés gyakorlására is van lehetőség. Egy-egy verseny előtt Kiskőrösre utaztunk edzőmeccsre, ezzel is segítve a felkészülést.

– Milyen gyakorisággal vannak edzések? Ön mellett más is foglalkozik a gyerekekkel?

– Az edzések az idei évtől már két (U8 és U9) korcsoporttal működnek, fiúknál és lányoknál egyaránt. Heti két alkalommal edzünk, a lányokkal én, a fiúkkal Ocskai-Takács Bernadett foglalkozik. Jelenleg körülbelül 40 igazolt versenyzőnk van. Mivel felmenő rendszerben gondolkodunk, így a létszámot évről évre bővíteni szeretnénk majd. Szeretném kiemelni, hogy külön köszönettel tartozom Apró Ferencnek, aki szakmai tanácsaival segíti munkánkat.

– Mikor, mennyi idő után jutottak el arra a szintre a csapattal, hogy versenyeken induljanak? Mik voltak az első tapasztalatok?

– A megalakulást követően két hónapnyi edzés után indultunk el az első versenyen. Izgalommal töltött el engem is és a gyerekeket is. Bár ennél a korosztálynál még nincs eredménykövetés, bizton állíthatom, hogy nem vallottunk szégyent. Nagy élmény, boldogság volt, és már vártuk a következő megmérettetést. Azóta a kézilabda-szövetség által rendezett versenyeken mindig részt veszünk, továbbra is nagy lelkesedéssel. A gyerekeket kivétel nélkül minden szülő elkíséri a versenyekre és együtt buzdítják őket. Remek családi program.

– Még a kézilabda-szakosztály megalakulása előtt a bócsai általános iskola ön által edzett lánykézilabda-csapata megnyerte a 2018-as, 200 tanuló alatti iskolák megmérettetésének, a Kisiskolák Sportverseny Diákolimpiának az országos döntőjét. Mit jelentett önnek ez a siker?

– Testnevelői pályafutásom legnagyobb sikerét értük el ebben az évben. Mai napig sokat gondolok vissza arra az időszakra, mert tudom, hogy ez nem sokszor adatik meg a munkám során. Nagyon sok dolognak kell összejönni egy ilyen sikerhez. Megint csak az összefogás fontosságát emelném ki: kell elsősorban egy csapatra való ügyes gyerek, motivált szülői team és a szakmai munka. Csak így sikerülhet. A mai napig tartom ezekkel a gyerekkel a kapcsolatot, többen komoly szinten folytatták a kézilabdát. Büszke vagyok rá, hogy a mi kis falunkból jutottak el nagy egyesületekhez. Ez is azt jelzi, hogyha van kitartásunk, akaratunk, akkor bizony álmodhatunk nagyot.

– Említette, hogy a szakosztály megalakulása óta a kézilabda-szövetség versenyein rendszeresen részt vesznek, bár eredménykövetés nincs az U8-U9-es korosztálynál. Volt mégis olyan pozitív visszacsatolásban részük, ami megerősítésként szolgálhat önök számára?

– Igen, az idei év is tartogatott sikert számunkra. Az U9-es lánycsapatunkat a Magyar Kézilabda Szövetség márciusban a hónap csapatának választotta. Az elismerés megint csak nagy öröm volt számunkra, különösen jóleső érzés az, hogy egy kisebb egyesületben dolgozó edző munkáját is méltányolják.

– Milyen tervei, terveik vannak a jövőre nézve?

– A következő években is szeretnék minél több gyereket megtanítani a kézilabda alapjaira, szépségére. Szeretnék minél több mosolygós arcot látni edzésen és versenyen is, és ha még e mellé eredmény is párosul, az külön örömmel töltene el.

Borítóképünk illusztráció.