Új névadó szponzora lett a KTE-nek

A Kecskeméti TE labdarúgócsapata vasárnap 2-0-os hazai győzelemmel kezdte a bajnokságot a Dabas-Gyón FC ellen. A jó kezdés után újabb fontos sikerről számolhattak be a klub háza tájáról, az egyesület ugyanis komoly névadó szponzorral erősödött, és mostantól KTE HUFBAU néven folytatja a szereplését.

Endrődi Ferenc Pál, az Akker-Plus Kft. tulajdonos ügyvezetője, a Hufbau csoport egyik alapítója a múltban is lelkes támogatója volt Kecskemét futballjának, a tavalyi szezonban azonban már kiemelt főtámogatóként is segítette a KTE-t. A 2019/2020-as bajnoki szezonban szintet lép ez az együttműködés, hiszen immáron névadó szponzorként viselhetik a kecskeméti lilák a cégcsoport nevét.

Telek Zoltán, a KTE ügyvezetője így nyilatkozott az új szponzor bejelentésekor: „Már tavaly is nagy öröm volt számunkra, hogy egy olyan erős támogatóval tudtunk erősödni, mint a Hufbau-Akker. A hosszútávú együttműködés jegyében csaptunk akkor is egymás tenyerébe, amit ezzel a támogatói szerződéssel most még szorosabbra tudunk fűzni. A támogatói kör szélesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy minél merészebb célokat határozzunk meg, a Hufbau-Akker ebben zászlóshajónk lehet. A tavalyi évben szerettünk volna stabil tagjai maradni az NB III-as mezőnynek, amit újoncként sikerült is elérnünk. Nyáron tovább folytattuk az építkezést, amivel a céljaink is változtak, a dobogós helyek valamelyikét céloztuk meg ebben a szezonban. Ebben meghatározó partnerünk lesz névadó szponzorunk.”

Endrődi Ferenc Pál, az Akker-Plus Kft. tulajdonos ügyvezetője így nyilatkozott: „Kecskemét többet érdemel, hiszen a KTE magasra tette a mércét az NBI-es szerepléssel és a kupagyőzelemmel. Ott kell lennie a csapatnak, ahol a helye van, az NBI. és az NB II. között. Ezt az utat be kell járni, ezt a jövőképet örömmel támogatjuk. Sokat kapunk a várostól, ezalatt a lakosságot és a vásárlókat értem, természetes, hogy valahol adjunk is ebből vissza. Közel húsz éve itt vagyunk, ahol tudtunk, ott mindig segítettünk, ez a társadalmi felelősségvállalás nálunk a sporton keresztül jelenik meg. A csapattól jó meccseket várok, amivel a közönséget is kiszolgálják. Fontos, hogy élő kapocs legyen a drukkerek és a klub közt, hogy újra minél többen érezzék jól magukat a lelátón. Több példán keresztül is láttuk már, hogy a magyar futball sikereire éhesek a szurkolók.„

Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője is megszólalt: „A csapat nevében is szeretném megköszönni ezt a komoly szerepvállalást. Biztos vagyok benne, hogy meg fogunk felelni az elénk támasztott céloknak, illetve méltó módon tudjuk viselni az új mezeket. Nagyon lelkes társaság alakult ki, akik edzéseken is nagyon odateszik magukat. Szeretném sok fiatalnak megadni a bizonyítási esélyt, jó példa erre Hirman Kristóf, aki rögtön gólt rúgott az első meccsen. A felkészülés során elvégzett munkával elégedett vagyok, erősebb ellenfelekkel találkoztunk, ami jól szolgálta a munkát. A csapat jó úton indult el, nagyon vártuk az első fordulót, fontos volt megszerezni a három pontot. Már elkezdtük a felkészülést a következő meccsre, sőt, a Dabas-Gyón elleni bajnoki után az Iváncsát is megnéztem Dunaújvárosban. A célunk az első három hely valamelyikének a megszerzése, amit élvezetes futballal szeretnénk elérni, a szurkolókat kiszolgálva, hogy akkor is megtapsoljanak minket, ha esetleg nem sikerül nyernünk.”

A 2019/2020-as szezonra ennek jegyében új mezekkel vág neki a csapat, amelyen immáron az új támogató neve is szerepelni fog. A klub történetének hagyományos színvilága nem változik, a lila és fehér szerelések mellett azonban egy alternatív, szürke szereléssel is bővül a repertoár.

Az Akasztó mellett ma már Soltvadkerten, Kiskőrösön, Kalocsán és 1999 óta a megyeszékhelyen is jelen levő, Endrődi Ferenc nevével fémjelzett Hufbau Akker cégcsoportnak a tevékenysége a társadalmi felelősségvállalás szempontjából példamutató. Endrődi Ferenc Pál sportszeretete minden bizonnyal azokból az időkből fakad, amikor még maga is futballozott a megyei első osztályban. Egyébként ma is sportol, és a futball mellett más sportágakat is lelkesen támogat. A KTE futballistáit például az NB I-es szereplés idején, és a 2018/2019-es szezonban is szponzorálta. Az akasztói sportélet szintén szívügye, ahogyan a soltvadkerti asztalitenisz is, de megyei labdarúgó kupadöntők lebonyolításában is támogatásában is szerepet vállalt már. Ahogyan a kiskőrösi származású Suba Róbert paralimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok magyar kajakozó versenyeken történő megjelenésében is.