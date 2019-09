Továbbment a Kécske és a KTE

A hétvégén a Magyar Kupa 6., első országos fordulójában az öt megyei kupacsapat közül négy lépett pályára, a Kiskunfélegyháza szerdán fogadja a Zalaegerszeget.

A Kecskeméti TE HUFBAU a megye egyes Andráshida vendége volt. A találkozón Zoran Kuntics, ígéretéhez híven, több olyan játékosnak is lehetőséget adott, akik eddig kevesebb percet kaptak a bajnokságban. Érezhetően mindenki élni szeretett volna a bizalommal, így az első perctől nyomást gyakorolt a KTE a hazaiakra. A labda főleg az Andráshida térfelén pattogott, de az első húsz percben még tartották magukat a hazaiak. Azt követően már egyre inkább benne volt a levegőben a vendéggól, ami a 26. percben meg is született. Barna tört be a tizenhatoson belülre, buktatták, a megítélt büntetőt Asztalos értékesítette, 0–1. A folytatásban Vladul Stefan előtt két helyzet is adódott, ám a hálót végül Karacs zörgette meg, aki a 43. percben küldött egy életerős löketet tizenhét méterről a bal felsőbe, 0–2.

A második félidő elején gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás. Szabó ugratta ki Erdeit, aki egyedül vezethette a kapusra a labdát, majd kilőtte a hosszút, 0–3. A folytatásban nem forgott veszélyben a vendégvezetés, a lelkesen küzdő hazaiak kapura lövésig sem jutottak el. Az utolsó percekre aztán szétesett az Andráshida. Előbb Szabó oldalról beívelt szabadrúgását Vladul fejelte a kapuba (0–4), majd a középkezdés után labdát szereztek a hírös városiak, és Barna beadása Kalamárról pattant a kapuba, 0–5. A meccset egy bombagól zárta, Szalai Gábor jó harminc méterről durrantott ballal a léc alá, 0–6.

Tarr Andráshida SC–KTE HUFBAU 0–6 (0–2)

Andráshida, 300 néző. V.: Juhász (Nagy A., Urbán).

ASC: Kiss – Horváth, Kalamár, Balla, Fábián (Cséber, 78.) – Czafit, Tóth (Szinay, 72.) – Bakó, Molnár (Czotter, 60.), Temlén – Szabó M.

KTE: Kunsági – Tamaskó (Szabó G., 67.), Asztalos, Urbán, Grünvald (Fehér, 46.) – Peres, Szabó D., Karacs (Szalai, 60.), Erdei – Vladul, Barna.

Gól: Asztalos (26. – büntetőből), Karacs (43.), Erdei (46.), Vladul (85.), Kalamár (86. – öngól), Szalai (90.).

Zoran Kuntics: – Tudtuk, hogy egy fiatal társaság lesz az ellenfelünk. Megbeszéltük, hogy csak a továbbjutás lehet a cél. Fontos volt, hogy ilyen magabiztossággal tudtuk megnyerni ezt a meccset, rúgtunk szép gólokat is. Elégedett vagyok az eredménnyel és a hozzáállással is. Szeretnénk még egy-két kört menni a kupában, úgyhogy jó lenne olyan ellenfelet kapni, mely ellen erre reális esélyünk is van.

Nem kezdődött jól a mérkőzés a Kecskeméti LC számára Siófokon, hiába játszott ugyanis jól Nagy Lajos csapata, a hazai gárda 11-esből megszerezte a vezetést, majd az első félidő lefújásáig még kétszer találtak be Meggyes kapujába. A második félidőben két helyen is frissítette a csapatát Nagy Lajos, és ez átmenetileg be is jött, hiszen rögtön a játékrész elején sikerült visszajönnie a meccsbe a Kecskeméti LC-nek, előbb Zsoldos szépített 3–1-re büntetőből, majd egy percre rá, egy kapu előtti kavarodást követően, Stein vágta a hazaiak kapujába a labdát, és onnantól már csak egygólos hátrányt kellett volna ledolgozni a hosszabbítás érdekében. Ziccereket is dolgoztak ki a kecskemétiek, azokat belőni azonban nem sikerült. Ráadásul a hajrában Lakatos egy bombagóllal visszaállította a kétgólos különbséget, így már az se fájt annyira a vendégeknek, hogy amikor Zsoldos másodszor is odaállhatott a büntetőponthoz, nem sikerült túljárnia Bíró eszén.

Balatoni Vasas SE–Kecskeméti LC 4–2 (3–0)

Siófok, 300 néző. V.: Kubicsek (Vörös, Gulyás).

Balatoni Vasas: Bíró – Inczeffy (Kiss G., 66.), Turós, Lakatos, Kovács N., Derdák (Baricz, 13.), Mester (Nagy J., 84.), Buza, Gosztonyi, Kovács L., Balogh. Edző: Vida András.

KLC: Meggyes – Csordás, S. Juhász, Szűcs, Pusztai, Bogár (Stein 46.), Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Tóth K. 66.), Rákóczi (Vass 46.), Major. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Turós (21.), Mester (27.), (43.), Lakatos (82.), illetve Zsoldos (49.), Stein (50.).

Nagy Lajos, a KLC edzője: – Sajnos ismét saját magunkat vertük meg. Egyéni hibákból háromgólos előnyt ajándékoztunk az első játékrészben az ellenfélnek, pedig abban az időszakban is nekünk volt több helyzetünk. Annak örülök, hogy a második játékrészben kis híján sikerült talpra állnunk, az ellenfél szinte egyetlen, a második félidőben leadott kapura lövése azonban eldöntötte a továbbjutás sorsát. Szégyent nem vallottunk, de nagy lehetőséget szalasztottunk el.

Első osztályú csapat ellen az első tétmeccsét vívta a Soltvadkerti TE a Magyar Kupa hétvégi fordulójában, vendége a Kaposvári Rákóczi volt. A több osztálynyi különbség hamar kijött, a 14. percben Balázs Zsolt talált be a Vadkert kapujába. A vendégcsapat tovább hajtott, és már az első félidőben el is döntötte a meccset. A 26. percben Vachtler Csaba lőtt ballal, huszonkét méterről a bal felső sarokba, majd két perccel később Nagy Richárd csapott le egy haza­adásra és lőtte be nyolc méterről a Rákóczi harmadik gólját.

A második félidőben előnye tudatában kényelmesebben játszott a Rákóczi, a Soltvadkert a lefújásig becsülettel hajtott, bár igazi gólveszélyt nem jelentett a somogyiak kapujára. A 0–4-es végeredményt Nagy Krisztián állította be a 75. percben.

Soltvadkerti TE–Kaposvári Rákóczi 0–4 (0–3)

Soltvadkert, 400 néző. Vezette: Kovács J. (Illés, Schweighardt).

Soltvadkert: Frittmann, Rózsa, Dobosi, Tóth (Soproni, 74.), Frei, Radics, Márki, Molnár (Szamosi, 67.), Nagy, Szabó Sz. (Font, 59.), Szalai. Edző: Holczimmer Tamás.

Kaposvár: Slakta – Fodor, Szabó A. (Yakymiv, 46.), Vachtler, Nagy János P. (Nagy K., 46.), Beliczky, Nagy T., Poplatnik, Szakály, Nagy R. (Borbély, 67.), Balázs. Vezetőedző: Disztl László.

Gól: Balázs (14.), Vachtler (26.), Nagy R. (28.), Nagy K. (75.).

Sárga lap: Rózsa (79.), Szalai (52.).

Holczimmer Tamás: – Reális eredmény született, a két csapat közötti különbség ez volt. A tisztes helytállást tűztem ki csapatomnak, ami sikerült is. Büszke vagyok a srácokra, hiszen futómennyiségben is végig bírták ezt az erőltetett menetet. Labdabirtoklásban, a gyors passzokban sokkal jobb az ellenfél. Mi kontrákra építettünk, próbáltunk hazai környezetben szépítő gólt rúgni, de nem sikerült. Nem vagyok csalódott, mert a mutatott játékkal és a csapat hozzáállásával elégedett vagyok.

Meglehetősen rossz talajú pályán már a 9. percben megszerezte a győztes gólt Preklet révén a Tiszakécske. Mivel újabb gólt még büntetőből sem szereztek, a hazai csapatot végig vitte a lelkesedése, a Kécske azonban megtartotta az előnyét.

THSE Szabadkikötő–Duna Aszfalt TLC 0–1 (0–1)

Budapest, 300 néző. Vezette: Zimmerman (Berényi, dr. Ambrus).

THSE: Czerula – Vágó (Füzy, 83.), Gál, Szabó M. (Patkós, 68.), Pokó, Tóth Sz., Gere, Tóth R. (Gelencsér, 65.), Molnár, Varga, Markos. Edző: Miskei Attila.

TLC: Molnár – Oláh, Nyilas, Tölgyesi (Szuhodovszki, 65.), Puskás (Zádori, 55.), Preklet, Erdélyi, Kardos, Kovács D., Sváb (Gréczi, 72.), Durso. Edző: Simon Antal.

Gól: Preklet (9. p).

Simon Antal, a TLC edzője: – Küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl. Ezt a meccset magunknak tettük nehézzé, hiszen 1–0-s vezetésünk után kihagytunk egy büntetőt. Ennek okán nem sikerült megtörni a hazai csapat lelkesedését. Ez egy kibrusztolt győzelem volt, de örülünk a továbbjutásnak, s várjuk a folytatást a legjobb 64 között.