Továbblépett a kupa harmadik körébe a Szállás

A bajnokságban ezüstérmet nyert Kiskunfélegyházi HTK a 6. helyen zárt Szabadszállást fogadta a Bács-Kiskun megyei kupa második fordulójában, ennek ellenére háromesélyes volt ez a mérkőzés. A két csapaton a találkozó elejétől fogva meglátszott a bajnokság hajrájára kialakult erőltetett menet, ezzel együtt a Szabadszállás magabiztos győzelemmel jutott tovább.

A Kiskunfélegyháza kispadján csak Kurgyis Bence árválkodott a kezdéskor, a pályán lévő hazai tizenegy játékos pedig a megye egyes és a megye kettes csapatból állt össze, komoly dilemmát tehát nem okozott Némedi Norbertnek a kezdőcsapat kiválasztása. A vendégek annyiban jobban álltak, hogy több cseréjük volt, de ők is komoly csatát vívtak a hétvégén.

A kezdés után meg is látszott, hogy sokat kivett a csapatokból a megsűrűsödött bajnoki hajrá. Az első helyzet a 11. percben alakult ki, akkor Máruska viharzott el a jobb oldalon, átívelt a hosszú oldalra, Gavula levette a labdát, igazított rajta, majd 15 méterről lőtt, Magyar lábbal védett. Négy percre rá Varga ívelte előre mértani pontossággal Máruska elé a játékszert, ő átvette, és 13 méterről a kilépő Magyar mellett a jobb alsó sarokba gurított, 0–1. Három perc múlva Gavula ívelt át a jobb oldalra, Varga le is kezelhette a labdát, majd ballal célozta meg 14 méterről a bal alsót, Magyar vetődve védett. Nagy Róbertnek a 19. percben kellett először védenie, Oroszi kényszerítő után Nagy Viktor lőtt. A 22. percben egy előrevágott labdát követően egy hazai védő-vendég támadó ütközés után Bajusz lépett ki, és jobbról, 15 méterről gurított laposan a kapuba, 0–2.

A félidő utolsó tíz percére feltámadt a hazai csapat,

előbb Kurgyis Kevin szólózott nagyot, az utolsó pillanatban azonban szerelték, majd a 37. percben Oroszi bombáját ütötte szögletre Nagy Róbert. A szögletet követően Kulcsár lőhetett 18 méterről. Középről, a bal fölsőbe tartó labdáját Nagy ismét szögletre mentette. Két percre rá Kulcsár adott be balról, Oroszi fejelt előre vetődve fölé. A 43. percben Varga indította újra Gavulát, aki csak a kilépő kapussal állt szemben, át akarta emelni fölötte a pettyest, csakhogy nem emelte meg eléggé. A félidő zárásaként Oroszi durrantott mellé.

A második játékrész elején is fölényben játszott a hazai gárda, a 49. percben Keresztesi beadását követően fejelt Oroszi kapura, a labda a léc alá tartott, Nagy Róbert azonban megfogta. Öt percre rá Szabó Dávid vette észre, hogy Nagy kint áll a kapujából, és a kezdőkör közeléből kapura ívelt, a labda a felső lécre hullott. A 62. percben szépített a hazai gárda. Tóth István adott be balról középre, Oroszi pedig középről, 18 méterről a jobb alsó sarokba helyezett, 1–2. Három percre rá Tóth István fejelt a jobb alsó sarok irányába, Nagy vetődve mentett. A 67. percben Varga rövid sarok felé tartó szögletét követően a játékszer egy érintés után átpattogott az ötösön a hosszú oldalra, ott Máruska levette, majd hét méterről, éles szögből a rövid sarokba lőtt, 1–3. Jellemző volt a játékosok fáradtságára, hogy akárcsak az előző három gólnál, ennél a találatnál is szinte alig volt gólöröm, mint a gépek indultak automatikusan a kezdőrúgáshoz a két csapat tagjai. A 75. percben Némedi adott parádés passzt, Oroszi lövését azonban Nagy Róbert védte.

– „Mindent véd ez a gyerek” – jegyezte meg joggal és egy esetet leszámítva pontosan egy hazai szurkoló –,

majd a 85. percben Kurgyis Kevin vágott ki egy nagyon nagy szólót, a 16-os előtt tudta csak buktatni Sztakó. A szabadrúgást Oroszi végezte el, Nagy vetődve védett. Egyik csapat tagjai sem voltak elkeseredve, hogy Hagymási Attila játékvezető nem hosszabbított egy percet sem.

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza játékos-edzője: – Ma többre nem voltunk képesek, jelen pillanatban a legjobb keretünk ez volt. Ezzel együtt szerettünk volna nyerni, de a futóversenyekben például fölülmúlt minket az ellenfél, ami nem csoda, hiszen mi meglehetősen fáradtan mozogtunk, így aztán megérdemelték a vendégek a továbbjutást.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A vártnál simább lett a számszerű eredmény. A Félegyháza a vártnál is tompább volt és tartalékos is, mi szerencsére – a tavaszi önmagunkhoz képest – komoly kerettel tudtunk megérkezni. Az első félidő elején gyorsan megszerzett kétgólos vezetés megnyugtatott bennünket, utána igyekeztünk kontrára játszani. Ezt követően volt egy időszak, amikor a hazai gárda sok helyzetet dolgozott ki, akkor jól jött nekünk a remek kapusteljesítmény. A második játékrészben följöttek 2–1-re, akkor észbe kaptak a srácok és újra domináltunk, majd megszereztük a harmadik gólunkat is. A visszaállított kétgólos különbség ismét megnyugtatta a csapatot. Úgy gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg a győzelmet, és megérdemelten jutottunk tovább.

Kiskunfélegyházi HTK–Szabadszállási SE 1–3 (0–2)

Kiskunfélegyháza, 150 néző, vezette: Hagymási Attila (Korsós Péter, Katona György)

KHTK: Magyar – Makány, Horváth, Keresztesi, Kurgyis K., Oroszi, Nagy V., (Kurgyis B. 74.), Szabó D., Némedi, Kulcsár, Tóth I. Játékos-edző: Némedi Norbert.

Szabadszállás: Nagy R. – Lajos (Zsíros 64.), Pandur, Gavula, Varga, Kotliár (Golovics 74.), Máruska, Hegedűs, Bajusz, Gáspár, Kiss Sz. (Sztakó 81.). Szakmai igazgató: Pandur László.

Gól: Oroszi 62., illetve Máruska 15., 68.,, Bajusz 22. perc.

Sárga lap: Szabó D. 57., illetve Lajos 32., Kotliár 57., Sztakó 86. perc.