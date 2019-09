Továbbjutott a Magyar Kupában a KTE-Piroska szörp

A 2019/19-es idény első tétmérkőzését játszotta péntek este a KTE-Piroska szörp csapata, Ocsovai Zsolt tanítványai a velük egy csoportban szereplő Békést fogadták a Magyar Kupa első fordulójában. Az igazi kézilabdacsemegét hozó mérkőzésen a kecskemétiek jutottak tovább.

Az első játékrészben 5–5-ös állásig tartotta a lépést a Békés a hazai csapattal, a hírös városiak ezt követően Bíró Balázs vezérletével háromgólos előnyt alakítottak ki, és azt a félidő végéig meg is tartották.

A második felvonásban a KTE tovább növelte az előnyét, 20–14-re is elhúzott a hazai gárda. Ezt követően a Békés megmutatta az igazi arcát, és szívós munkával nem csak ledolgozták a hátrányt, de egyenlítettek is. 25–25-ös állást követően, óriási csatában egy góllal végül a hazaiak kerekedtek felül azon a mérkőzésen, amely a 2019/20-as bajnoki évre kedvcsinálónak is bármely hírverésnél kiválóbbnak bizonyult.

Ocsovai Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője: – Gratulálok a csapatomnak, a szurkolóknak pedig megköszönöm, hogy ilyen nagy számban kilátogattak a mérkőzésre. Ma az volt a legfontosabb, hogy a megannyi edzés és edzőmérkőzés után ma végre tétmérkőzésen mutathatta meg magát a csapat. A mérkőzés első 45 percéig apró hibákkal, de jól játszottunk. Az utolsó negyedórára elfáradtunk, mivel a sérülések miatt kevés volt a cserelehetőségem, de annak nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni a találkozót.

KTE-Piroska szörp–Optimum Solar-Békési FKC 28–27 (15–12)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Földesi Csaba, Halász András.

A kecskeméti gólszerzők: Bíró 8, Csordás 6, Tóth N. 5, Kis D. 3, Füstös 2, Mazák 2, Berkes 1, Szrnka 1