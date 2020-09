Új, korszerű pályát avattak a Műkertvárosban

A Műkertvárosi Sportcentrumban 2018 őszén egy régen várt projekt vette kezdetét, egy nagy méretű, élő füves labdarúgópálya létesítésének munkálataihoz kezdtek hozzá a szakemberek.

A projekt keretében a nagy méretű, műfüves pálya mögötti területen egy szabvány méretű, a hivatalos bajnoki mérkőzések lebonyolítására alkalmas, korszerű vízelvezetési rendszerrel, valamint automata öntözőrendszerrel ellátott, élő füves labdarúgópálya került megvalósításra. Ezenfelül a tereprendezés során fásítás és a további területek füvesítése is megtörtént, ennek köszönhetően egy 20×40 m-es élő füves labdarúgópálya kialakítására is sor került. Az SC Hírös-Ép Egyesület által megvalósított projekt az Egyesület TAO-programjának keretében jött létre, a beruházás 68 millió forintos támogatással és 30%-os önrésszel valósulhatott meg. Az új labdarúgópálya ünnepélyes átadására az elmúlt hét végén került sor. Szeberényi Gyula, Kecskemét város alpolgármestere ünnepi beszédében kiemelte a jelentőségét annak, hogy a labdarúgó-sportberuházások terén nemcsak a Széktói Stadion környéke fejlődik, hanem a Műkertváros is. „Ebben a városrészben több hátrányos helyzetű család él, és a fiataloknak a sport nagyszerű kiugrási lehetőség. Nem könnyű nekik a város másik végére edzésre járni, ezért még inkább örömteli, hogy fejlődik a Műkertvárosi Sportcentrum – fejtette ki.

Kertész Zoltán, az SC Hírös-Ép elnöke múltidézéssel emelte ki az új pálya szimbolikus jelentőségét.

„Húsz éve tizenhárom labdarúgást szerető, lelkes ember új fejezetet nyitott Kecskemét sportéletében itt, a Műkertvárosban. Az az új futballpálya, amelyen most állunk, akkoriban egy mocsaras, gazos rész volt. Ez alatt a 20 év alatt három műfüves pályával, egy csodálatos füves területtel gazdagodott klubunk, majd három évvel ezelőtt a Magyar Labdarúgó-­szövetség és az állam támogatásával pályázati lehetőséghez jutottunk, így valósulhatott meg 2020-ra ez a nagyszerű futballpálya.”