Továbblépett a KHTK és a KTE

A hétvégén a bajnoki forduló mellett kupamérkőzéseket is vívtak az érintett megyei csapatok. Szombaton a MOL Magyar Kupában három, a megyei első osztályban két találkozót játszottak le. A megye kettő Déli csoportjában két, az Északi csoportban pedig négy mérkőzést vívtak meg a csapatok.

MOL Magyar Kupa, 6. forduló

Tiszakécskei LC–Debreceni VSC 0–2 (0–0)

Tiszakécske, 600 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Buzás Balázs, Kis Zoltán).

Tiszakécske: Tajti – Oláh, Horváth Adrián (Zádori 72.), Máté, Horváth Attila, Ternován (Szabó D. 78.), Pongrácz, Farkas, Simon (Galacs 72.), Kiprich, Fülöp. Vezetőedző: Nagy Sándor.

Debrecen: Zöldesi – Bényei, Pávkovics, Sós (Bárány 46.), Poór, Kusnyir, Tischler (Kinyik 78.), Bévárdi, Varga, Kundrák (Ferenczi 60.), Korhut. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Gól: Pávkovics a 63., Bárány a 76. percben.

Sárga lap: Pongrácz 70., Farkas 70., ill. Bévárdi 7., Bényei 74.

Nagy Sándor: – A mérkőzést nagyon jól kezdtük, több lehetőségünk is adódott. Voltak fordulópontjai a találkozónak, úgy gondolom, hogy az első játékrészben a mi akaratunk érvényesült, meg is voltak a lehetőségeink, ám azok kimaradtak. Sajnos a második félidőben egy apró hiba miatt pontrúgásból gólt kaptunk. Onnantól kezdve kockáztatnunk kellett, így a Debrecen be tudta rúgni a második lehetőségét is. A meccs vége felé volt egy olyan érzésem, hogy ha reggelig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni. Ettől eltekintve csak gratulálni tudok a csapatomnak. Ilyen a futball, aki berúgja a helyzeteit, az nyer. Sok sikert kívánok a Debrecennek a kupában és a bajnokságban.

Kondás Elemér: – Igazi kupamérkőzést játszottunk a Tiszakécskével. Hat nap alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk, kétszer utaztunk is, ezért aztán próbáltam néhány friss játékost betenni a keretbe. Amiért jöttünk, azt a célt teljesítettük, mert a továbbjutás volt a cél, de nagyon megnehezítették a dolgunkat a hazaiak. Jó csapat benyomását keltették, szenvedéllyel játszottak, helyenként jól is, de sikerült megtörni őket. Nem féltem attól, hogy nem jutunk tovább.

Kiskunfélegyházi HTK–Majosi SE 1–0 (0–0)

Kiskunfélegyháza, 200 néző. Vezette: Virág András (Csöngető Endre, Vida Sándor).

Kiskunfélegyházi HTK: Oroszi T. – Urbán, Magony, Valkai, Oroszi D., Nagy V. (Bálint 86.), Ábel, Huszka, Kulcsár, Tóth I., Nagy D. (Makai 77.). Vezetőedző: Némedi Norbert.

Majos: Genzler – Kovács G., Kovács E. (Dér 77.), Széles, Hock, Lizák, Petrovics (Vituska 50.), Pál A., Simó, Pál M. (Tamás5 0.), Nagy Zs. Vezetőedző: Tihanyvári László.

Gólszerző: Nagy V. 72. Sárga lap: Magony 20., Nagy V. 86., Ábel 89., ill. Pál A. 35., Kovács G.51. Vituska 74.

Némedi Norbert: – Nagyon küzdelmes mérkőzést játszottunk, nekünk ezt az iramot még szokni kell. A második félidőben az NB III.-as csapat jobb erőben volt nálunk. Akadtak lehetőségek mind a két oldalon, talán egy kicsivel nekünk volt több, főleg a mérkőzés elején. A második félidőben az egyetlen igazán nagy helyzetünket ki is tudtuk használni, amivel meg tudtuk nyerni a meccset. Az elmúlt bajnoki mérkőzéseken feláldoztunk mindent a támadások miatt, kicsit a védekezés nem úgy működött, mint kellett volna. Ez a mérkőzés jó alkalom volt arra, hogy a védekezésünket rendbe tegyük, jól is működött, mert olyan nagy lehetőségeik nem voltak a vendégeknek. Minden siker egy pozitív élmény, és remélem, hogy ez a siker majd lendületet ad a bajnokságban is.

Tihanyvári László: – Ez a mérkőzés hűen tükrözte a jelenlegi helyzetünket. Tizenhárom játékos hiányzott, éppen, hogy ki tudtunk állni. Gyengén játszottunk, nem érdemeltünk volna győzelmet. Szerettünk volna továbblépni a kiskunfélegyházi csapaton, ám ezzel a játékkal nem nyerhettünk.

Tihanyi FC–KTE HUFBAU 0–5 (0–2)

Tihany, 150 néző, vezette: Práth Dávid (Nyekita Brúnó, Bencze András).

Tihanyi FC: Sevinger – Dévényi, Németh, Horváth, Kovács, Slemmer, Nemes, Klauz, Erőss, Király, Nagy. Edző: Lukács István.

Kecskeméti TE HUFBAU: Lékai – Puskás, Vágó, Kis, Grünvald – Ludasi, Károly, Szalai G. – Tóth, Asztalos, Constantinescu. Edző: Gombos Zsolt.

Gól: Constantinescu (39.), Kis (44.), Károly (55.), Kerekes (66.), Szalai J. (70.).

Sárga lap: Vágó a 32., Szalai az 53 percben.

Lukács István: – Az első félidőben még partnerek tudtunk lenni egy ideig, annak ellenére is, hogy a végén kaptunk két gólt, összességében azonban a Kecskemét a mérkőzés nagy részében fölényben volt, a 60. perc után el is fáradtunk. Megérdemelt vendégtovábbjutás született.

Gombos Zsolt: – A legfontosabb célunkat, a továbbjutást elértük. Volt a meccsnek egy kiegyenlített húsz perce az első félidőben, de összességében azért kijött az osztálykülönbség. Elégedett vagyok az eredménnyel.

Megyei I. osztály

Harta SE–Lajosmizsei VLC 4–1 (1–0)

Harta, 200 néző, v.: Baranyai Dávid (Berger Tibor, Iványi Bence).

Harta: Pölöskei – Hamar, Ivacs, Farkas, Csehi (Sztakó Zs. 90.), Grecu, Marte (Danó 32.), Nagy M., Rideg, Kovács Zs. (Knodel 73.), Szalánczi. Játékos-edző: Csehi Tamás.

Lajosmizse: Házi – Orlov (Rigó 75.), Fekete, Palotai, Halasi, Malik, Rapi, Bán (dóka Z. 73.), Kovács J., Treiber (Kenderes 56.), Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Ivacs a 38., Nagy M. az 52., Farkas a 60., a 87., illetve Halasi a 72. percben.

Sárga lap: Ivacs az 55., Rideg az 56. percben.

Csehi Tamás: – Mindkét csapat támadó felfogásban játszott, így aztán meglehetősen jó és szórakoztató mérkőzést vívtak. Szerencsére sikerült kiküszöbölnünk a múlt heti csorbát. A mérkőzésnek voltak olyan szakaszai, amikor még tetszetősen is játszottunk. Sok helyzetet kidolgoztunk, így véleményem szerint ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg ezt a találkozót. Lendületet vett a mai mérkőzésen a csapat, remélem, hogy ezt a lendületet meg is őrizzük a következő fordulókban is, amire nagy szükségünk van ahhoz, hogy céljainkat elérhessük.

Faragó Gyula, a Lajosmizse szakmai igazgatója: – Sajnos nem tudtuk megismételni a múlt heti teljesítményünket csapatszinten, és most egyénileg sem volt olyan játékosunk, aki valami plusszal átlendítette volna a többieket a kritikus pillanatokban. Elkerülhető gólokat kaptunk. Dolgozunk tovább, jövő héten próbálunk hazai pályán javítani. Gratulálunk a hartai csapatnak.

Kecskeméti LC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC 9–1 (3–0)

Kecskemét, 160 néző, vezette: Futó Tamás (Porkoláb Ferenc, Kovács Tamás).

Kecskeméti LC: Berta (Erdélyi 65.), – Csordás, Balázs, S. Juhász (Stein 65.), Varga (Tóth K. 59.), Patvaros, Szűcs (Módra 59.), Kőrös, Bozsik (Szedmák 65.), MAczelka, Major. Edző: Nagy Lajos.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC: Faddi – Fenyvesi (Tóth Á. 46), Peic, Gyenizse T., Honfi B., Döbrentei, Ács (Lengyel G. 53.), Fodor, Tóth I. (Pocsai 53.), Honfi D. (Miskei 66.), Gyenizse B. (Sutka 72.).

Gól: Major az 5., a 48., és a 60., S. Juhász a 17., Bozsik a 26., az 50., Balázs a 63., Szedmák a 76., Patvaros a 89., illetve Döbrentei a 76. percben.

Sárga lap: Major a 70., ill. Fenyvesi a 41. percben.

Nagy Lajos, A Kecskeméti LC edzője: – Az történt, amire számítottunk, hiszen tudtuk, hogy sok helyzetünk lesz a mai mérkőzésen. A mai napon a labdabirtoklás és helyzetkidolgozás, illetve helyzetkihasználás terén is sikerült az ellenfelünk fölé nőnünk. Az eredmény véleményem szerint egyáltalán nem túlzott, ugyanakkor sok sikert kívánok a Kiskunhalasnak, mert öröm volt látni a sok fiatal játékost. Mi is sok fiatallal állunk ki hétről hétre, dolgozunk tovább, a jövő héten ismét szeretnénk nyerni, akkor Tiszakécskére utazunk. A magabiztos győzelmünk ellenére nyugodt szívvel elmondhatom, hogy egyébként nem játszottunk ma sem jobban, mint az előző három mérkőzésünkön, csak ma sokkal jobb százalékkal használtuk ki az adódó helyzeteinket, mint az előző fordulókban. Ennek köszönhető ez a szép győzelem.

Agócs Zoltán, a Kiskunhalasi FC edzője: – Ilyen rosszul futballozni még nem láttam a csapatot a szezon folyamán. A gyenge teljesítmények tekintetében egymást múlták alul a srácok. A két csapat között ma többosztálynyi különbség volt, motiváltságot a saját játékosaim körében nem nagyon tapasztaltam, sőt, többen sértődötten sétálgattak a pályán a saját hibájukat követően, és a másikban keresték a hibát. El kell gondolkodni mindenkinek a folytatást illetően azon, hogy ilyen hozzáállással van-e helye a megyei első osztályban.

Megye II. Dél

Dunagyöngye–Sükösd 1–1 (1–0)

Szeremle, 180 néző. Vezette: Vörös (Friebert, Komáromi).

Dunagyöngye SK Szeremle: Mácsai – Orsós, Hegyi R., Újházi, Farkas D., Kudela, Hornyák, Hegyi D., Holczer, Feidt, Balog (Lakatos). Edző: Szombati József.

Sükösd: Gajári – Szabados, Petrás, Farkas P. (Matity), Lógó, Tamás, Ruff, Ferenczi, Tallér (Pesti), Rozsi, Zsók. Játékos-edző: Zsók József.

Gólszerző: Holczer 2., ill. Matity 81.

Bácsborsód–Tompa 2–2 (0–0)

Bácsborsód, 150 néző. Vezette: Keresztes (Rácz, Tóth S.).

Bácsborsód: Szöllősi – Popán, Török, Aladics, Tesic, Merkler (Török Gy.), Jaramazovic, Török T., Nagy Z., Lovászi (Major), Vőneki (Balogh). Edző: Varga Zsolt.

Tompa: Rácz – Szakál, Andróczki, Mucsi, Farkas Á. (Nagy-Kálózi), Farkas A., Miletic, Kucsik, Kovács J. (Dulics), Laskovics, Vojnic. Játékos-edző: Dulics Joszip.

Gólszerző: Merkler 60., Nagy 70., ill. Vojnic 47., 53. Kiállítva: Szakál 45.

Megye II., Észak

Kunszállás–Nyárlőrinc 4–2 (1–1)

Kunszállás, 120 néző. Vezette: Rabi (Barkó, Kocsis).

Kunszállás SE: Cseh – Fekete (Kádár), Polyák, Vincze, Hatvani, Kertész Á., Fábián, Jókai, Rádi (Pálnok), Balasi, Ficsór (Kertész G.). Játékos-edző: Kertész Gábor.

Nyárlőrinci LSC: Balla – Liska, Sajtos, Tóth R., Nyúl, Kovács M. (Sáfrány), Németh, Farkas, Vojtovics, Lakatos (Faragó), Orosz (ifj. Kemenes). Edző: Kemenes György.

Gólszerző: Polyák 37., 65., 70., Kertész Á. 94., ill. Tóth 31., Nyúl 83.

Solt–Pálmonostora 0–1 (0–1)

Solt, 150 néző. Vezette: Sebestyén (Apró, Balogh).

Solt: Kovács Á. – Pasker (Gulyás), Princz, Bencze, Nitsch (Cislo), Pribék (Biro), Tóth A., Széles, Szement, Galkó, Varga. Edző: Kerekes Béla.

Pálmonostora SE: Mindák – Récsei, Bánfi, Ruzsinszki, Bárkányi, Torbavecz, Barta, Varga, Szabovik (Bosánszki), Rákóczi, Nagy Á. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Gólszerző: Barta 28.

Kiskunmajsa–Vasutas SK 7–2 (4–1)

Kiskunmajsa, 150 néző. Vezette: Vörös (Juhász, Barta).

Kiskunmajsa: Kovács K. – Maconka (Lukács), Nagy G., Szőke (Csikós), Szikora, Boros, Bognár (Vukov), Horváth Zs. (Gera), Gilicze (Kis-Szabó), Rádóczi, Plavsic. Edző: Kószó László.

Vasutas: Kovács L. – Pán­czél, Homoki-Szabó, Szegedi (Kovács G.), Dusnoki, Retkes (Szűcs), Simon (Virág), Makula (Kertesi), Óvári, Musák, Deák. Edző: Grósz Gábor.

Gólszerző: Szikora 17., 52., 56., 68., Rádóczi 33., Horváth 38., Nagy 45., ill. Makula 21., Deák 76.

Izsák–Kerekegyháza II. 1–3 (1–2)

Izsák, 130 néző. Vezette: Stefánovits (Aladics, Kasi).

Izsák: Szabó V. – Petrányi, Kárász (Páli), Ló­czi, Prikidánovics, Seregély, Ungor L. (Tóth J.), Zsigó (Tapodi), Tóth M. (Kovács Z.), Rádi, Csomor (Suba). Edző: Ungor Pál.

Kerekegyháza II: Fekete – Fejes, Szakál, Sahin-Tóth, Garaci, Nagy L., Szécsényi (Homoki-Szabó), Polgár (Marosvölgyi), Kovács S., Boronkay (Kocsis), Császár (Gazdag). Játékos-edző: Gazdag Attila.

Gólszerző: Prikidánovics 9., ill. Szakál 23., Szécsényi 25., Gazdag 75.

Vasárnapi eredmény: Kerekegyházi SE–Gyirmót FC Győr 1–8 (1–5)